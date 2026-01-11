Argentina tiene una sorpresa y varios ascensos en el ranking ATP

El tenis nacional está en ascenso, gracias a las buenas participaciones de argentinos en las últimas semanas y las derrotas de rivales directos.

Sebastián Báez fue el argentino que mostró el avance más significativo en el ranking ATP tras la primera semana de competencia de 2026. El tenista nacido en San Martín capitalizó sus tres triunfos con el equipo de Argentina en la United Cup. Tras vencer a un top 10 del tenis mundial, aparecerá ubicado en el puesto 38 del mundo.

Otro que registró una mejora en la clasificación es Francisco Cerúndolo, pese a no haber disputado torneos en estos días. El porteño debutará directamente en la segunda semana del ATP 250 de Adelaida y se vio beneficiado por la pérdida de puntos de Tommy Paul, eliminado en Brisbane, donde Sabalenka se corono hace pocas horas en la rama femenina, y Mevdedev, entre los varones. Gracias a esto, subirá del 21° al 20° lugar, quedando muy cerca de su mejor ranking histórico, que fue el 18° a mediados de 2025.

image Francisco Cerúndolo quiere recuperar el nivel que mostró en 2025. Gentileza

Argentina con altibajos en algunas posiciones También hubo movimientos favorables para Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli, ambos sin actividad reciente. El primero avanzará del 85° al 83° puesto, mientras que el segundo escalará del 48° al 47°, favorecidos por caídas de otros jugadores en el ranking.Francisco Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli no compitieron en la última semana porque decidieron postergar su debut en la temporada. Cerúndolo priorizó la preparación para presentarse directamente en el ATP 250 de Adelaida, mientras que Ugo Carabelli aprovechó el parate para entrenar y llegar en mejores condiciones a los próximos torneos.

En el rubro de los retrocesos, el descenso más pronunciado corresponde a Tomás Etcheverry. El platense cayó en octavos de final del ATP 250 de Hong Kong ante Lorenzo Musetti y, al no sumar puntos, bajará del 57° al 61° lugar, quedando con 895 unidades. Quiénes se despidieron en primera ronda del mismo certamen y retrocedieron dos posiciones cada uno fueron Comesaña del 66° al 68° y por otro lado, Navone del 72° al 74°.