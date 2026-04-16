Franco Colapinto en Palermo: guía de lugares gratuitos para ver la exhibición de Fórmula 1

La organización confirmó que la Fan Zone abrirá sus puertas a las 9:00 en Palermo y que habrá pantallas gigantes distribuidas para seguir el evento.

Franco Colapinto se presentará en Buenos Aires el próximo domingo 26 de abril en una exhibición histórica de Fórmula 1 en Palermo. Tras agotarse las entradas en menos de una hora, se habilitaron sectores gratuitos estratégicos para que el público general pueda disfrutar de las cuatro salidas a pista del monoplaza de Alpine.

La expectativa por ver al piloto argentino es absoluta y la demanda superó todas las previsiones iniciales de los organizadores del evento. Ante el agotamiento de los tickets en la preventa y la venta general, se confirmó una ampliación del trazado urbano para permitir que miles de personas se sumen de manera gratuita.

Las plazas Seeber y Sicilia: los mejores puntos de vista gratuitos Geográficamente, los dos sectores ideales para observar la potencia del monoplaza sin costo son la Plaza Intendente Seeber y la Plaza Sicilia. Estos espacios verdes se encuentran situados frente a los accesos preferenciales y ofrecen una excelente visual hacia las avenidas Sarmiento y Libertador. El ingreso a estas zonas será estrictamente por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con antelación para asegurar un lugar.

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La jornada en el barrio de Palermo comenzará temprano con la apertura oficial de la Fan Zone a las 9:00. La agenda del día incluye múltiples actividades recreativas, presentaciones musicales, la interpretación del himno nacional y una entrevista exclusiva con Colapinto en el escenario. Todo el contenido del evento será transmitido por pantallas gigantes repartidas en distintos puntos del circuito para facilitar la visión de los asistentes.