La psicología sugiere que la mayor independencia de los niños hoy en día no se debe a la rigidez, sino a que los padres permiten la frustración desde una edad temprana

Para la psicología, la crianza, la frustración y la autonomía son claves para entender por qué muchos niños hoy desarrollan mayor independencia .Durante años, la idea de una crianza estricta estuvo asociada a niños obedientes y preparados. Sin embargo, esta lógica comenzó a cambiar. Hoy, muchos padres priorizan un enfoque más flexible, donde los errores y las pequeñas dificultades forman parte del aprendizaje.

La psicología destaca el único color que utilizan las personas que consiguen lo que quieren sin insistir

Según la psicología, quienes nacieron en hogar de clase media repiten 4 costumbres económicas en la actualidad

La crianza actual busca equilibrar el acompañamiento con la libertad. Esto implica permitir que los niños enfrenten situaciones cotidianas sin una intervención inmediata, algo que antes se evitaba.

En este contexto, la autonomía deja de ser un objetivo lejano y comienza a construirse desde edades tempranas. Actividades simples como vestirse solos o resolver un problema básico se transforman en oportunidades clave.

Y es recién en este punto donde la psicología empieza a explicar por qué este cambio tiene efectos tan profundos.

Según la psicología , la frustración moderada cumple un rol fundamental en el desarrollo infantil. No se trata de exponer a los niños al malestar constante, sino de permitirles atravesar pequeños desafíos sin resolverlos por ellos.

Investigaciones de la Universidad de Stanford sobre desarrollo cognitivo indican que cuando los adultos intervienen de inmediato, limitan la capacidad del niño para generar estrategias propias.

En cambio, enfrentar obstáculos simples fortalece la autonomía y mejora la toma de decisiones. Atarse los cordones o guardar sus juguetes sin ayuda son ejemplos cotidianos de este proceso.

image

Además, la frustración actúa como un entrenamiento emocional. Enseña que equivocarse es parte del aprendizaje y reduce el miedo al error.

Este enfoque también favorece la autoconciencia. Los niños comienzan a entender sus propias capacidades y límites, lo que impacta directamente en su seguridad emocional.

La diferencia entre poner límites y controlar

La psicología también diferencia entre el autoritarismo y los límites saludables dentro de la crianza. Mientras el primero se basa en el control absoluto, el segundo promueve el aprendizaje a través de la experiencia.

Permitir que un niño escuche un “no” o enfrente las consecuencias naturales de sus decisiones fortalece su capacidad de adaptación. Esta práctica desarrolla habilidades clave para la vida adulta.

Además, fomentar la resolución de problemas requiere que los adultos toleren cierta incomodidad. No intervenir de inmediato permite que el niño explore alternativas y ejercite su creatividad.

En este sentido, la autonomía no se construye evitando el error, sino atravesándolo. La frustración deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta.

Según la psicología, este cambio en la crianza está formando generaciones más preparadas para enfrentar la incertidumbre, con mayor resiliencia y capacidad para desenvolverse en un mundo cada vez más complejo.