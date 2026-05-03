Chau privacidad: Meta le pone fin a los mensajes cifrados en Instagram este 8 de mayo y hay debate

El próximo 8 de mayo marcará un punto de inflexión en la historia de la privacidad digital. Meta ha confirmado que en esa fecha eliminará el cifrado de extremo a extremo (E2EE) de los mensajes directos de Instagram , una tecnología que hasta ahora garantizaba que solo el emisor y el receptor tuvieran las claves para leer el contenido.

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Con esta medida, los mensajes almacenados en los servidores de la empresa dejarán de ser datos ilegibles para convertirse en información técnicamente accesible para la plataforma.

La justificación oficial de Meta se basa en la baja adopción de la herramienta por parte de los usuarios. A diferencia de WhatsApp , donde el cifrado viene activado por defecto, en Instagram era una función opcional que debía habilitarse manualmente, lo que limitó su uso. No obstante, analistas y expertos señalan motivos más profundos: la necesidad de Meta de alimentar su modelo de negocio.

Sin el "candado" del cifrado, el contenido de los chats será legible para los algoritmos, permitiendo extraer patrones para entrenar sistemas de inteligencia artificial y perfilar intereses para mostrar publicidad hiper-personalizada.

Meta rompe el candado en Instagram y pone fin a la privacidad en los mensajes de los usuarios.

Además, Meta enfrenta una creciente presión regulatoria global. Iniciativas como el "Chat Control" en la Unión Europea exigen a las tecnológicas una detección proactiva de contenido ilícito, especialmente material de abuso sexual infantil (CSAM). Al eliminar el cifrado, la compañía recupera la capacidad de moderar y analizar las interacciones antes de que sean reportadas.

¿Ecosistema en peligro?

Por ahora este fin de la privacidad en los mensajes y la apertura de una puerta trasera para vigilar contenido afecta solo a Instagram, pero se teme que redefina el panorama de la mensajería con consecuencias directas en otras apps.

Por un lado Meta fragmenta sus servicios ya que WhatsApp queda como la herramienta para comunicaciones seguras mientras que Instagram y Messenger se abren a la moderación algorítmica. Por otro lado, se espera que muchos usuarios migren sus conversaciones a apps más confiables y privada como Signal.

También el movimiento de Meta es punta de lanza para que otros competidores como TikTok o X también flexibilicen sus medidas de privacidad en favor de las demandas de las agencias de seguridad.

Instagram app Meta desactiva el cifrado de extremo a extremos en los mensajes privados de Instagram.

Los expertos advierten que, después del 8 de mayo, los mensajes existentes perderán su protección y serán vulnerables incluso en caso de filtraciones de datos, como la que ya sufrió Meta a inicios de 2026 y que afectó a 17.5 millones de cuentas. Por eso se recomienda a los usuarios con chats cifrados descargar y conservar sus textos y archivos multimedia antes de la transición, ya que la privacidad en Instagram, tal como la conocíamos, tiene fecha de vencimiento.

La temida puerta trasera

El cifrado de extremo a extremo garantiza privacidad al punto tal de que incluso la propia empresa que la usa no pueda acceder al contenido de los mensajes. Sin embargo, con los nuevos ajustes, ciertos intercambios podrían quedar accesibles para sistemas automatizados o revisiones internas en pos de un presunto bien mayor: combatir delitos, fraudes, grooming y desinformación.

El problema es que exponer todo no brinda necesariamente más seguridad.

Bruce Schneier, criptógrafo y referente en seguridad, ha dicho en múltiples intervenciones públicas: “No se puede debilitar el cifrado solo para los buenos; cualquier puerta trasera termina siendo usada también por actores maliciosos”.

Puerta trasera en software de smartphones Desde hace tiempo varios gobiernos piden que haya una "puerta trasera" en el software de smartphones, lo que significa que no quieren privacidad total del usuario sino una llave maestra para entrar a cualquier teléfono con la excusa de garantizar la seguridad nacional.

El problema es que la decisión de Instagram no ocurre en el vacío. Las grandes tecnológicas suelen avanzar en bloque o, al menos, se observa de cerca. Si este cambio se consolida sin un rechazo masivo, podría abrir la puerta a decisiones similares en otras plataformas.

Meredith Whittaker, líder tecnológica, activista de la privacidad y presidenta de la Signal Foundation critica el avance de gobiernos y entidades que buscan colocar puertas traseras en desarrollos tecnológicos: “Hemos intentado constantemente aclarar la realidad técnica y las implicaciones de las propuestas que se están presentando, que consisten en ‘maquillar una propuesta de vigilancia masiva y decir que en realidad no atenta contra la privacidad. Es una especie de paradoja. No se puede realizar vigilancia masiva en privado, punto final.”

Alternativas para mensajes seguros

Signal: esta aplicación es el estándar de oro en privacidad ya que tiene cifrado por defecto en todos sus mensajes, llamadas y videollamadas. Además se destaca por no realizar una recolección de metadatos innecesarios, lo que la convierte en la opción preferida para comunicaciones extremadamente sensibles. Es considerada por los especialistas como el referente máximo en seguridad digital debido a su enfoque exclusivo en la protección del usuario.

esta aplicación es el estándar de oro en privacidad ya que tiene cifrado por defecto en todos sus mensajes, llamadas y videollamadas. Además se destaca por no realizar una recolección de metadatos innecesarios, lo que la convierte en la opción preferida para comunicaciones extremadamente sensibles. Es considerada por los especialistas como el referente máximo en seguridad digital debido a su enfoque exclusivo en la protección del usuario. WhatsApp: esta es la recomendación oficial de Meta ya que tiene cifrado por defecto, a diferencia de Instagram. La empresa matriz sugiere a los usuarios preocupados por la privacidad migrar sus conversaciones a esta plataforma. ¿El defecto? Aunque el contenido de los mensajes es privado, la aplicación comparte metadatos con su empresa matriz, Meta.

esta es la recomendación oficial de Meta ya que tiene cifrado por defecto, a diferencia de Instagram. La empresa matriz sugiere a los usuarios preocupados por la privacidad migrar sus conversaciones a esta plataforma. ¿El defecto? Aunque el contenido de los mensajes es privado, la aplicación comparte metadatos con su empresa matriz, Meta. Telegram: aquí la privacidad es bajo demanda. O sea, no posee cifrado por defecto ni en los chats regulares ni en los grupos, pero sí en los denominados "chats secretos" donde se encriptan los mensajes de extremo a extremo. Para muchos es una herramienta útil para la gestión de comunidades, pero advierten que no debe ser el canal principal para comunicaciones confidenciales si no se activan manualmente las opciones de seguridad.

OPINIÓN

A seguro se lo llevaron preso

El cifrado es una promesa de privacidad y una de las pocas certezas en un ecosistema digital cada vez más opaco. Sin embargo, el cambio en Instagram impacta porque no solo se trata de una decisión técnica, sino de un potencial cambio cultural.

Las empresas, a golpe de IA y algoritmos, buscan saber más sobre sus usuarios para vender publicidad, productos y servicios aún más personalizada y los gobiernos buscan control con la excusa de la vigilancia para evitar delitos. Y en el medio estamos los usuarios que vamos viendo cómo la privacidad es un límite al control y eso empieza a ser un obstáculo.

Ningún gigante tecnológico será canonizado por sus buenas acciones, pero sí hay niveles. Apple, por ejemplo, se enfrentó a Meta al colocar la opción de “No rastrear” para garantizar privacidad en las apps y decidió procesar el Face ID en cada dispositivo para no guardarlo en la nube.

Muchas de estas medidas son ideales para el marketing de venta, y ya fueron adoptadas por varias marcas. El problema es que los vientos pueden cambiar el rumbo de estas acciones y podríamos ver caer estas protecciones en nombre de la seguridad nacional.

Aceptar pequeñas excepciones en nombre de la seguridad puede sonar razonable, pero se corre el riesgo de que esas excepciones se vuelvan la norma y cuando eso pasa, el usuario pierde algo que rara vez puede recuperar: la confianza.