Una famosa cadena de comida rápida bajará las persianas de varios de sus locales en 2026

Tras un 2025 con más de 40 cierres, una famosa cadena de comida rápida anunció que continuará con su plan de ajuste el próximo año. Enterate los motivos.

El panorama gastronómico internacional vuelve a sacudirse con una noticia que nadie esperaba. Una famosa cadena del sector de comida rápida anunció que el 2026 vendrá con más persianas bajas y despedidas inesperadas. Tras un año 2025 para el olvido, donde ya cerraron 42 sucursales en distintos puntos, la empresa Noodles & Company confirmó que su plan de ajuste no se detiene. La noticia genera preocupación entre los fanáticos de sus platos.

Una estrategia para sobrevivir a la crisis Según informaron fuentes oficiales de la compañía, se espera que entre 30 y 35 locales dejen de operar durante el transcurso del 2026. Esta medida busca fortalecer la salud financiera de la marca y garantizar un crecimiento rentable a largo plazo.

Sin embargo, detrás de los anuncios oficiales hay una realidad económica compleja. La empresa, que nació en 1995, enfrentó momentos críticos recientemente, llegando casi a desaparecer del índice Nasdaq porque el precio de sus acciones cayó demasiado.

Hoy, el valor de sus acciones ronda los 81 centavos de dólar, lo que demuestra la fragilidad de su situación actual. A esto se suma la presión de inversores que exigen que la cadena venda unas 200 de sus sucursales para sanear las cuentas.

¿Qué locales cerrarán y por qué genera impacto? Hasta el momento, Noodles & Company no ha brindado una lista detallada de cuáles serán los locales afectados en esta nueva tanda de cierres. Esta incertidumbre mantiene en vilo tanto a empleados como a los clientes habituales.