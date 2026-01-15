Agente migratorio del ICE le disparó a un venezolano que intentaba huir de un operativo

Un ciudadano venezolano resultó herido de bala en la pierna durante un operativo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Mineápolis. El hecho desató enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y volvió a tensar el clima social en un lugar atravesado por recientes episodios de violencia vinculados a agentes federales.

Según CNN, el incidente ocurrió alrededor de las 18.50 del miércoles, cuando agentes federales realizaban lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) describió como una “parada de tráfico selectiva”.

Según la versión oficial, el hombre, un ciudadano venezolano que se encontraría en Estados Unidos sin autorización , se resistió al arresto y agredió violentamente a uno de los agentes, quien terminó disparándole de manera defensiva.

De acuerdo al comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS en inglés), el hombre intentó huir en su vehículo, chocó contra un auto estacionado y luego continuó la fuga a pie.

Noche de protestas, detenciones y un venezolano herido por un agente del ICE en Mineápolis

Fue alcanzado por un agente, con quien se produjo un forcejeo .

Durante esa situación, dos personas salieron de un edificio cercano y atacaron al agente con una pala de nieve y un palo de escoba. En medio del enfrentamiento, el sospechoso inicial logró soltarse y se sumó al ataque, momento en el cual el agente efectuó disparos, hiriéndolo en la pierna.

Tras el tiroteo, los tres individuos corrieron de regreso al edificio de apartamentos y se atrincheraron en el interior, siempre según la versión federal.

El DHS no precisó cuánto tiempo permanecieron encerrados, aunque el jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, confirmó que uno de los involucrados se negó a salir de una residencia luego de resultar herido y debió ser desalojado por agentes federales, quienes ingresaron al lugar y lo trasladaron en ambulancia.

La ciudad de Mineápolis informó que el hombre herido fue derivado a un hospital con lesiones que no ponen en riesgo su vida. También fue hospitalizado el agente involucrado en el forcejeo, mientras que los otros dos individuos quedaron bajo custodia, aunque las autoridades no detallaron cómo se concretaron las detenciones.

Más tensión en la ciudad manchada por la muerte de una manifestante

Horas después del operativo, manifestantes se congregaron en las inmediaciones del lugar y se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del orden. La Policía respondió con gases lacrimógenos, bolas de pimienta y lo que parecían ser granadas aturdidoras, hasta que las autoridades pidieron a los presentes que se retiraran.

“Insto a cualquiera que se encuentre en el lugar a que se retire inmediatamente”, expresó el jefe de policía O’Hara en una conferencia de prensa, en la que calificó las protestas como una “asamblea ilegal” y pidió calma a la población.

El episodio se produce apenas una semana después de otro hecho grave en la ciudad, cuando un agente de inmigración mató a una mujer, Renee Nicole Good (37), un caso que generó protestas a nivel nacional y profundizó las tensiones en una comunidad ya sensibilizada por el aumento de la presencia de agentes federales.