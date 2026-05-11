Honor abrió su primera tienda en Argentina y lanzó el Magic8 Lite: precio y promociones

La compañía tecnológica HONOR lanzó su primera tienda en Argentina y formaliza así una nueva etapa de crecimiento en el mercado nacional.

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El gigante tecnológico llega al país con tres anuncios estratégicos: la apertura de su primera tienda física exclusiva en el Abasto Shopping de Buenos Aires, el lanzamiento de su canal oficial en Mercado Libre y la presentación del smartphone HONOR Magic 8 Lite . Estos hitos refuerzan el compromiso que la marca asumió con el público local tras su desembarco inicial en diciembre de 2025.

La nueva HONOR Experience Zone no funciona únicamente como un punto de venta, sino como un centro donde los usuarios pueden interactuar con el ecosistema completo de la marca.

La marca china Honor abrió su primera tienda en Argentina en el Abasto Shopping, en la Ciudad de Buenos Aires

Según Ernesto Bruggia, PR Manager de HONOR Argentina, este espacio está diseñado para que la inteligencia artificial "cobre vida" y los visitantes comprendan cómo esta tecnología puede potenciarlos en su día a día. Además de teléfonos, la tienda ofrece smartwatches, tablets y auriculares, permitiendo un recorrido integral por su propuesta tecnológica.

Magic 8 Lite: resistencia de récord mundial

El gran protagonista del lanzamiento es el HONOR Magic 8 Lite, un dispositivo que llega con el título de la mayor caída de un smartphone certificada por el Guinness World Records, tras sobrevivir a un descenso de 6.133 metros en Dubái.

Este modelo destaca por combinar un diseño delgado de 7,76 mm con una robustez extrema, incluyendo certificaciones IP68, IP69 e IP69K y pantalla Corning Gorilla Glass Victus 2. En su interior, cuenta con una batería de Silicon-Carbon de 8.300 mAh que promete hasta tres días de uso y funciones de carga reversible. En el apartado de software, integra herramientas de IA Generativa para edición y el sistema Magic Portal 2.0 para mejorar la productividad.

Honor Magic8 Lite Honor Magic8 Lite

Visión global y disponibilidad local

Esta expansión en Argentina se enmarca en el denominado ALPHA PLAN, una inversión global de 10.000 millones de dólares con la que HONOR busca transformarse de un fabricante de teléfonos a un líder en ecosistemas de dispositivos con Inteligencia Humana Aumentada (AHI). A nivel internacional, la marca ha sorprendido recientemente en el MWC de Barcelona con innovaciones como el "Robot Phone" y su primer robot humanoide.

Para los consumidores interesados, los productos ya se encuentran disponibles con beneficios comerciales. En la tienda oficial de Mercado Libre se ofrecen descuentos de hasta el 36%, mientras que operadoras como Personal y Claro cuentan con promociones de hasta el 20% de descuento y opciones de financiación en cuotas sin interés.

Así es el HONOR Magic Lite 8

El HONOR Magic 8 Lite se destaca por combinar una robustez extrema con un diseño estilizado y funciones avanzadas de inteligencia artificial. A continuación, te detallo sus especificaciones principales según las fuentes:

Diseño y Resistencia: Grosor: Posee un perfil delgado de 7,76 mm . Durabilidad: Es titular del Guinness World Records por sobrevivir a una caída desde 6.133 metros de altura. Protección de pantalla: Cuenta con cristal Corning Gorilla Glass Victus 2 . Certificaciones: Dispone de grados de protección IP68, IP69 e IP69K contra agua y polvo.

Batería y Energía: Capacidad: Batería de Silicon-Carbon de 8.300 mAh . Autonomía: Promete hasta 3 días de uso normal. Carga Reversible: Permite cargar otros dispositivos (función de power bank) con una potencia de 7.5W .

Cámara: Sensor Principal: Cámara de 108MP . Estabilización: Incluye doble estabilización (OIS + EIS) para fotos y videos más nítidos.

Funciones de Inteligencia Artificial (IA): Edición: Herramientas de IA Generativa para mejorar imágenes. Productividad: Magic Portal 2.0 para realizar acciones con un solo gesto y HONOR Notas , que permite transcribir voz a texto y traducir en tiempo real.



Precios y promociones de lanzamiento

Para el lanzamiento oficial y su expansión en Argentina, HONOR ha presentado diversas promociones y beneficios a través de sus canales de venta directos y asociados.

El nuevo Honor Magic 8 Lite cuesta $1.066.999 en Argentina.