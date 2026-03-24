Vientos fuertes en Mendoza por el ingreso de sistema frontal: el tiempo para este miércoles

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 13°C en Mendoza. Cómo estarán los días siguientes.

En Mendoza se anticipa una caída de la máxima este miércoles 25, con el ingreso del sistema frontal (el choque entre dos “bloques” de aire que tienen temperaturas y humedades muy distintas, provocando el aumento de viento y posibilidades de precipitaciones). Detalles del tiempo para los próximos días.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad parcial con descenso de la temperatura. Se espera una máxima de 23°C y una mínima de 13°C, con vientos fuertes del sector sur en la madrugada por ingreso de sistema frontal. En la cordillera, por su parte, se anuncia poca nubosidad.