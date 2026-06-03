Qué lanzamiento trae a Mendoza la cadena de comida rápida que inaugura hoy su primer local

La reconocida cadena de comida rápida estadounidense Wendy’s inaugura hoy un local en el Mendoza Shopping . Se trata del décimo de la marca en el país, pero el primero en el interior, ya que los otros nueve se encuentran en CABA y Gran Buenos Aires. Para celebrar la apertura, también hace el lanzamiento en Argentina de la Crispy Onion Cheeseburger.

Desde la empresa detallaron que el nuevo local cuenta con una superficie de 280 metros cuadrados, capacidad para más de 60 personas sentadas y un equipo integrado por 45 colaboradores. Esta apertura forma parte del plan de expansión de la compañía en el país y reafirma su apuesta por seguir creciendo en plazas estratégicas del interior.

“La apertura de este nuevo local representa un paso muy importante para Wendy’s en Mendoza y refleja nuestro compromiso de continuar acercando la experiencia de la marca a más consumidores en Argentina”, afirmó Marcos Micerda, gerente general de Wendy’s Argentina .

Además de abrir un nuevo espacio, la marca también lanza la nueva Crispy Onion Cheeseburger , una hamburguesa disponible en versiones simple y doble, que combina carne 100% vacuna, cebollas caramelizadas y crispy, mix de quesos y una mayonesa especial con un toque agridulce, desarrollada para ofrecer una experiencia diferencial de sabor y textura.

Quienes se acerquen al local podrán probar los productos más icónicos de la marca: la “Baconator” (hamburguesa con bacon crujiente recién tostado), las papas al horno con cheddar y bacon, y el chili.

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Renovación de marcas en el Mendoza Shopping

Desde la compañía señalaron que la llegada de Wendy’s al Mendoza Shopping forma parte de la estrategia de crecimiento sostenido de la marca en el país y consolidar su posicionamiento dentro del segmento de fast food premium, ofreciendo productos elaborados con ingredientes de calidad y propuestas innovadoras para sus consumidores.

Sin embargo, no se trata del único desembarco en el centro comercial por estos días. El jueves pasado también abrieron sus puertas Columbia y adidas. Esta última marca reabrió su local tras una remodelación integral e incorporó el concepto internacional Home of Sports, una propuesta que integra deporte, moda y experiencia de compra en un mismo espacio.

Asimismo, se espera que pronto se sumen a la variada oferta de productos y servicios Umbral (reapertura), XL y Vacunar. Aunque aún no tienen una fecha de apertura confirmada, las nuevas propuestas podrían comenzar a operar durante este mes.