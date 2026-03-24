Vientos fuertes en Mendoza por el ingreso de sistema frontal: el tiempo para este miércoles

En Mendoza se anticipa una caída de la máxima este miércoles 25, con el ingreso del sistema frontal (el choque entre dos “bloques” de aire que tienen temperaturas y humedades muy distintas, provocando el aumento de viento y posibilidades de precipitaciones). Detalles del tiempo para los próximos días.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad parcial con descenso de la temperatura. Se espera una máxima de 23°C y una mínima de 13°C, con vientos fuertes del sector sur en la madrugada por ingreso de sistema frontal. En la cordillera, por su parte, se anuncia poca nubosidad.
Sube la temperatura este jueves
El jueves 26 de marzo se espera nubosidad variable con ascenso de la temperatura. La máxima será de 24°C y la mínima de 12°C, con vientos leves del noreste. Para el viernes, por su parte, la máxima subirá notablemente, alcanzando los 30°C.