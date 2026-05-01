1 de mayo de 2026 - 20:46

La histórica marca italiana Paul & Shark regresa a la Argentina después de casi 20 años

La marca de lujo se instaló en uno de los locales comerciales más exclusivos de Buenos Aires y ahora busca recuperar su posición en el mercado.

Una histórica marca italiana regresa a la Argentina después de casi 20 años

Una histórica marca italiana regresa a la Argentina después de casi 20 años

Foto:

Instagram | @paulandshark
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La histórica marca italiana de indumentaria Paul & Shark regresó a la Argentina e inauguró su nuevo local en el centro comercial Patio Bullrich, en la localidad de Palermo.

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De esta manera, la etiqueta busca posicionarse nuevamente en el mercado, después de 18 años de ausencia en el país. En diálogo con La Nación, el CEO de la compañía y representante de la tercera generación de la familia propietaria, Andrea Dini, expresó que el regreso se da en una situación diferente y destacó el potencial del socio comercial, el cual sería clave para la continuidad del negocio.

“Buenos Aires es una gran ciudad internacional. Y Patio Bullrich es, en mi opinión, el primer lugar al que una marca internacional debería llegar si está en el segmento del lujo. El mercado, después de tantos años en los que no fue fácil para una marca internacional, está muy ávido de recibirlas. Hay un muy buen impulso en este momento. Hay muchos rumores: el mercado es muy pequeño, nos conocemos entre todos y sabemos que muchas otras marcas internacionales están considerando volver”, expresó

Paul & Shark- Patio Bullrich
La marca italiana Paul & Shark regresó a la Argentina e instaló un local en Patio Bullrich

La marca italiana Paul & Shark regresó a la Argentina e instaló un local en Patio Bullrich

Asimismo, confesó que la tienda es "pequeña", pero adelantó que existe la posibilidad de abrir otras sucursales en un futuro cercano. "La tienda es un poco pequeña, lo que no nos permite traer nuestra última colección completa. Por eso, el primer paso será tener una tienda más grande, tal vez dentro de uno o dos años. Posteriormente, abriremos otras tiendas permanentes o pop-up por algunos meses”, señaló

Los inicios de Paul & Shark en Argentina

En 2008, la marca abrió su primera boutique en la Argentina, la cual estaba ubicada en el centro comercial Madero Center Shop. Sin embargo, el local cerró sus puertas debido a las dificultades para importar productos desde Italia.

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Paul & Shark regresó a Argentina después de casi 20 años

Paul & Shark regresó a Argentina después de casi 20 años

En este nuevo contexo, Dini destacó el potencial del país y aseguró que las ventas superaron las expectativas el primer día de apertura. “La Argentina es un país fuerte y veo que hay un público que ama gastar en productos de alta calidad”, señaló

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