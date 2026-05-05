5 de mayo de 2026 - 14:50

Tragedia en Colombia: nueve mineros murieron en una explosión en Cundinamarca

El siniestro ocurrió en el municipio de Sutatausa, a unos 600 metros de profundidad. Otras seis personas lograron ser rescatadas con vida.

Tragedia en Colombia: nueve mineros murieron en una explosión en Cundinamarca

Tragedia en Colombia: nueve mineros murieron en una explosión en Cundinamarca

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Las autoridades colombianas confirmaron este martes el fallecimiento de nueve mineros que habían quedado atrapados tras una explosión en una mina de carbón en el municipio de Sutatausa, departamento de Cundinamarca. El incidente, registrado en la mina La Ciscuda, operada por la empresa Carbonera Los Pinos S.A.S., afectó a un total de 15 trabajadores.

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De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), seis de los operarios fueron rescatados con vida y trasladados al hospital regional de Ubaté para recibir atención médica.

Los detalles del incidente

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, precisó que la explosión se produjo el lunes por la tarde, mientras los mineros desempeñaban sus labores a una profundidad aproximada de 600 metros. Las primeras investigaciones indican que el estallido ocurrió, aparentemente, por una acumulación de gases dentro de la galería.

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Sobre los sobrevivientes, se informó que tres de los seis trabajadores rescatados lograron salir de la mina por sus propios medios. Los otros tres fueron auxiliados por los equipos de emergencia y trasladados para su atención profesional.

La Alcaldía de Sutatausa identificó a las víctimas fatales como Crisanto Balanta, Osvaldo Barrera Mojica, Fredy Albeiro Bucuru Acosta, Blas Maria Chitiva, José Mojica Martínez, Carlos Prada Fuentes, Wilmer Yesid Prada, Eduar Trochez y Rodolfo Romero.

Las advertencias antes de la tragedia

La ANM reveló que el complejo minero había recibido una visita técnica el pasado 9 de abril. Durante esa inspección, se emitieron recomendaciones para fortalecer la seguridad y evitar la acumulación peligrosa de gases, especialmente metano.

mineros

La entidad subrayó que se necesitaba implementar sistemas de ventilación adecuados, dado que los depósitos de carbón son propensos a concentrar polvo y gases explosivos. Este accidente se suma al ocurrido el pasado 7 de febrero en el municipio vecino de Guachetá, donde otra explosión en una mina dejó un saldo de seis muertos.

"Como lo ha alertado la ANM en sus visitas de inspección, los depósitos de carbón pueden presentar acumulación de gases, como metano, así como concentraciones de polvo de carbón, lo que exige la implementación de sistemas de ventilación adecuados y controles permanentes para mitigar riesgos al interior de las labores mineras", indicaron.

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