Franco Colapinto sorprende en la F1: los seis pilotos de renombre a los que supera en 2026

El calendario de la máxima categoría atraviesa un parate de poco más de un mes tras los grandes premios de Australia, China y Japón. En este contexto, el desempeño del nacido en Pilar ha captado la atención de los especialistas. La propia Fórmula 1 destacó recientemente la importancia de Colapinto en la mejoría estructural de la escudería Alpine durante este arranque de temporada.
Un arranque estratégico y el salto de calidad en Alpine
Aunque en el debut en Australia terminó sin unidades, el argentino revirtió rápidamente esa imagen en Shanghái. Allí finalizó en el décimo lugar, sumando un punto vital para su equipo. Este logro representa su primer éxito con los colores de Alpine, algo que no conseguía desde su etapa en Williams, cuando puntuó en el Gran Premio de Estados Unidos.
Actualmente, Colapinto comparte la misma cantidad de unidades que Esteban Ocon, quien compite para Haas. Sin embargo, la brecha interna en su equipo todavía es marcada: su compañero Pierre Gasly marcha octavo en la tabla general con 15 puntos conseguidos. A pesar de esto, el posicionamiento de Franco es sumamente positivo si se analiza la jerarquía de los nombres que quedaron relegados bajo su sombra.
Los seis pilotos de renombre que escoltan al argentino
Gracias a la unidad obtenida en suelo chino, Colapinto se encuentra hoy mejor ubicado que seis corredores experimentados. En este grupo aparecen los dos integrantes de Aston Martin, el canadiense Lance Stroll y el bicampeón mundial Fernando Alonso. También supera a los pilotos de Cadillac, Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas, además de Alex Albon de Williams y Nico Hulkenberg de Audi.
El campeonato mundial 2026 es liderado con comodidad por el equipo Mercedes, que ocupa las dos primeras posiciones con el joven Kimi Antonelli y George Russell. En este escenario de dominio tecnológico, que un piloto logre meterse en el selecto grupo de los 16 participantes que han conseguido puntuar es un síntoma de solidez conductiva.
El reencuentro de los motores será el próximo viernes 1 de mayo en el Gran Premio de Miami. Allí, Colapinto buscará escalar posiciones en un fin de semana que incluirá clasificación sprint y la carrera principal el domingo 3 de mayo. El objetivo será claro: volver a sumar para consolidar su lugar frente a la elite del automovilismo mundial.