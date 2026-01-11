11 de enero de 2026 - 18:40

Argentina tiene una sorpresa y varios ascensos en el ranking ATP

El tenis nacional está en ascenso, gracias a las buenas participaciones de argentinos en las últimas semanas y las derrotas de rivales directos.

Argentina en la United Cup.

Argentina en la United Cup.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

El Papa León XIV (C) saluda a los fieles durante la Santa Misa con motivo del Jubileo del Mundo Misionero y el Jubileo de los Emigrantes, Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 05 de octubre de 2025.

El papa León XIV estaría considerando viajar a Argentina: la última visita de un pontífice fue hace casi 39 años

Por Redacción Sociedad
argentina frente a un desafio minero clave

Argentina frente a un desafío minero clave

Por Marita Ahumada

Otro que registró una mejora en la clasificación es Francisco Cerúndolo, pese a no haber disputado torneos en estos días. El porteño debutará directamente en la segunda semana del ATP 250 de Adelaida y se vio beneficiado por la pérdida de puntos de Tommy Paul, eliminado en Brisbane, donde Sabalenka se corono hace pocas horas en la rama femenina, y Mevdedev, entre los varones. Gracias a esto, subirá del 21° al 20° lugar, quedando muy cerca de su mejor ranking histórico, que fue el 18° a mediados de 2025.

image
Francisco Cerúndolo quiere recuperar el nivel que mostró en 2025.

Francisco Cerúndolo quiere recuperar el nivel que mostró en 2025.

Argentina con altibajos en algunas posiciones

También hubo movimientos favorables para Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli, ambos sin actividad reciente. El primero avanzará del 85° al 83° puesto, mientras que el segundo escalará del 48° al 47°, favorecidos por caídas de otros jugadores en el ranking.Francisco Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli no compitieron en la última semana porque decidieron postergar su debut en la temporada. Cerúndolo priorizó la preparación para presentarse directamente en el ATP 250 de Adelaida, mientras que Ugo Carabelli aprovechó el parate para entrenar y llegar en mejores condiciones a los próximos torneos.

En el rubro de los retrocesos, el descenso más pronunciado corresponde a Tomás Etcheverry. El platense cayó en octavos de final del ATP 250 de Hong Kong ante Lorenzo Musetti y, al no sumar puntos, bajará del 57° al 61° lugar, quedando con 895 unidades. Quiénes se despidieron en primera ronda del mismo certamen y retrocedieron dos posiciones cada uno fueron Comesaña del 66° al 68° y por otro lado, Navone del 72° al 74°.

image
Sebastián Báez fue la gran sorpresa del Tenis argentino en el ranking ATP.

Sebastián Báez fue la gran sorpresa del Tenis argentino en el ranking ATP.

¿Cuáles tenistas de nuestra tierra podrán mejorar su ranking?

El ranking ATP se actualizará nuevamente el lunes 19 de enero de 2026, como cada inicio de semana. Una vez concluidos los torneos que anteceden al inicio del Australian Open, y varios tenistas argentinos aparecen con posibilidades concretas de avanzar posiciones.Francisco Cerúndolo tendrá acción en los próximos días en el ATP 250 de Adelaida, mientras que Sebastián Báez intentará prolongar su buen momento que arrastra tas sus actuaciones en la United Cup cuando arranque el abierto de Australia, desde el 18 de enero. A su vez, Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo esperarán los próximos torneos, debido a que se siguen preparando.

De esta manera, el ranking ATP refleja una semana de movimientos variados para los tenistas argentinos, con ascensos importantes impulsados por buenos resultados colectivos y descensos marcados por la falta de puntos en el arranque del año.

image
El circuito en Adelaida.

El circuito en Adelaida.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cordillera sanjuanina. Una de las grandes minas de cobre y oro encontradas recientemente en el distrito Vicuña, en la provincia de San Juan.

Argentina define su perfil minero con un crecimiento heterogéneo y algo más de exportación

Por Carolina Putelli
La industria energética en Vaca Muerta se impulsa tras la caída de Maduro en Venezuela

Con Vaca Muerta, Argentina acecha el podio regional de petróleo ante el desplome de Venezuela

Por Redacción Economía
El presidente argentino, Javier Milei y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva

Brasil dejará de representar a la Argentina en Caracas: qué país asumirá el rol en la embajada

Por Redacción Política
Mario Bustos Carra: Sin un plan claro no se va a favorecer el ingreso de dólares

La mirada de Mario Bustos Carra sobre el acuerdo entre la UE y el Mercosur, en Aconcagua Radio

Por Redacción