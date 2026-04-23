Franco Colapinto en Buenos Aires: horarios y cronograma completo del Road Show en Palermo

El circuito de exhibición fue extendido 900 metros adicionales para alcanzar casi tres kilómetros de recorrido sobre las avenidas Del Libertador y Sarmiento.

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir a Franco Colapinto en un evento histórico para el automovilismo nacional este domingo 26 de abril. El piloto de Alpine encabezará el "Road Show Buenos Aires 2026" en las calles de Palermo, marcando el regreso de un monoplaza de Fórmula 1 a la capital tras catorce años.

La jornada comenzará oficialmente a las 8:30 con la apertura de los sectores habilitados y las Fan Zones ubicadas en las plazas Seeber y Sicilia. Estos espacios contarán con pantallas gigantes, DJs y actividades interactivas para los asistentes mientras esperan el inicio de la acción en pista. A las 11:00, se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad para acompañar el clima festivo.

image Los horarios de las cuatro salidas a pista de Colapinto La actividad central en el asfalto iniciará a las 12:45, momento en que el piloto saldrá a pista con un Lotus E20 del año 2012. Este monoplaza utiliza un motor Renault V8 y lleva la estética actual de la escudería Alpine. El circuito callejero recorre la Avenida del Libertador desde Sinclair hasta Casares, pasando por un tramo de la Avenida Sarmiento frente al Monumento a los Españoles.

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A las 14:30 se producirá uno de los momentos más simbólicos del domingo cuando Colapinto maneje la "Flecha de Plata". Se trata del Mercedes-Benz W196 utilizado por Juan Manuel Fangio en la década de 1950, uniendo así el legado del quíntuple campeón con el presente del joven piloto. Tras esta exhibición histórica, Colapinto volverá a subirse al Lotus E20 a las 15:15 para su tercera salida oficial.