16 de abril de 2026 - 13:10

Franco Colapinto en Palermo: guía de lugares gratuitos para ver la exhibición de Fórmula 1

La organización confirmó que la Fan Zone abrirá sus puertas a las 9:00 en Palermo y que habrá pantallas gigantes distribuidas para seguir el evento.

Franco Colapinto palpita su exhibición en Argentina.

Franco Colapinto palpita su exhibición en Argentina.

Foto:

Por Francisco Moreno

Leé además

El gran arranque de Franco Colapinto en este 2026.

Franco Colapinto sorprende en la F1: los seis pilotos de renombre a los que supera en 2026

Por Francisco Moreno
La visita de Franco Colapinto a la Argentina: precios y cómo comprar las entradas para el histórico Road Show. 

La visita de Franco Colapinto a la Argentina: precios y cómo comprar las entradas para el histórico Road Show

Por Redacción Deportes

La expectativa por ver al piloto argentino es absoluta y la demanda superó todas las previsiones iniciales de los organizadores del evento. Ante el agotamiento de los tickets en la preventa y la venta general, se confirmó una ampliación del trazado urbano para permitir que miles de personas se sumen de manera gratuita.

Las plazas Seeber y Sicilia: los mejores puntos de vista gratuitos

Geográficamente, los dos sectores ideales para observar la potencia del monoplaza sin costo son la Plaza Intendente Seeber y la Plaza Sicilia. Estos espacios verdes se encuentran situados frente a los accesos preferenciales y ofrecen una excelente visual hacia las avenidas Sarmiento y Libertador. El ingreso a estas zonas será estrictamente por orden de llegada, por lo que se recomienda asistir con antelación para asegurar un lugar.

image

La jornada en el barrio de Palermo comenzará temprano con la apertura oficial de la Fan Zone a las 9:00. La agenda del día incluye múltiples actividades recreativas, presentaciones musicales, la interpretación del himno nacional y una entrevista exclusiva con Colapinto en el escenario. Todo el contenido del evento será transmitido por pantallas gigantes repartidas en distintos puntos del circuito para facilitar la visión de los asistentes.

Embed

Un evento que rompe una sequía de quince años sin F1 en la ciudad

Franco Colapinto realizará cuatro intervenciones en pista con el coche de Alpine, repartidas estratégicamente entre el mediodía y la media tarde, finalizando la actividad a las 16:00. Este evento representa un hito para el automovilismo nacional, ya que es la primera exhibición de un monoplaza de Fórmula 1 en Buenos Aires desde diciembre de 2011. En aquella oportunidad, el australiano Daniel Ricciardo manejó un Red Bull por las calles porteñas.

image
Daniel Ricciardo en una exhibici&oacute;n de Buenos Aires en 2012.

Daniel Ricciardo en una exhibición de Buenos Aires en 2012.

La organización desplegará un fuerte operativo de seguridad para evitar incidentes y asegurar que la multitud disfrute de una fiesta deportiva de gran magnitud. Se espera una convocatoria masiva de fanáticos que buscarán ver de cerca el monoplaza en acción, marcando un capítulo nuevo en la relación de los argentinos con la máxima categoría.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se develó el auto que manejará Franco Colapinto: así luce el Lotus E20 para el circuito callejero de Palermo.

Franco Colapinto en Buenos Aires: Alpine presentó el Lotus E20 para la exhibición en Palermo

Por Francisco Moreno
El fútbol de luto: el exarquero Alex Manninger murió a los 48 años tras ser embestido por un tren en Austria.

Brilló en el Arsenal campeón, fue suplente de Buffon y murió a los 48 años tras chocar con un tren

Por Nicolás Salas
Figuritas del Mundial 2026: el plan de cinco pasos para que los chicos aprendan a ahorrar jugando

Álbum del Mundial 2026: cómo organizar la compra de figuritas para ahorrar y evitar frustraciones

Por Francisco Moreno
Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia.

Alfredo Berti tras la hazaña leprosa en Brasil: "Le pedí a los jugadores que jueguen con la pasión del hincha"

Por Redacción Deportes