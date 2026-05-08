El viento sur llegó con fuertes ráfagas heladas y provocó caída de árboles y postes

Durante la noche del viernes se registró la llegada de un fuerte viento sur que, a diferencia del cálido Zonda, trajo consigo una masa de aire intensa y helada en el territorio de Mendoza .

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El fenómeno meteorológico inició su recorrido en el Valle de Uco y la zona Este, extendiéndose hacia el Gran Mendoza alrededor de las 20:30 horas.

Este evento marca el comienzo de un fin de semana que estará marcado por las bajas temperaturas en toda la provincia. Según los registros, se han presentado ráfagas de hasta 45 km/h , las cuales han generado diversas complicaciones en las zonas bajas de Mendoza.

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La fuerza del viento ya ha provocado incidentes de consideración. En el departamento de Rivadavia , los Bomberos Voluntarios trabajan intensamente en las zonas de Las Rosas y La Central debido a la caída de árboles. Además, en otros departamentos también se registraron caída de arboles, postes y cables cortados, con más de 24 novedades.

Maipú:

Árbol caído: 4

Poste caído: 2

Total: 6

Guaymallén:

Árbol caído: 5

Poste caído: 3

Cables cortados: 2

Total: 10

Las Heras:

Árbol caído: 2

Total: 2

Luján de Cuyo:

Árbol caído: 2

Cable caído : 1

Total: 3

Lavalle:

Árbol caído: 1

Poste caído: 1

Total: 2

Godoy Cruz:

Poste caído: 1

Total: 1

Total novedades: 24

Ante el peligro que representan estos obstáculos en la vía pública, las autoridades han solicitado a la población circular con extrema precaución.

Alerta vigente

Es importante recordar que Defensa Civil había emitido previamente una alerta amarilla por la llegada de este viento sur de moderada a fuerte intensidad. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse resguardados y preparados para el frío intenso que persistirá durante los próximos días.