Buscan voluntarios para vivir gratis un mes en las montañas: los requisitos para participar

ITALIA. Los participantes recibirán 400 euros y vivirán en el Parque Nacional del Stelvio, mientras investigadores miden el impacto de la altitud en su presión arterial.

¿Vivirías en los Alpes Italianos? Descubrí cuál es la compensación que recibirán los voluntarios.

El centro de investigación Eurac Research lanzó una convocatoria inusual: buscan a doce volntarios para trasladarse durante un mes a los Alpes italianos. El objetivo es estudiar sistemáticamente cómo vivir a una altitud media, entre 2000 y 2500 metros, afecta la salud cardiovascular, el metabolismo y la calidad del sueño de quienes habitan habitualmente al nivel del mar.

El experimento se llevará a cabo en el refugio Nino Corsi, ubicado en el corazón del Parque Nacional del Stelvio, en el Tirol del Sur. Esta iniciativa del proyecto MAHE pretende llenar un vacío en el conocimiento científico, ya que la mayoría de las investigaciones previas se centraron únicamente en altitudes extremas y no en niveles medios.

image Estudios preliminares sugieren que residir temporalmente en estas alturas puede tener beneficios tangibles en el metabolismo y la presión arterial. Por esta razón, el equipo científico busca sistematizar estos datos para determinar si el ambiente de montaña realmente protege contra enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer.

El perfil de los voluntarios y la rutina en la montaña La convocatoria está abierta a doce hombres y mujeres, de entre 18 y 40 años, que actualmente residan al nivel del mar. Para garantizar que los datos sean comparables, los investigadores excluyeron a fumadores, deportistas de alto rendimiento y personas con enfermedades previas. El interés ha sido masivo: en pocas horas se recibieron más de 160 solicitudes.

A diferencia de un retiro vacacional, los voluntarios deberán mantener su rutina habitual mediante el teletrabajo o el estudio. Durante las cuatro semanas de estancia, el equipo médico monitoreará constantemente variables como la calidad del sueño, la nutrición y la actividad física diaria. Esta metodología permite observar el impacto del entorno sin alterar los hábitos sociales de los sujetos.

image Cuáles son los riesgos por vivir en las alturas Vivir por encima de los 1500 metros implica: Enfrentar una menor presión atmosférica.

Tener niveles reducidos de oxígeno.

Estar expuesto a una mayor radiación ultravioleta. Si bien estos factores suelen asociarse con una menor mortalidad por accidentes cerebrovasculares, también pueden aumentar el riesgo en enfermedades respiratorias, un equilibrio que este estudio busca definir con precisión. image La compesación por participar del estudio Los elegidos recibirán una compensación de 400 euros por su tiempo, además de la cobertura total de su estancia en el refugio alpino. Los resultados finales de este monitoreo permitirán comprender mejor cómo los factores ambientales, más allá de la genética o el estilo de vida, influyen directamente en la longevidad humana.