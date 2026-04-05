5 de abril de 2026 - 13:32

Franco Colapinto sorprende en la F1: los seis pilotos de renombre a los que supera en 2026

Colapinto ocupa el puesto 16 del campeonato mundial y aventaja a figuras como Alonso, Pérez y Stroll tras sumar su primer punto con Alpine en China.

El gran arranque de Franco Colapinto en este 2026.

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Por Redacción Deportes

El calendario de la máxima categoría atraviesa un parate de poco más de un mes tras los grandes premios de Australia, China y Japón. En este contexto, el desempeño del nacido en Pilar ha captado la atención de los especialistas. La propia Fórmula 1 destacó recientemente la importancia de Colapinto en la mejoría estructural de la escudería Alpine durante este arranque de temporada.

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FRANCO COLAPINTO
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Franco Colapinto, piloto de Alpine.

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Un arranque estratégico y el salto de calidad en Alpine

Aunque en el debut en Australia terminó sin unidades, el argentino revirtió rápidamente esa imagen en Shanghái. Allí finalizó en el décimo lugar, sumando un punto vital para su equipo. Este logro representa su primer éxito con los colores de Alpine, algo que no conseguía desde su etapa en Williams, cuando puntuó en el Gran Premio de Estados Unidos.

Actualmente, Colapinto comparte la misma cantidad de unidades que Esteban Ocon, quien compite para Haas. Sin embargo, la brecha interna en su equipo todavía es marcada: su compañero Pierre Gasly marcha octavo en la tabla general con 15 puntos conseguidos. A pesar de esto, el posicionamiento de Franco es sumamente positivo si se analiza la jerarquía de los nombres que quedaron relegados bajo su sombra.

Los seis pilotos de renombre que escoltan al argentino

Gracias a la unidad obtenida en suelo chino, Colapinto se encuentra hoy mejor ubicado que seis corredores experimentados. En este grupo aparecen los dos integrantes de Aston Martin, el canadiense Lance Stroll y el bicampeón mundial Fernando Alonso. También supera a los pilotos de Cadillac, Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas, además de Alex Albon de Williams y Nico Hulkenberg de Audi.

El campeonato mundial 2026 es liderado con comodidad por el equipo Mercedes, que ocupa las dos primeras posiciones con el joven Kimi Antonelli y George Russell. En este escenario de dominio tecnológico, que un piloto logre meterse en el selecto grupo de los 16 participantes que han conseguido puntuar es un síntoma de solidez conductiva.

El reencuentro de los motores será el próximo viernes 1 de mayo en el Gran Premio de Miami. Allí, Colapinto buscará escalar posiciones en un fin de semana que incluirá clasificación sprint y la carrera principal el domingo 3 de mayo. El objetivo será claro: volver a sumar para consolidar su lugar frente a la elite del automovilismo mundial.

Campeonato de pilotos de la F1 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 72 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 63 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 49 puntos
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 41 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 25 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 21 puntos
  7. Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos
  8. Pierre Gasly (Alpine) – 15 puntos
  9. Max Verstappen (Red Bull) – 12 puntos
  10. Liam Lawson (RB) – 10 puntos
  11. Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos
  12. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
  13. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos
  15. Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
  16. Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto
  17. Alex Albon (Williams) – 0 puntos
  18. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  19. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
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