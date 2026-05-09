El sector ganadero celebra el contexto favorable y apuesta a aumentar la producción en Mendoza

Cada año, la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas ofrece no sólo la oportunidad de que los productores del sector ganadero se reúnan a celebrar, con los famosos costillares de por medio y una serie de muestras, sino también a intercambiar miradas sobre la coyuntura y el horizonte de la actividad en Mendoza.

Los datos más recientes del Clúster Ganadero de Mendoza marcan que, en la provincia, había 1.339.372 cabezas el año pasado (en 2026 todavía se está desarrollando la campaña de vacunación, que es el marco en el que se realiza el relevamiento). De ese total, 422.527 son bovinos, concentrados en San Rafael (112.474) y General Alvear (112.415). Y 660.907 son caprinos, que se encuentran sobre todo en Malargüe (389.683), San Rafael (104.414) y Lavalle (103.857).

Este año, coinciden los consultados, el panorama para la ganadería es alentador, con una recuperación del precio que podría favorecer inversiones y avanzar en el objetivo de crecer en cantidad de cabezas -la cifra de vacunos no logra superar por mucho los 400 mil animales- y de kilos ganados en la provincia , para crecer en abastecimiento local.

En 2025, estima el director de Ganadería, Roberto Ríos , podrían alcanzarse las 450 mil cabezas de ganado vacuno. El desafío, comparte con representantes del sector, es seguir creciendo en el engorde en tierras bajo riego o feedlots, para que más animales se “terminen” en la provincia.

Agustín Fernández, de la Específica de Ganadería de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear , indicó que la actividad está atravesando un momento muy favorable desde el punto de vista de los valores, porque a partir de octubre y noviembre del año pasado, el precio de la hacienda en pie tuvo una revalorización importante .

“Hoy estamos con uno de los mejores valores en dólares, por lo menos de los últimos 20 años”, señaló. Detalló que este incremento responde a una serie de factores, como la apertura de las exportaciones de ganado en pie y la restricción de oferta de animales gordos, por una cuestión de retención.

Sobre esto último, detalló que empezó a ser conveniente tener plazos de engorde más extensos, porque se podía obtener mayor ganancia, ya que la relación entre el precio del alimento -el grano estaba más barato- y el de la carne -que empezó a revalorizarse- brindó un incentivo para sumar kilos. De esta manera, en lugar de desprenderse del animal con 380 a 400 kilos, los productores optaron por pasar a los 450 a 500. En ese periodo, hubo menos oferta y subieron los precios.

Fernández añadió que, de por sí, en diciembre, enero y febrero, aumenta el precio de la hacienda, por un crecimiento de la demanda. Y, a veces, después de esa suba, se mantiene bastante estable a lo largo del año. De hecho, indicó que hace un mes y medio que los valores no han tenido variaciones significativas.

Sin embargo, el panorama productivo, reconoció Fernández es un poco diferente, ya que no se ha logrado dar un salto en el número de terneros ni de kilos que se alcanzan en la provincia. “En materia productiva, estamos muy estabilizados. Creo que el crecimiento en la cantidad de cabezas y de kilos va a venir de la mano de la producción bajo riego”, indicó.

Es que consideró poco probable que la cantidad de hectáreas y la carga de animales que tienen en el secano se puedan modificar, a menos que se implementara mucha tecnología, lo que es difícil que suceda en el escenario actual. En cambio, sí se viene dando impulso a que se destinen a la ganadería las hectáreas bajo riego que no son productivas.

Eduardo López, de la Específica de Ganadería de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, expresó que este año el panorama es excelente, por los buenos precios de la hacienda, en todas sus categorías. Y que esto le permite al sector retener vientres. Es decir, al obtener un buen valor por el ternero, los productores pueden vender sólo los machos y quedarse con las hembras.

Fiesta de la Ganadería 2025 en General Alvear El sector ganadero se reúne por estos días a celebrar una vez más la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas y a analizar la coyuntura y el largo plazo. Gobierno de Mendoza

Engorde bajo riego

Mendoza ha sido tradicionalmente una provincia en la que se crían terneros, en las zonas de secano, pero cuando el animal alcanza unos 100 a 150 kilos el productor lo vende y se engorda en otras provincias, como San Luis, para regresar, la mayoría de las veces, ya faenado.

De ahí que la producción local sólo abastece entre el 10 y el 12% del consumo de carne vacuna de los mendocinos. El director de Ganadería planteó que la ley 7074 (de 2002) otorga un incentivo para que el ternero que se cría en Mendoza pueda ser engordado también en la provincia. Y el porcentaje es de 15% si lo faena localmente.

Señaló que viene creciendo la cantidad de terneros que son engordados en la provincia, aunque reconoció que lentamente. Destacó que el Clúster Ganadero tiene un plan de pasar del 12% de abastecimiento actual de carne vacuna a un 30% para 2030.

Detalló que, si normalmente el productor saca el ternero con 100 kilos, pero recibe el incentivo y, en lugar de venderlo, lo tiene 60 días más -con lo que llega a los 180 a 200 kilos- equivale a haber vendido dos terneros al año.

Esto, subrayó, genera un círculo virtuoso, ya que, para alimentarlo, se requiere producción de maíz y alfalfa, lo que impacta favorablemente en la producción local. Para ilustrarlo, señaló que, en 2010, venía una sola máquina desde Córdoba a San Rafael a moler maíz, que se cultivaba en unas mil hectáreas. Actualmente, hay cinco máquinas trabajando en ese departamento, lo que evidencia que también creció la cantidad de hectáreas cultivadas.

Agustín Fernández señaló que, sin aumentar la cantidad de cabezas, se puede incrementar la producción si se incrementan los kilos. Esto, si, en lugar de desprenderse del ternero con 120 a 120 kilos –venderlo a un ganadero de otra provincia-, que es lo que ocurre normalmente, el productor lo retiene y lo engorda hasta llevarlo a unos 400 kilos.

El titular de la específica de Ganadería de Alvear comentó que esta posibilidad está ligada al engorde en corral, pero reconoció que se ha estabilizado la cantidad de establecimientos y el número de cabezas de ganado en cada uno de ellos.

Aunque el crecimiento es lento, resaltó que el gordo que se produce en Mendoza tiene un mercado cautivo y no hay necesidad de salir a buscar mercado. También señaló que, cuando se implementó la ley 7074 se pasó de producir 5 mil gordos en la provincia a 50 mil, lo que significó un salto importante. Y que se puede pensar en un conjunto de herramientas para favorecer un nuevo despegue.

Ganaderia y forraje JPG Gentileza

Destete precoz

“La ganadería argentina está pasando uno de los mejores momentos”, afirmó el director de Ganadería de la provincia, Roberto Ríos. Sostuvo que el Ministerio de Producción ha hecho un buen trabajo de acompañamiento de la actividad con el plan de destete precoz, que consideró que es fundamental porque la media de destete en la provincia es del 50% a 55% y quieren llegar al 70% a 80%. Resaltó que, en otras partes del país, loa ganaderos están logrando 85% y que eso cambia la rentabilidad.

Ríos explicó que, cuando se le saca el ternero a la madre, no sólo empieza a alimentarse mejor, sino que la madre empieza a recuperar estado corporal antes, lo que le permite quedar preñada al año siguiente. Para favorecer la implementación por parte de los productores, se les brinda un incentivo de $800 por día por ternero durante 60 días.

El funcionario explicó que ya han realizado tres jornadas ganaderas en las que médicos veterinarios muestran cómo se hace para separar al ternero de la madre, cómo darle de comer. Y señaló que esperan que se produzca un aumento de cabezas, ya que el año pasado se encerraron 18 mil terneros en todo el año y en sólo dos meses de 2026 -marzo y abril- ya han superado los 15 mil.

Eduardo López explicó que el destete precoz implica alejar al ternero de la madre cuando tiene unos 70 a 80 kilos. De esta manera, la vaca deja de destinar recursos energéticos a alimentar a la cría, mejora su estado y puede entrar en celo antes.

Esta práctica ya la venían implementando algunos ganaderos, pero el Gobierno la incentivó en 2026 por segundo año, lo que permite ir aumentando los índices de preñez, que hoy rondan el 50% por falta de manejo y porque las grandes extensiones de los campos -que no son cerrados y por eso los animales de distintos puesteros se mezclan- dificultan el desarrollo de estrategias.

Más allá de estas particularidades geográficas, agregó, desde el Clúster Ganadero -que presidió hasta 2025 y hoy es titular Agustín Fernández- y la Dirección de Ganadería están intentando acompañar a los productores del secano para que puedan mejorar la genética y aumentar los índices de preñez.

Explicó que los campos cerrados, si bien también son extensos, permiten hacer otro manejo de la hacienda, como el servicio estacionado de toros. El macho está tres meses con las vacas y luego se retira. Esto hace que los terneros nazcan en un periodo de dos o tres meses -en lugar de todo el año- y facilita el uso de técnicas como el destete precoz.

El Gobierno analiza adelantar el financiamiento para el programa de destete precoz Programa de destete precoz

¿Reconversión o complemento?

La caída en la rentabilidad de algunos frutales y, en particular, de la vid, ha hecho que el cultivo de pasturas, e incluso la cría de animales, sea visto como una oportunidad para reconvertirse. Sin embargo, desde el sector ganadero consideran que, en realidad, lo ideal es que se piense como un complemento.

Roberto Ríos subrayó que la ganadería es una opción y que los productores pueden sostener el cultivo de frutales, pero dedicar el 50% de su finca a la producción de forraje o a tener animales. La ventaja, señaló, es que con la alfalfa se pueden hacer cinco cortes al año, por lo que, en caso de que se produzca daño por granizo -particularmente, en los departamentos del Sur- quedan los otros cuatro.

Explicó que el Clúster Ganadero, junto con la Dirección de Ganadería y la Fundación Coprosamen (Comisión Provincial de Sanidad Animal Mendoza), están buscando que los productores se integren y uno aporte la alfalfa y el maíz, y otro el ternero y los engorden. O que los que tienen 5 o 10 hectáreas se asocien, armen un corral y puedan alimentarlos, y repartirse la ganancia.

“Estamos viendo que, de acá a 20 o 30 años, San Rafael, General Alvear y Malargüe van a ser netamente ganaderos. Va a a ser más fuerte la ganadería que las otras actividades. Por una cuestión de clima ”, avizoró Ríos.

Fernández coincidió en preferir no hablar de reconversión, porque significaría que los productores están dejando de lado la agricultura para pasarse a la ganadería, cuando lo que se busca es que vuelvan a ser productivas hectáreas abandonadas o que están descuidadas, pero sin sustituir una actividad por otra.

“La ganadería, y más que nada la producción de forraje, va a ser un complemento para los productores agrícolas que solamente tenían frutales”, opinó. Esto, pese a que sumó que “muchos productores agrícolas hoy están mirando la ganadería con buenos ojos por una cuestión de valor y porque la ganadería está con una tendencia más firme y no con los altibajos que tiene la agricultura”.

Una de las principales limitantes para que esto suceda, señaló Fernández, es la disponibilidad de agua, por lo que están buscando alternativas para poder hacer un mejor aprovechamiento de este recurso escaso; particularmente en General Alvear, donde este tema es crítico.

Pero sumó que hay muchos productores que están utilizando sistemas tecnificados de riego, como el pivot, que les permiten usar el agua de modo más eficiente.

image El cultivo de alfalfa es una de las alternativas de reconversión para aquellas fincas que se ven afectadas por frecuentes tormentas de granizo.

Consumo creciente

Para la ganadería mendocina, la mirada está puesta en el incremento del abastecimiento del consumo en la provincia. Agustín Fernández, de la Específica de Ganadería de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, señaló que quienes están interesados en invertir en la actividad ganadera en Mendoza se enfocan en el mercado interno.

Esto, porque hay mucho margen para crecer y porque hay otras provincias ganaderas en el país más cerca de los puertos por los que se exporta y el flete incide mucho en los costos.

Pero un aumento de las exportaciones podría beneficiar al sector en general. El director de Ganadería de la provincia, Roberto Ríos, explicó que se observa hoy una tendencia a un mayor consumo de proteína animal.

Añadió que, en China, antes se consumían unos 4 kilos de carne por persona al año, mientras ahora se están consumiendo 8 kilos, lo que no es menor con una población de más 1.400 millones de habitantes. Y que Estados Unidos pasó de un consumo de 20 mil toneladas a uno de 100 mil, por lo que faltará producto.

“Por eso nos están pidiendo carne de todo el mundo. Y no solamente a Argentina, sino también Uruguay, Paraguay y Brasil. Todos están exportando”, resaltó. Y señaló que es una de las pocas actividades que está “funcionando a pleno”, al punto que empresarios de otras cadenas de valor, como la construcción y la industria, están abriendo su juego a la ganadería. “Cuando hay negocio, la gente invierte”, cerró.