Franco Colapinto sorprende en la F1: los seis pilotos de renombre a los que supera en 2026

Colapinto ocupa el puesto 16 del campeonato mundial y aventaja a figuras como Alonso, Pérez y Stroll tras sumar su primer punto con Alpine en China.

Franco Colapinto atraviesa un momento bisagra en su carrera dentro de la Fórmula 1. Tras las primeras tres competencias del calendario 2026 en Asia y Oceanía, el piloto argentino de Alpine logró sumar su primer punto en el Gran Premio de China, ubicándose en el puesto 16 del campeonato de conductores antes del próximo desafío en Miami.

El calendario de la máxima categoría atraviesa un parate de poco más de un mes tras los grandes premios de Australia, China y Japón. En este contexto, el desempeño del nacido en Pilar ha captado la atención de los especialistas. La propia Fórmula 1 destacó recientemente la importancia de Colapinto en la mejoría estructural de la escudería Alpine durante este arranque de temporada.

DLA - 2026-03-25T123634.335 GP de Japón: el mensaje de Franco Colapinto al debutar en la pista que siempre soñó conocer. FRANCO COLAPINTO Fórmula 1: Franco Colapinto y las prácticas libres en el Gran Premio de Japón. Gentileza. DLA - 2026-03-29T011225.428 Franco Colapinto, piloto de Alpine. Un arranque estratégico y el salto de calidad en Alpine Aunque en el debut en Australia terminó sin unidades, el argentino revirtió rápidamente esa imagen en Shanghái. Allí finalizó en el décimo lugar, sumando un punto vital para su equipo. Este logro representa su primer éxito con los colores de Alpine, algo que no conseguía desde su etapa en Williams, cuando puntuó en el Gran Premio de Estados Unidos.

Actualmente, Colapinto comparte la misma cantidad de unidades que Esteban Ocon, quien compite para Haas. Sin embargo, la brecha interna en su equipo todavía es marcada: su compañero Pierre Gasly marcha octavo en la tabla general con 15 puntos conseguidos. A pesar de esto, el posicionamiento de Franco es sumamente positivo si se analiza la jerarquía de los nombres que quedaron relegados bajo su sombra.

Los seis pilotos de renombre que escoltan al argentino Gracias a la unidad obtenida en suelo chino, Colapinto se encuentra hoy mejor ubicado que seis corredores experimentados. En este grupo aparecen los dos integrantes de Aston Martin, el canadiense Lance Stroll y el bicampeón mundial Fernando Alonso. También supera a los pilotos de Cadillac, Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas, además de Alex Albon de Williams y Nico Hulkenberg de Audi.