1 de mayo de 2026 - 20:27

Pronóstico para Mendoza: se acaban los días agradables y entra un frente frío desde este sábado

Tras un viernes muy agradable, el ingreso de una masa de aire fresco traerá un respiro térmico a la provincia. La máxima apenas superará los 20 grados y no se descarta nubosidad variable.

Se viene un sábado algo nublado y con tempertura en baja.

Se viene un sábado algo nublado y con tempertura en baja.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El inicio de mayo traerá un cambio en el tiempo para los mendocinos. Tras un viernes muy agradable con temperaturas de 25°C, para este sábado 2 de mayo se prevé un notable descenso del termómetro en toda la provincia, según la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Según el organismo provincial, la jornada se presentará con cielo algo nublado y vientos leves del noreste. Este cambio de circulación de aire propiciará que la temperatura máxima descienda hasta los 21°C (con algunos modelos sugiriendo incluso marcas más bajas de hasta 19°C en zonas del Gran Mendoza), mientras que la mínima se mantendrá estable en torno a los 8°C.

El tiempo en alta montaña

En lo que respecta a la zona de alta montaña, las condiciones se mantendrán estables con un cielo poco nuboso, ideal para el tránsito en el corredor internacional, aunque siempre bajo las precauciones habituales de la temporada otoñal.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional indica que para este sábado no rigen alertas vigentes por fenómenos extremos en la provincia, aunque destaca que la visibilidad será buena y la humedad relativa se mantendrá en niveles bajos durante gran parte del día.

El pronóstico extendido

Para quienes ya planifican el cierre del fin de semana, el domingo 3 de mayo se anticipa una recuperación paulatina de la temperatura. Se espera una jornada con poca nubosidad y un ascenso de la máxima, que podría alcanzar nuevamente los 21° C o 22° C, acompañada de vientos moderados del noreste.

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