Al Ittihad vuelve a la carga por Lionel Messi con una oferta única en el mundo

El astro del Inter Miami sigue siendo la obsesión del conjunto árabe, que le ofreció un contrato en blanco de por vida

Poco tiempo después de confirmar su continuidad con el Inter Miami hasta 2028, y en la previa de la disputa del Mundial 2026 en los Estados Unidos, Lionel Messi vuelve a concentrar la atención de propios y extraños respecto a su futuro. En esta ocasión, producto de un ofrecimiento impactante, que movilizaría la estantería de cualquier persona.

La impresionante propuesta que recibió Lionel Messi: Lionel Messi Lionel Messi tiene carta abierta para jugar en Arabia Saudita Gentileza La Pulga es el gran anhelo del propietario del Al Ittihad, Anmar Al-Haili, que expresó públicamente que no desiste de su sueño de contratarlo. Luego de presentarle una oferta jugosísima en 2023, el empresario volvió a la carga con una declaración increíble. “Si Leo acepta firmar con Al Ittihad, le ofrecería un contrato en el que podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”, lanzó sin titubear.

Para el presidente de uno de los clubes más grandes de Oriente Medio, la presencia del diez sería un antes y un después en su vida, pero no implicaría un gran desembolso de dinero. "Tener a Messi aquí en Arabia Saudita vistiendo nuestra camiseta a nivel económico no significa nada para mí", alertó al respecto.

Además, se atrevió a confesar cual es el motivo que lo lleva a no bajarse de una negociación que parece imposible. "Quiero a Messi porque tendría el mejor jugador de la historia de fútbol”, marcó con claridad. Cabe destacar que Messi es embajador turístico de Arabia Saudita desde 2023, con un fuerte contrato a cambio de visitar diversos puntos turísticos.

La confesión de Al- Haili: "Le ofrecí a Messi1.400 millones de euros pero lo rechazó" image Al-Haili no sólo causó impacto con la oferta pública, también generó revuelo al confesar con lujo de detalle el monto que le ofreció a Lionel en 2023, cuando dejó PSG para enfilar rumbo al Inter Miami. “Lo contacté antes, cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1.400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos".