A pesar de negarlo, Franco Colapinto fue visto con su nueva novia: la foto que confirma el romance

Franco Colapinto y Maia Reficco quedaron en el centro de la escena tras la primera foto juntos que se filtró en medio de rumores de romance. La imagen confirmaría un presente compartido y que suma capítulos a una historia que comenzó durante el verano.

El piloto y la joven actriz fueron fotografiados por primera vez juntos en medio de los rumores de romance que los unen. La imagen reflejó un momento de tranquilidad compartido, donde su cercanía alimentó aún más las especulaciones sobre una posible relación.

A mediados de febrero, se empezó a hablar de la relación entre los jóvenes, cuando se reveló que ambos habrían iniciado una historia durante el verano. La información surgió en el programa de Moria Casán, donde Gustavo Méndez reveló detalles de la cercanía del deportista y la modelo que se mantenían en reserva. Pero en las últimas horas, se conoció la primera foto juntos en Buenos Aires.

Mientras Franco Colapinto se prepara para la presentación de Fórmula 1 en el país, se viralizó una imagen que encendió las especulaciones. La captura fue tomada en la pista de karting de Zárate y rápidamente generó una ola de comentarios en la cuenta de Instagram de LAM. En la imagen se los ve charlando con naturalidad, rodeados de gente y a él con el traje de pista atado en la cintura.

Franco Colapinto Franco Colapinto y Maia Reficco fueron vistos juntos. Web

Momentos después, se sumaron detalles de la mano de Ángel de Brito en su canal de difusión de Instagram. “Colapinto cerró resto en Palermo para cenar con su novia Maia Reficco y amigos; se cerró el restaurant para que puedan disfrutar de la cena tranquilos y se les preparó un menú especial. Y que está muy entusiasmado por el evento del domingo. Cenó en un resto frente a una de las tribunas del evento”, contó.