Barcelona conquistó la Supercopa de España al vencer al Real Madrid en un clásico vibrante

En un duelo de ida y vuelta, el Barcelona se impuso 3 a 2 a su máximo rival para levantar el primer título de la temporada.

Barcelona se quedó con el clásico por la final de la Supercopa.

En una final emocionante disputada en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita, el FC Barcelona se coronó campeón de la Supercopa de España 2026 tras derrotar por 3 a 2 al Real Madrid, en un clásico lleno de intensidad, goles y momentos de alta tensión.

El brasileño Raphinha fue protagonista con dos tantos, abriendo el marcador y luego firmando el gol de la victoria tras un partido de constantes alternativas. El polaco Robert Lewandowski también anotó para los catalanes, mientras que por el lado del Madrid convirtieron Vinícius Júnior y Gonzalo García para mantener la paridad parcial antes del descanso.

image Cómo fue la batalla en la Supercopa de España entre el Barcelona y el Real Madrid Desde el inicio, el duelo entre los dos gigantes del fútbol español fue de ida y vuelta. Barcelona golpeó primero con Raphinha, pero Real Madrid respondió con un gol de Vinícius para empatar poco antes de los dos tantos azulgranas que pusieron el 3 a 2 al término del primer tiempo.

La segunda parte mantuvo la intensidad, con el conjunto de Hansi Flick defendiendo la ventaja y aguantando las embestidas merengues que buscaron igualar el marcador. A pesar de la presión final de Real Madrid, Barcelona logró sostener su ventaja y asegurar el título, ampliando su palmarés en la Supercopa a 16 trofeos.

image El triunfo no solo otorga al Barcelona su primer título oficial de la temporada, sino que también marca una nueva página en los enfrentamientos entre estos históricos rivales en finales de competiciones nacionales e internacionales.