6 de abril de 2026 - 12:56

Una cadena de comida rápida cerrará más de 200 tiendas y reestructurará su negocio

Estados Unidos. La empresa lanzó el plan Project Fresh para cerrar el 6% de sus sucursales tras una caída del 10% en sus ventas globales a fines del año pasado.

Esta importante cadena de comida rápida se enfrenta a una fase de reestructuración.

Esta importante cadena de comida rápida se enfrenta a una fase de reestructuración.

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Wendy's, la cadena de comida rápida de hamburguesas, confirmó el cierre masivo de entre 298 y 358 locales en Estados Unidos durante la primera mitad de este año. La medida forma parte de una reestructuración profunda denominada "Project Fresh", impulsada tras registrar una caída sostenida en las ventas y el rendimiento financiero de sus franquiciados.

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El CEO interino, Ken Cook, calificó a 2026 como un "año de reconstrucción" necesario para la compañía. La decisión no responde a un retiro total del mercado, sino a una limpieza estratégica: se busca eliminar aquellas sucursales que de forma consistente no alcanzan los estándares de rentabilidad ni logran elevar la experiencia del cliente.

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Las zonas más afectadas y el futuro de las tiendas

Aunque la empresa no publicó una lista oficial de los locales que bajarán las persianas, los reportes indican que las zonas con mayor exposición son el Midwest, Texas y California. Los cierres se están ejecutando de forma escalonada durante este semestre, afectando aproximadamente al 5% o 6% de su red total en el país.

Para quienes deseen saber si su sucursal habitual dejará de funcionar, la recomendación es consultar la aplicación oficial de la marca o verificar el estado en Google Maps, donde los cambios suelen reflejarse rápidamente. Los medios locales también serán clave para seguir el pulso de estos cierres que se deciden caso por caso con los franquiciados.

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La caída en las ventas globales, que alcanzó el 10% entre octubre y diciembre pasados, superó las proyecciones negativas de los analistas. Esto obligó a la gerencia a admitir errores estratégicos previos. Cook reconoció que durante 2025 la cadena apostó demasiado por promociones de precio por tiempo limitado, descuidando la percepción de valor cotidiano para el bolsillo del cliente.

Menú económico para frenar la caída de clientes

Como parte del plan de recuperación, Wendy's está relanzando con fuerza su menú de valor "Biggie". Esta propuesta incluye opciones permanentes de 4, 6 y 8 dólares, buscando atraer a consumidores que hoy sienten la presión inflacionaria y optan por alternativas más económicas. El objetivo es cambiar las ofertas temporales por una estabilidad de precios bajos.

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Al cierre de 2025, la marca contaba con casi seis mil establecimientos operativos en Estados Unidos. Con esta poda estratégica, esperan liberar a la compañía del "lastre" que representan los locales con desempeño financiero deficiente. La apuesta es sacrificar cantidad para recuperar la calidad y la competitividad de la marca en un mercado de comida rápida cada vez más agresivo.

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