No es Messi: ¿Cuál es el argentino más valioso del fútbol actual?

El fútbol argentino mantiene una fuerte presencia en el escenario internacional, con varios de sus exponentes entre los jugadores mejor cotizados del mundo. El rendimiento en ligas de elite y el protagonismo en la Selección Argentina sostienen este valor, mientras que el paso del tiempo y la etapa actual de su carrera explican la ausencia de Lionel Messi.
En lo más alto aparecen Alexis Mac Allister, tasado en alrededor de 100 millones de euros es el argentino más caro, Lautaro Martínez, con un valor que ronda los 95 a 110 millones queda en el segundo puesto, y Julián Álvarez, ubicado cerca de los 80 a 90 millones de euros, tres futbolistas que representan la jerarquía y vigencia del talento argentino en la actualidad.
Alexis Mac Allister, el 10 del Liverpool
El Colo, como le dicen en la Selección Argentina, se ha convertido en un habitual del mediocampo del equipo de Anfield. Para Arne Slot, su DT, es inamovible y porta la mítica camiseta número 10 del conjunto rojo, donde ya supieron brillar Emanuel Insúa, Maxi Rodríguez y Javier Mascherano. Además, ha duplicado su valor desde su llegada, ya que actualmente vale 100 millones de euros según transferkmart. en ese entonces el entrenador era Jürgen Klopp y Liverpool lo fichó procedente del Brighton por 42 millones de euros, convirtiéndolo en el segundo fichaje argentino más caro de ese año.
Desde su llegada al Liverpool en junio de 2023, Alexis Mac Allister acumula cerca de 120 partidos oficiales, con 15 goles y 15 asistencias en todas las competiciones. Su rendimiento y personalidad dentro del campo maravillaron a los hinchas de Anfield, haciendo una destacada dupla en el mediocampo junto al neerlandés Ryan Gravenberch, clave en el equilibrio y la dinámica del equipo.
Lautaro Martínez, lider y goleador del Inter de Milán
El Toro se convirtió el año pasado en el máximo goleador extranjero en la historia del Inter. Su valor actual puede llegar a escalar hasta los 110 millones de euros y es declarado intransferible por el conjunto de Milán. Cabe destacar que siempre fue la referencia de ataque desde su llegada y nunca se pensó en un préstamo para el ex Racing, quien además hoy en día es el primer capitán del Nerazzurro.
En la actual temporada, Lautaro Martínez mantiene su jerarquía goleadora en el Inter ya que suma 10 goles en la Serie A y continúa siendo la principal referencia ofensiva del equipo. Además, como capitán, se destaca por su liderazgo dentro y fuera del campo, siendo clave en los momentos decisivos y sosteniendo al Nerazzurro en la pelea por los primeros puestos de la Serie A y Champions League.
Julián Álvarez se queda con el bronce del argentino más valioso
Julián Álvarez fue fichado por el Atlético de Madrid en una operación cercana a los 75 millones de euros más variables y desde entonces se adueñó del dorsal 19 del equipo de Diego Simeone, convirtiéndose en una de las incorporaciones más importantes del club rojiblanco. Su valor de mercado ronda los 90 millones de euros, reflejo de su crecimiento como delantero top en Europa, y ya despierta el interés de clubes como Manchester United y Barcelona.
En la actual temporada con el Atlético de Madrid, Julián Álvarez disputó 25 partidos oficiales, en los que convirtió 11 goles y repartió 5 asistencias entre La Liga y Champions League realizando partidos históricos que quedarán en la hinchada del Atlético.
