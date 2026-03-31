Franco Colapinto traerá la Fórmula 1 a la Argentina con un road show histórico en Palermo

El piloto argentino protagonizará una exhibición única con un monoplaza de F1 en pleno corazón porteño, en un evento que busca acercar la máxima categoría al país.

El automovilismo argentino se prepara para un evento sin precedentes, donde Franco Colapinto encabezará un road show en la Ciudad de Buenos Aires que llevará la experiencia de la Fórmula 1 a las calles porteñas, con una exhibición que promete convocar a miles de fanáticos.

La cita será el próximo 26 de abril en el barrio de Palermo, donde se montará un circuito callejero especialmente diseñado para la ocasión, marcando el regreso de un auto de la máxima categoría a la ciudad tras más de una década.

Un circuito callejero en pleno Palermo El evento se desarrollará sobre un trazado urbano de aproximadamente dos kilómetros, con eje en avenidas clave como Libertador y Sarmiento. Allí, el piloto argentino realizará distintas exhibiciones a bordo de un monoplaza de Fórmula 1.

El coche que utilizará será un modelo de temporadas anteriores, adaptado para este tipo de demostraciones, lo que permitirá al público disfrutar del sonido y la potencia de un F1 en un entorno urbano.

image Un evento que puede cambiar el futuro de la Fórmula 1 en Argentina Más allá del espectáculo, el road show tiene un objetivo estratégico: posicionar a Buenos Aires como candidata a volver a albergar un Gran Premio de Fórmula 1.