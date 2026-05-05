Una importante cadena de heladerías anuncia su quiebra y el cierre de más de 500 tiendas

Con deudas que alcanzan los 10 mil millones de dólares, la firma Rite Aid pone fin a una tradición de ocho décadas y subasta la fábrica de helados de California.

La histórica cadena Thrifty Ice Cream decretó la quiebra y anunció el cierre de más de 500 puntos de venta en Estados Unidos. La marca, famosa por sus inconfundibles bochas cilíndricas e inumerables heladerías, sucumbió ante el colapso financiero de su controladora, la red de farmacias Rite Aid, que no pudo sostener una deuda multimillonaria.

El anuncio marca el final de una era para una de las heladerías más tradicionales de California. Fundada en 1940, Thrifty se convirtió en un ícono cultural gracias a sus precios accesibles y un formato de servido único que fidelizó a generaciones de clientes. Sin embargo, su destino quedó sellado por decisiones financieras ajenas a la calidad de su producto.

image Rite Aid, dueña de la marca desde 1996, presentó una petición ante el tribunal de falencias con una deuda que oscila entre los 1.000 y 10.000 millones de dólares. Según los documentos judiciales obtenidos, la empresa planea subastar su propiedad intelectual y activos estratégicos, incluyendo la planta de fabricación ubicada en El Monte, California.

El colapso de las farmacias y el efecto dominó La crisis de la controladora afectó unidades en todo el país, incluyendo estados como Nueva York, Pensilvania y Washington. El CEO de la firma, Matt Schroeder, reconoció que los desafíos financieros se intensificaron por los cambios drásticos en los escenarios del retail y la salud a nivel nacional. La red cerrará cientos de sus 1.200 locales restantes para intentar estabilizarse.

image A pesar de los problemas, la gerencia afirma que existe un interés significativo de potenciales compradores estratégicos nacionales y regionales. El objetivo de la subasta es rescatar parte del valor de la marca para saldar compromisos con los acreedores. Mientras tanto, los 500 locales afectados se preparan para bajar las persianas definitivamente en los próximos días.