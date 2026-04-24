24 de abril de 2026 - 08:23

A pesar de negarlo, Franco Colapinto fue visto con su nueva novia: la foto que confirma el romance

A semanas de negar la relación, el piloto y la joven actriz fueron vistos compartiendo un tierno momento.

Franco Colapinto y fue visto junto a una joven en medio de los rumores.

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Foto:

Los Andes | Agustín Zamora
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La aparición pública en Buenos Aires y los gestos de cercanía reforzaron las especulaciones de sus seguidores.

Franco Colapinto y Maia Reficco fueron vistos juntos a pesar de ocultarse

El piloto y la joven actriz fueron fotografiados por primera vez juntos en medio de los rumores de romance que los unen. La imagen reflejó un momento de tranquilidad compartido, donde su cercanía alimentó aún más las especulaciones sobre una posible relación.

Franco Colapinto
Franco Colapinto y Maia Reficco fueron vistos juntos.

Franco Colapinto y Maia Reficco fueron vistos juntos.

A mediados de febrero, se empezó a hablar de la relación entre los jóvenes, cuando se reveló que ambos habrían iniciado una historia durante el verano. La información surgió en el programa de Moria Casán, donde Gustavo Méndez reveló detalles de la cercanía del deportista y la modelo que se mantenían en reserva. Pero en las últimas horas, se conoció la primera foto juntos en Buenos Aires.

Mientras Franco Colapinto se prepara para la presentación de Fórmula 1 en el país, se viralizó una imagen que encendió las especulaciones. La captura fue tomada en la pista de karting de Zárate y rápidamente generó una ola de comentarios en la cuenta de Instagram de LAM. En la imagen se los ve charlando con naturalidad, rodeados de gente y a él con el traje de pista atado en la cintura.

Franco Colapinto
Franco Colapinto y Maia Reficco fueron vistos juntos.

Franco Colapinto y Maia Reficco fueron vistos juntos.

Momentos después, se sumaron detalles de la mano de Ángel de Brito en su canal de difusión de Instagram. “Colapinto cerró resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos; se cerró el restaurant para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial. Y que está muy entusiasmado por el evento del domingo. Cenó en un resto frente a una de las tribunas del evento”, contó.

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