Con el tradicional Día de Campo, se lanzó la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería

La 45° edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas ya está en marcha. El puntapié inicial se dio con el clásico Día de Campo , celebrado en la finca Agropecuaria Los Huarpes, en el paraje sanrafaelino de Soitué Sur, San Rafael, donde productores, autoridades y vecinos compartieron una jornada que combinó demostraciones técnicas, gastronomía típica y espectáculos artísticos.

A un año del acuerdo con el FMI: Caputo viaja a Washington para destrabar fondos clave

Entre la producción y la infraestructura: los ejes que marcaron el Día de Campo

Desde temprano, el predio recibió a los asistentes con el tradicional desayuno de mate cocido y tortas fritas. Luego, se realizó un recorrido técnico para mostrar prácticas de producción ganadera bajo riego y el uso de tecnologías aplicadas al sector. Allí, el administrador Juan Pincemín explicó el sistema de pastoreo directo sobre alfalfa y el manejo eficiente del agua mediante pivotes presurizados, potenciados con energía solar.

El presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear , Germán Herrada, destacó la importancia de visibilizar este modelo productivo: “Elegimos este lugar para iniciar la Fiesta de la Ganadería con el fin de que la gente sepa que en la región es posible hacer ganadería bajo riego… entendemos que es una salida noble y rápida para todas las fincas en desuso que hay en la zona”.

Agustín Fernández, titular del Clúster Ganadero de Mendoza , reforzó la idea de aprovechar al máximo el stock bovino disponible: “Usemos esos animales que tenemos para producir la mayor cantidad de kilos de carne posible. Pero dentro de ese esquema, también tenemos que hacer crecer el número de animales para aprovechar el mercado que hoy tenemos disponible”.

Sobre la inversión necesaria, aclaró: “Lo particular que tiene la ganadería es que cada productor se puede adaptar a su propia escala. Existen alternativas para conseguir resultados similares y con menor inversión”.

Autoridades presentes y respaldo político

La jornada contó con la presencia de la vicegobernadora Hebe Casado, junto a los ministros Rodolfo Vargas Arizu (Producción), Natalio Mema (Gobierno e Infraestructura) y Tadeo García Zalazar (Educación). También participaron el intendente local Alejandro Molero, el jefe comunal de Ciudad, Ulpiano Suárez, y el director de Ganadería de la provincia, Roberto Ríos.

Día de Campo Gentileza

“La producción de forraje transformada luego en kilos de carne es un modelo que a nosotros nos gustaría replicar. Esta actividad económica le escapa al granizo y a la helada y hoy está pasando un momento histórico, con una proyección enorme y una gran rentabilidad” destacó el intendente Alejandro Molero.

Día de Campo - Fiesta de la Ganadería Gentileza Andy Dubrowsky

Gastronomía y espectáculos

El Día de Campo ofreció costillares y vacío a la llama como platos principales, además de chorizos y el regreso del locro. El cierre gastronómico incluyó un cheesecake cuyano como postre.

En cuanto a espectáculos, se anunciaron tres shows de renombre nacional para las noches de la Fiesta:

Los Manseros Santiagueños abrirán la Peña el miércoles 6 de mayo. Campedrinos, el dúo revelación del folclore moderno, se presentará el jueves 7. El sábado 9, el popular DJ Pipo, conocido como el “Bizarrap de la cumbia”, pondrá el broche final con una noche bailable.

Nueva embajadora de la Ganadería

Durante la jornada también se presentó a la nueva embajadora departamental: Antonella Palazzolo, de 21 años, quien reemplaza a Federica Sáez. “Digo con mucho orgullo que soy la nueva embajadora departamental de la Ganadería. Estoy muy comprometida en mantener la identidad de la Fiesta Nacional de la Ganadería y defender esta actividad tan importante para nuestra región”, expresó.

Energía solar para el campo

Finalmente, Agustín Fernández anunció un programa para incorporar kits solares en puestos rurales, replicando el modelo de financiamiento que permitió la llegada de antenas satelitales a más de 500 productores. “La idea es brindar facilidades para que los productores puedan adquirir esta tecnología y pagarla en cuotas”, explicó.

El proyecto apunta a viviendas sin acceso a la red eléctrica y busca mejorar la calidad de vida y la productividad en zonas alejadas. Según Fernández, el desarrollo técnico ya está listo y solo resta la confirmación de financiamiento para su lanzamiento este año.

Aquí te dejo una síntesis de la entrevista con el ministro Rodolfo Vargas Arizu, redactada en estilo periodístico para que se integre naturalmente al artículo anterior sobre la Fiesta de la Ganadería:

Vargas Arizu: “El horizonte está claro”

El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, analizó la situación económica y productiva del país y reconoció que el mercado interno atraviesa dificultades por la pérdida de poder adquisitivo, pero destacó que Argentina está ingresando en una nueva etapa vinculada al mercado internacional. “Argentina ha estado acostumbrada durante mucho tiempo a subsidiar el consumo de productos que en el mundo son muy caros. Hoy entra en otra realidad, entra en el mercado internacional”, señaló.

El funcionario subrayó que el país cuenta con recursos estratégicos —alimentos, energía, petróleo y gas— que pueden impulsar un crecimiento rápido si se generan las condiciones adecuadas. En ese sentido, valoró las medidas del Gobierno Nacional como la baja de retenciones y la reducción de tasas de interés, aunque advirtió que aún falta desarrollar una verdadera cultura del crédito. “Hoy tenemos el 11% del PBI en crédito y hace tres años teníamos el 6%. Hemos mejorado, pero ¿cuánto deberíamos tener? 70, 75, 80. 110 tiene Estados Unidos, por ejemplo” señaló.

De cara al futuro, Vargas Arizu proyectó un escenario más favorable hacia 2027, año electoral: “En el 27 yo creo que va a estar más avanzado los acuerdos internacionales: Unión Europea-Mercosur, Argentina con Estados Unidos. El trabajo que se empieza a hacer con India. Los mercados internacionales van a estar mejor, el mercado interno va a estar mejor porque la gente va a entender qué es lo que tiene que hacer”.

Finalmente, remarcó que la estabilidad sin inflación exigirá mayor profesionalismo en la gestión empresarial y capacidad de adaptación a los cambios globales. “Cambió la música, hay que cambiar el ritmo”, concluyó.

“No tenemos techo por ahora en la ganadería”

El director de Ganadería, Roberto “Panchi” Ríos, analizó la situación del sector y destacó señales positivas en la producción local. Según explicó, se espera un aumento en la cantidad de terneros y en el porcentaje de preñez, impulsado por las lluvias y por programas como el destete precoz. “Todo eso son granitos que suman para que se acreciente la cantidad de cabezas en Mendoza”, afirmó.

Día de Campo - Fiesta de la Ganadería Gentileza

Respecto al mercado interno, reconoció que la demanda está deprimida por la caída del poder adquisitivo, aunque subrayó que el escenario internacional abre oportunidades. “El mundo se ha ido a la proteína animal. China tiene 1.700 millones de habitantes y ya duplicó su consumo de carne”, señaló, al tiempo que destacó la apertura de nuevos mercados como Estados Unidos, Asia y África. En ese contexto, consideró necesario reformular los hábitos de consumo en Argentina: “Hay que volver a buscarle la alternativa de comer la carne con hueso, y exportar todo lo que es la carne blanda”.

En cuanto a la cobertura del mercado interno mendocino, Ríos indicó que actualmente alcanza el 12%, frente al histórico 7 u 8%. “No tenemos techo por ahora en la ganadería; todo lo que se produzca se puede vender fácilmente”, aseguró.

El funcionario también resaltó la importancia de mostrar modelos de reconversión productiva, como el uso de pivotes y riego por aspersión en fincas tradicionales, para contagiar a pequeños productores. Finalmente, celebró el impacto del acueducto Monte Comán-La Horqueta: “Realmente es espectacular, el agua le ha cambiado la vida a los productores”, expresó.