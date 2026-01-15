15 de enero de 2026 - 10:16

Una famosa cadena de comida rápida bajará las persianas de varios de sus locales en 2026

Tras un 2025 con más de 40 cierres, una famosa cadena de comida rápida anunció que continuará con su plan de ajuste el próximo año. Enterate los motivos.

Portadas Canva (3)
Por Cristian Reta

El panorama gastronómico internacional vuelve a sacudirse con una noticia que nadie esperaba. Una famosa cadena del sector de comida rápida anunció que el 2026 vendrá con más persianas bajas y despedidas inesperadas. Tras un año 2025 para el olvido, donde ya cerraron 42 sucursales en distintos puntos, la empresa Noodles & Company confirmó que su plan de ajuste no se detiene. La noticia genera preocupación entre los fanáticos de sus platos.

Leé además

si tenes una vieja maquina de coser, tenes un tesoro: por que y como reciclarla con esta maravillosa idea

Si tenés una vieja máquina de coser, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarla con esta maravillosa idea

Por Andrés Aguilera
si tenes una campera de ecocuero despeluchada, posees un tesoro: como reciclarla para crear un nuevo objeto

Si tenés una campera de ecocuero "despeluchada", posees un tesoro: cómo reciclarla para crear un nuevo objeto

Por Daniela Leiva

Una estrategia para sobrevivir a la crisis

Según informaron fuentes oficiales de la compañía, se espera que entre 30 y 35 locales dejen de operar durante el transcurso del 2026. Esta medida busca fortalecer la salud financiera de la marca y garantizar un crecimiento rentable a largo plazo.

GNAS2DAAHNBLNOK6QDQQ2ETRWE

Sin embargo, detrás de los anuncios oficiales hay una realidad económica compleja. La empresa, que nació en 1995, enfrentó momentos críticos recientemente, llegando casi a desaparecer del índice Nasdaq porque el precio de sus acciones cayó demasiado.

Hoy, el valor de sus acciones ronda los 81 centavos de dólar, lo que demuestra la fragilidad de su situación actual. A esto se suma la presión de inversores que exigen que la cadena venda unas 200 de sus sucursales para sanear las cuentas.

¿Qué locales cerrarán y por qué genera impacto?

Hasta el momento, Noodles & Company no ha brindado una lista detallada de cuáles serán los locales afectados en esta nueva tanda de cierres. Esta incertidumbre mantiene en vilo tanto a empleados como a los clientes habituales.

image

La transformación de los hábitos de consumo y la competencia feroz parecen estar pasando factura. Aunque la cadena reportó un ligero aumento en sus ventas recientemente, el cierre masivo parece ser el único camino para salvar el negocio.

Queda por ver si este "achique" estratégico será suficiente para estabilizar a la histórica marca o si estamos ante el principio del fin para un gigante que supo dominar el mercado de las pastas rápidas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tom Hardy protagoniza la serie de ocho episodios disponible en Netflix.

Con 8 capítulos en Netflix: la serie que tiene a Tom Hardy y es del creador de "Peaky Blinders"

Por Redacción Espectáculos
tiene el trabajo mas insolito del mundo: gana 80 mil dolares al ano sin hacer nada

Tiene el trabajo más insólito del mundo: gana 80 mil dólares al año sin hacer nada

Por Cristian Reta
Noche de protestas, detenciones y un venezolano herido por un agente del ICE en Mineápolis

Agente migratorio del ICE le disparó a un venezolano que intentaba huir de un operativo

Por Redacción Mundo
rusia interfiere en el mar baltico y obliga a barcos y aviones a usar navegacion antigua

Rusia interfiere en el mar Báltico y obliga a barcos y aviones a usar navegación antigua

Por Cristian Reta