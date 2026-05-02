2 de mayo de 2026 - 13:10

Marcas internacionales apuestan por Argentina pese a la caída del consumo: qué dicen los datos

Entre las marcas que ingresarán a la Argentina se encuentran Victoria’s Secret, Decathlon, Dolce & Gabbana, Armani y H&M.

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Por Redacción Economía

El desembarco y la expansión de marcas internacionales en Argentina avanza en un escenario de consumo debilitado, con decisiones que responden a estrategias de largo plazo más que a la coyuntura actual de ventas. Firmas globales de distintos rubros comenzaron a instalarse, proyectan su llegada o amplían su presencia con nuevas aperturas, impulsadas por factores estructurales que reconfiguran el atractivo del mercado local.

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Entre las compañías que protagonizan este movimiento se encuentran Victoria’s Secret, The Kooples, Miniso, Decathlon, FARM Rio, Maje, Dr. Martens, Carter’s, Dolce & Gabbana, Armani, Sandro, Mango, Montblanc, H&M, Magma on the Road, Skechers, Indian, Skinko, Intimissimi, Bath & Body Works y Bimba y Lola. La diversidad de marcas refleja un interés transversal que abarca desde indumentaria y deporte hasta perfumería y lifestyle.

Factores estructurales detrás del desembarco en Argentina

La flexibilización de importaciones actuó como disparador inicial para que estas empresas evaluaran su ingreso al país. A ese cambio se sumaron una apreciación cambiaria y señales de mayor estabilidad económica. Sin embargo, el fenómeno no se explica solo por variables macroeconómicas. El componente cultural también juega un rol determinante, dado que existe una fuerte valoración local por las marcas internacionales, históricamente asociadas a viajes al exterior.

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Dentro del sector importador señalan que muchas de estas iniciativas cuentan con respaldo de empresarios argentinos, lo que reduce la complejidad operativa y acelera los procesos de instalación. Además, las negociaciones para concretar estos desembarcos suelen extenderse por más de un año, lo que implica que varias decisiones fueron tomadas en contextos más optimistas y hoy continúan su curso.

Un mercado de nicho con potencial latente

El posicionamiento de estas marcas apunta principalmente a segmentos de ingresos medios y altos, con foco en la Ciudad de Buenos Aires y el Corredor Norte. En ese contexto, se proyecta un primer impulso en ventas anclado en la novedad, seguido de una etapa de estabilización. Desde el sector reconocen que el consumo general está afectado, pero sostienen que existe una demanda activa por productos diferenciados.

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Gastón Manganiello, Chief Marketing Officer de Grupo IRSA, explicó a Infobae: “Estamos viendo un cambio de paradigma: las marcas ya no toman decisiones mirando exclusivamente el consumo del momento, sino la proyección de largo plazo. Argentina empieza a recuperar previsibilidad operativa, y eso la vuelve a poner en el radar como una plaza estratégica dentro de Latinoamérica”. También señaló que hay categorías aún poco desarrolladas y consumidores alineados con tendencias globales, lo que abre oportunidades de crecimiento.

Expansión con ventajas competitivas

El contexto actual ofrece condiciones que las empresas consideran favorables para ingresar o expandirse. Entre ellas se destacan el acceso a ubicaciones comerciales estratégicas, costos más competitivos y menor presión inicial en términos de demanda. Cecilia Carbajal, Gerente General de Carter’s Argentina, sostuvo: “A pesar de la retracción de las ventas a nivel local, observamos un consumidor argentino expectante, que detecta productos que antes no tenía y a precios muy competitivos”.

La marca proyecta abrir 30 locales en los próximos cinco años, con una inversión estimada de 10 millones de dólares. “En nuestro caso, la motivación para expandirnos viene de la mano de una alta demanda”, afirmó. No obstante, advirtió que posibles restricciones a las importaciones podrían limitar la disponibilidad de productos.

Indicadores de consumo en retroceso

Los datos recientes reflejan un panorama desafiante. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de las pymes registraron en marzo una caída interanual del 0,6% en términos reales, con once meses consecutivos de descenso. En comparación mensual, también se evidenció una baja del 0,4%. Por su parte, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria informó una contracción del 8,4% interanual en la actividad entre enero y febrero.

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