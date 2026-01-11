No es Messi: ¿Cuál es el argentino más valioso del fútbol actual?

Con las exponenciales cifras que se pagan a día de hoy por un jugador de fútbol, en esta nota se revela el precio del jugador argentino más cotizado.

El fútbol argentino mantiene una fuerte presencia en el escenario internacional, con varios de sus exponentes entre los jugadores mejor cotizados del mundo. El rendimiento en ligas de elite y el protagonismo en la Selección Argentina sostienen este valor, mientras que el paso del tiempo y la etapa actual de su carrera explican la ausencia de Lionel Messi.

En lo más alto aparecen Alexis Mac Allister, tasado en alrededor de 100 millones de euros es el argentino más caro, Lautaro Martínez, con un valor que ronda los 95 a 110 millones queda en el segundo puesto, y Julián Álvarez, ubicado cerca de los 80 a 90 millones de euros, tres futbolistas que representan la jerarquía y vigencia del talento argentino en la actualidad.

image Alexis Mac Allister, el 10 del Liverpool El Colo, como le dicen en la Selección Argentina, se ha convertido en un habitual del mediocampo del equipo de Anfield. Para Arne Slot, su DT, es inamovible y porta la mítica camiseta número 10 del conjunto rojo, donde ya supieron brillar Emanuel Insúa, Maxi Rodríguez y Javier Mascherano. Además, ha duplicado su valor desde su llegada, ya que actualmente vale 100 millones de euros según transferkmart. en ese entonces el entrenador era Jürgen Klopp y Liverpool lo fichó procedente del Brighton por 42 millones de euros, convirtiéndolo en el segundo fichaje argentino más caro de ese año.

Desde su llegada al Liverpool en junio de 2023, Alexis Mac Allister acumula cerca de 120 partidos oficiales, con 15 goles y 15 asistencias en todas las competiciones. Su rendimiento y personalidad dentro del campo maravillaron a los hinchas de Anfield, haciendo una destacada dupla en el mediocampo junto al neerlandés Ryan Gravenberch, clave en el equilibrio y la dinámica del equipo.

image Lautaro Martínez, lider y goleador del Inter de Milán El Toro se convirtió el año pasado en el máximo goleador extranjero en la historia del Inter. Su valor actual puede llegar a escalar hasta los 110 millones de euros y es declarado intransferible por el conjunto de Milán. Cabe destacar que siempre fue la referencia de ataque desde su llegada y nunca se pensó en un préstamo para el ex Racing, quien además hoy en día es el primer capitán del Nerazzurro.