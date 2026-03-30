La psicología dice que los niños que fueron "fáciles" durante su crianza se convierten en adultos que siempre dicen "estoy bien"

No siempre el “nene fácil” era el más tranquilo por naturaleza. A veces era el que entendió que convenía no hacer lío , no pedir demasiado y no mostrar emociones incómodas . La investigación sobre psicología y socialización emocional señala desde hace años que la forma en que madres y padres reaccionan frente a las emociones infantiles influye en la competencia emocional y social de los chicos.

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Cuando esas respuestas son poco sensibles o poco sostenedoras, los resultados suelen ir en la dirección opuesta.

Algunos niños pueden parecer “fáciles” porque son autónomos, seguros y serenos, pero también puede parecerlo porque aprendió a inhibirse , a no mostrar malestar o a no cargar a otros con lo suyo. Ahí está la diferencia importante.

Un estudio sobre socialización emocional en la adultez encontró que quienes recordaban estrategias parentales poco acompañantes en la infancia mostraban menos habilidades de regulación emocional y más uso de estrategias desadaptativas cuando crecían; además, esa combinación se vinculó con mayor ansiedad de rasgo.

La psicología del apego va por una línea parecida. Las revisiones sobre el tema explican que la disponibilidad y la respuesta de las figuras cercanas desde la infancia ayudan a moldear cómo una persona vive , regula y expresa sus emociones.

En particular, las formas inseguras de apego se relacionan con patrones menos sanos de regulación emocional, y el perfil evitativo suele empujar una especie de “pseudoautonomía”: la persona parece muy autosuficiente, pero le cuesta apoyarse en otros o mostrar vulnerabilidad.

El “estoy bien” como forma de supervivencia

Por eso, en algunos adultos, el famoso “estoy bien” no funciona como una descripción real, sino como un reflejo aprendido. No es necesariamente mentira: muchas veces es una manera automática de bajar el conflicto, seguir funcionando o no sentirse una carga.

La psicología dice que los niños que fueron fáciles durante su crianza se convierten en adultos que siempre dicen estoy bien (2)

La investigación sobre trauma infantil encontró que las experiencias adversas en la niñez se asocian con más supresión emocional, es decir, con la tendencia a reducir o esconder la expresión de lo que uno siente.

En un estudio de 2024, una mayor historia de trauma infantil predijo más supresión de emociones positivas durante una interacción social, y esa supresión se vinculó con menos deseo de volver a relacionarse.

A eso se suma otro concepto importante: la alexitimia, que es la dificultad para identificar y describir las propias emociones. Una revisión metaanalítica de 2023, que reunió 99 muestras independientes y 36.141 participantes, encontró que el maltrato infantil se relaciona de manera positiva con la alexitimia en la adultez.

No significa que toda persona reservada tenga ese problema, pero sí que, cuando de chico hubo invalidación, descuido o exigencia de adaptación permanente, puede quedar una huella en la forma de registrar lo que pasa por dentro.

No eran chicos “sin problemas”: eran chicos muy adaptados

También conviene derribar una idea cómoda: que el niño que no protesta, no molesta y no da trabajo necesariamente está mejor. Estudios recientes sobre sobrecontrol muestran que ciertos perfiles infantiles muy contenidos y rígidos pueden quedar más expuestos a síntomas de ansiedad y a peores vínculos con pares.