Un pueblo de 115 habitantes en una montaña europea busca nuevos vecinos con una propuesta difícil de ignorar: vivienda a precio simbólico, apoyo económico y posibilidades de trabajo. Se trata de Santo Stefano di Sessanio , una aldea medieval de Abruzzo, Italia. El lugar está ubicado a unos 1.300 metros de altitud.

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Está dentro del entorno del Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga. Sus calles de piedra, el paisaje de montaña y el ritmo silencioso explican parte del atractivo, pero también el problema: cada vez vive menos gente.

La razón principal es demográfica. Según la información difundida sobre el programa, Santo Stefano di Sessanio tiene una población muy pequeña y envejecida, con pocos menores de 20 años y una proporción alta de adultos mayores.

Ese desequilibrio pone en riesgo servicios básicos, comercios, oficios y la continuidad de la vida cotidiana. Un pueblo puede conservar belleza histórica, pero sin vecinos permanentes empieza a perder escuela, mercado, panadería y actividad diaria.

El pueblo de 115 habitantes que busca vecinos ofrece vivienda gratis, empleo y una nueva vida tranquila en una recóndita montaña (2)

Por eso, la iniciativa no busca turistas temporales. Apunta a personas dispuestas a mudarse, residir varios años y participar en actividades económicas vinculadas al territorio.

Qué ofrece Santo Stefano di Sessanio

El programa incluye una vivienda en alquiler a precio simbólico, prácticamente gratuita durante el período establecido, junto con un aporte económico mensual para sostener la instalación inicial.

De acuerdo con el esquema difundido, el incentivo puede incluir hasta 8.000 euros por año durante tres años, además de un subsidio único de hasta 20.000 euros para abrir una actividad o emprendimiento.}

En total, el paquete puede llegar a unos 44.000 euros, aunque no funciona como dinero libre sin condiciones. Está atado a residencia, edad, proyecto laboral y permanencia en la comunidad.

Quiénes pueden postularse

El programa está orientado a personas jóvenes, con una franja de edad aproximada entre 18 y 40 años. También exige compromiso de residencia por al menos cinco años.

El pueblo de 115 habitantes que busca vecinos ofrece vivienda gratis, empleo y una nueva vida tranquila en una recóndita montaña (1)

Entre los perfiles admitidos aparecen ciudadanos italianos provenientes de ciudades más grandes, ciudadanos de la Unión Europea o personas con permiso de residencia permanente válido en Italia.

El objetivo es atraer gente que no solo ocupe una casa, sino que genere actividad. Turismo, cultura, gastronomía, producción local y oficios artesanales aparecen entre las áreas más compatibles con el pueblo.

Qué tipo de trabajos pueden funcionar allí

La economía del lugar se vincula con su identidad medieval, su paisaje y su potencial turístico. Por eso, pueden tener sentido proyectos de alojamiento rural, visitas guiadas, gastronomía tradicional, artesanía o productos regionales.

También hay espacio para iniciativas pequeñas que sostengan la vida diaria: servicios para visitantes, talleres, experiencias culturales, productos locales o actividades conectadas con el parque nacional.

El desafío es pensar en escala. No se trata de llegar con una idea urbana enorme, sino de adaptar un proyecto al tamaño real de una comunidad de montaña.

La parte menos romántica de mudarse

Vivir en una aldea de 115 habitantes puede sonar idílico, pero también exige renuncias. Hay menos servicios, menos movimiento, inviernos más duros y una vida social mucho más pequeña que en una ciudad.

La tranquilidad puede ser una ventaja o una dificultad, según la persona. Quien busca silencio, naturaleza y comunidad puede encontrar una oportunidad real. Quien depende del ritmo urbano puede sentir aislamiento.

El pueblo de 115 habitantes que busca vecinos ofrece vivienda gratis, empleo y una nueva vida tranquila en una recóndita montaña (3)

Además, mudarse a otro país implica trámites, idioma, permisos y adaptación cultural. La ayuda económica es importante, pero no reemplaza una planificación seria antes de tomar la decisión.