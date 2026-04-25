Franco Colapinto y el legado de la Flecha de Plata: detalles inéditos del Mercedes que marcó la historia de Fangio

Franco Colapinto protagonizará un evento histórico este domingo al devolver el sonido de un Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires tras catorce años. El piloto de Alpine no solo girará con un monoplaza moderno, sino que también conducirá una réplica exacta de la mítica Flecha de Plata utilizada por Juan Manuel Fangio.

El show comienza a las 8:30 en Palermo con la apertura de sectores públicos en las plazas Seeber y Sicilia , donde habrá escenarios y pantallas gigantes. Colapinto tiene programadas cuatro salidas a la pista callejera trazada sobre la Avenida del Libertador, entre las calles Bullrich y Casares. La primera vuelta será a las 12:45 con un Lotus E20 de 2012, que posee un motor Renault V8 y luce los colores actuales del equipo Alpine.

A las 14:30, el pilarense se subirá a una réplica del Mercedes-Benz W196, el modelo con el que Fangio fue bicampeón mundial en 1954 y 1955 . Esta pieza fue realizada por el empresario Carlos Di Forti tras cinco años de trabajo artesanal. Aunque respeta el diseño original, utiliza un motor Mercedes más moderno debido a que materiales como el magnesio o el titanio originales son casi inexistentes en la actualidad.

La Flecha de Plata no es solo un auto de carreras, sino un símbolo de ingeniería y tragedia. El Mercedes-Benz W196 permitió que Juan Manuel Fangio ganara once de las veinte pruebas en las que compitió entre 1954 y 1955. Este modelo consolidó el dominio absoluto de la marca alemana antes de su retiro.

El apodo de este monoplaza surgió por el color plateado característico que utilizaba toda la escudería oficial de Mercedes-Benz en aquella época. El diseño innovador no solo buscaba la estética, sino una eficiencia aerodinámica que lo hacía imbatible en las pistas europeas y sudamericanas. Una de las unidades más importantes, el chasis 00009/54, tuvo su debut oficial precisamente en el Gran Premio de Argentina en 1955.





El exilio en Indianápolis y la sombra de las 24 horas de Le Mans

El éxito deportivo del W196 quedó empañado por el accidente ocurrido en las 24 Horas de Le Mans en 1955. Aquel trágico evento, que resultó en la muerte de 84 personas, provocó que Mercedes-Benz decidiera retirarse de las competencias automovilísticas durante décadas. La marca no regresó oficialmente a la Fórmula 1 hasta el año 2010, iniciando recién allí su dominio contemporáneo con pilotos como Lewis Hamilton.

image El desastre de Le Mans de 1955.

La historia de este vehículo tiene capítulos poco conocidos fuera del ámbito de los coleccionistas. Una de las unidades originales del W196 formó parte de la colección del museo del Indianapolis Motor Speedway durante casi sesenta años. Tras una donación realizada por Mercedes en 1965, el auto fue custodiado por los curadores estadounidenses como una pieza ajena a su visión tradicional pero de un valor patrimonial incalculable.

El valor actual de estas máquinas es astronómico en el mercado de subastas. A principios de 2025, una unidad original alcanzó el precio récord de 52,5 millones de dólares. Esta cifra subraya el carácter icónico de un modelo del cual Mercedes fabricó sólo cuatro ejemplares completos. La réplica que conducirá Franco Colapinto este domingo en Palermo respeta esa historia.