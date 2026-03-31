31 de marzo de 2026 - 09:23

Franco Colapinto traerá la Fórmula 1 a la Argentina con un road show histórico en Palermo

El piloto argentino protagonizará una exhibición única con un monoplaza de F1 en pleno corazón porteño, en un evento que busca acercar la máxima categoría al país.

Franco Colapinto ofrecerá un show de automovilismo en Palermo.

Franco Colapinto ofrecerá un show de automovilismo en Palermo.

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Por Francisco Moreno

El automovilismo argentino se prepara para un evento sin precedentes, donde Franco Colapinto encabezará un road show en la Ciudad de Buenos Aires que llevará la experiencia de la Fórmula 1 a las calles porteñas, con una exhibición que promete convocar a miles de fanáticos.

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La cita será el próximo 26 de abril en el barrio de Palermo, donde se montará un circuito callejero especialmente diseñado para la ocasión, marcando el regreso de un auto de la máxima categoría a la ciudad tras más de una década.

Un circuito callejero en pleno Palermo

El evento se desarrollará sobre un trazado urbano de aproximadamente dos kilómetros, con eje en avenidas clave como Libertador y Sarmiento. Allí, el piloto argentino realizará distintas exhibiciones a bordo de un monoplaza de Fórmula 1.

El coche que utilizará será un modelo de temporadas anteriores, adaptado para este tipo de demostraciones, lo que permitirá al público disfrutar del sonido y la potencia de un F1 en un entorno urbano.

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Un evento que puede cambiar el futuro de la Fórmula 1 en Argentina

Más allá del espectáculo, el road show tiene un objetivo estratégico: posicionar a Buenos Aires como candidata a volver a albergar un Gran Premio de Fórmula 1.

Desde la organización destacan que la exhibición será una “carta clave” en las negociaciones con los responsables de la categoría, en un contexto donde el país busca recuperar su lugar en el calendario internacional.

La última vez que un auto de F1 circuló por la ciudad fue hace más de 10 años, lo que convierte a este evento en un hecho histórico para el deporte motor local.

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Así es la variada propuesta de sectores para vivir el evento de Fórmula 1

  • Un sector abierto y gratuito.
  • Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.
  • En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.
  • El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.
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