La proximidad del Mundial 2026 hace explotar las ofertas de televisores con la misma promesa de cada cuatro años: ver los partidos con la mejor calidad de imagen posible. Pero ¿por qué la resolución 8K ya no aparece como opción relevante? Durante gran parte de la década de 2010, la industria tecnológica promocionó el 8K como la próxima gran revolución del entretenimiento doméstico, prometiendo una nitidez cuatro veces superior al 4K. Sin embargo, en 2026, lo que iba a ser el nuevo estándar se ha transformado en una tecnología en retirada.

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Gigantes como LG, Sony y TCL han decidido dejar de fabricar nuevos paneles 8K, y dejan a Samsung como el único gran defensor de un formato que el mercado parece haber rechazado.

Las cifras de adopción son contundentes: mientras que en el mundo existen casi 1.000 millones de televisores 4K en uso , solo se han vendido unos 1,6 millones de dispositivos 8K desde 2015. Las ventas alcanzaron su punto máximo en 2022 y, desde entonces, el interés ha caído drásticamente. Esta falta de demanda ha provocado que asociaciones industriales dedicadas a promover esta tecnología pierdan a la mitad de sus miembros en apenas dos años.

Otro problema que enfrenta es que hasta ahora ningún servicio de streaming masivo como Netflix, Disney+ o Prime Video ofrece contenido nativo en 8K debido a los altísimos costos de ancho de banda, que superan los 80 Mbps por dispositivo. Incluso en eventos deportivos o transmisiones especiales, el 8K sigue siendo experimental.

Marcas como TCL han abandonado la fabricación de televisores 8K debido a su costo y que no hay mercado para su crecimiento

Por qué nadie quiere un televisor 8K: las cuatro razones de su ocaso y el estudio que terminó de hundirlo

Además, el sector de los videojuegos -que se esperaba fuera el motor del 8K- ha dado marcha atrás. Aunque consolas como la PlayStation 5 exhibían el logo 8K en sus cajas al lanzarse, la realidad técnica demostró que renderizar juegos nativos a esa resolución requiere un poder de procesamiento y almacenamiento (superando los 200 GB por título) que las máquinas actuales no pueden manejar sin comprometer gravemente el rendimiento. Recientemente, Sony incluso retiró discretamente el logo 8K de los empaques de sus consolas.

Pero el factor definitivo de su escasa adopción es el precio. Los televisores 8K son de alta gama y cuestan más caros que los modelos 4K premium que ya ofrecen excelente calidad de imagen o mejoras en brillo y color.

En mercados como el argentino, donde el recambio tecnológico está condicionado por la economía, el consumidor prioriza durabilidad y relación precio-calidad.

El tamaño importa

Un estudio realizado por el Departamento de Ciencias de la Computación y Tecnología de la Universidad de Cambridge, en colaboración con Meta Reality Labs, llegó a conclusiones determinantes sobre por qué la resolución 8K resulta irrelevante para la mayoría de los usuarios domésticos.

Los científicos midieron la agudeza visual utilizando un indicador llamado píxeles por grado (PPD) que determina cuántos píxeles caben en una porción del campo visual según la distancia. Así, la "regla de la distancia" para el 8K es que ofrece poco o ningún beneficio si el espectador se sitúa a una distancia mayor a 1,3 veces la altura de la pantalla.

Por qué nadie quiere un televisor 8K: las cuatro razones de su ocaso y el estudio que terminó de hundirlo Los televisores 8K tienen cuatro veces más resolución que uno en 4k.

Para notar la diferencia en un televisor de 50 pulgadas, tendría que estar sentado a solo 1 metro de distancia, mientras que en pantallas gigantes de 80 o 100 pulgadas, la distancia óptima sigue siendo reducida, entre 2 y 3 metros.

Si se lo lleva a un escenario real, en una sala de estar promedio donde la distancia entre el sillón y el televisor es de unos 2,5 metros, un panel 4K u 8K de 44 pulgadas incluso no ofrece ninguna ventaja visual respecto a un televisor Quad HD (QHD), que tiene una resolución menor. Según los investigadores, a esas distancias habituales al ojo simplemente no le "caben" tantos píxeles.

Rafa Mantiuk, coautor del estudio de Cambridge, afirma: "queríamos determinar hasta qué punto deja de tener sentido mejorar la resolución de la pantalla".

Chau resolución, hola pantallas

El estancamiento del 8K no implica que la innovación se haya detenido, sino todo lo contrario.

Con la retirada de los principales fabricantes, la industria está moviendo sus prioridades hacia la eficiencia y la calidad de imagen real en lugar de la cantidad de píxeles.

El futuro inmediato se centra ahora en perfeccionar el 4K, los paneles OLED, el HDR avanzado y el uso de inteligencia artificial para el reescalado, todas tecnologías que ofrecen beneficios visuales mucho más perceptibles para el consumidor promedio sin que el precio se dispare.

El 8K tampoco está muerto. Por ahora, queda relegado a un nicho de uso profesional específico o para entusiastas extremos, pero queda atrapado en una gran paradoja: es técnicamente impresionante, pero comercialmente irrelevante.

Los cuatro muros del 8K

Vacío de contenidos: actualmente ningún servicio de streaming masivo como Netflix, Disney+ o Prime Video lo ofrece debido a los altísimos costos.

actualmente ningún servicio de streaming masivo como Netflix, Disney+ o Prime Video lo ofrece debido a los altísimos costos. Límites del ojo humano: a distancias regulares no se puede distinguir la diferencia entre 4K y 8K en pantallas menores a 75 u 80 pulgadas.

a distancias regulares no se puede distinguir la diferencia entre 4K y 8K en pantallas menores a 75 u 80 pulgadas. Derroche energético: debido a la alta densidad de píxeles, consumen mucha más electricidad para alcanzar brillos aceptables.

debido a la alta densidad de píxeles, consumen mucha más electricidad para alcanzar brillos aceptables. Altos precios: son televisores de alta gama, pero mucho más caros que los premium 4K y sin ofrecer cualidades distinguibles.

OPINIÓN

Una solución a ningún problema

El ocaso del 8K expone algo que la industria tecnológica suele olvidar: no todo lo que se puede hacer, se necesita. Ya le pasó a los televisores curvos y a la TV en 3D, grandes avances en la experiencia de visualización que no lograron aceptación popular ni continuidad tecnológica.

Este caso es otra de las tantas contradicciones de la innovación. Llevamos años escuchando que más resolución equivale a mejor experiencia, pero resulta que ahora no es tan así.

Las grietas que empieza a mostrar este paradigma se notan cuando se observa que el usuario promedio ya alcanzó un nivel de calidad más que suficiente con el 4K. Lo que viene después deja de ser una necesidad para convertirse en un lujo difícil de justificar.

Pero el problema no es el 8K en sí mismo, sino el contexto. En un mundo donde los consumidores ajustan gastos y donde otras innovaciones -como la inteligencia artificial o la eficiencia energética- tienen impacto directo en el uso cotidiano, la apuesta por más píxeles no parece ser una prioridad.

La industria no está en crisis por falta de innovación, sino por exceso de soluciones sin problema, y es aquí en donde el 8K no fracasa por lo que es, sino por lo que intenta ser: una revolución en un momento en que el mercado ya no la estaba esperando.