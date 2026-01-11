Argentina tiene una sorpresa y varios ascensos en el ranking ATP

Otro que registró una mejora en la clasificación es Francisco Cerúndolo, pese a no haber disputado torneos en estos días. El porteño debutará directamente en la segunda semana del ATP 250 de Adelaida y se vio beneficiado por la pérdida de puntos de Tommy Paul, eliminado en Brisbane, donde Sabalenka se corono hace pocas horas en la rama femenina, y Mevdedev, entre los varones. Gracias a esto, subirá del 21° al 20° lugar, quedando muy cerca de su mejor ranking histórico, que fue el 18° a mediados de 2025.
Argentina con altibajos en algunas posiciones
También hubo movimientos favorables para Juan Manuel Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli, ambos sin actividad reciente. El primero avanzará del 85° al 83° puesto, mientras que el segundo escalará del 48° al 47°, favorecidos por caídas de otros jugadores en el ranking.Francisco Cerúndolo y Camilo Ugo Carabelli no compitieron en la última semana porque decidieron postergar su debut en la temporada. Cerúndolo priorizó la preparación para presentarse directamente en el ATP 250 de Adelaida, mientras que Ugo Carabelli aprovechó el parate para entrenar y llegar en mejores condiciones a los próximos torneos.
En el rubro de los retrocesos, el descenso más pronunciado corresponde a Tomás Etcheverry. El platense cayó en octavos de final del ATP 250 de Hong Kong ante Lorenzo Musetti y, al no sumar puntos, bajará del 57° al 61° lugar, quedando con 895 unidades. Quiénes se despidieron en primera ronda del mismo certamen y retrocedieron dos posiciones cada uno fueron Comesaña del 66° al 68° y por otro lado, Navone del 72° al 74°.
¿Cuáles tenistas de nuestra tierra podrán mejorar su ranking?
De esta manera, el ranking ATP refleja una semana de movimientos variados para los tenistas argentinos, con ascensos importantes impulsados por buenos resultados colectivos y descensos marcados por la falta de puntos en el arranque del año.