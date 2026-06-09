Así es el Family Game 2.0: la consola creada para atraer a los +45 de nuevo a los videojuegos

La innovadora consola Family Game 2.0 fusiona la nostalgia de los años 90 con tecnología de punta y juegos creados para revivir la experiencia retro.

El histórico Family Game vuelve a ser noticia gracias a una recreación realizada con inteligencia artificial que imagina cómo sería una consola lanzada en 2027. La propuesta combina videojuegos, tecnología, nostalgia y funciones modernas para reconectar con toda una generación de argentinos que creció jugando frente al televisor durante los años 80 y 90.

Durante décadas, el Family Game fue mucho más que una consola. Para millones de chicos representó la puerta de entrada al mundo de los videojuegos, con tardes enteras compartidas entre amigos, hermanos y vecinos. Hoy, cuando aquellos jugadores ya superan los 45 años, la idea de una versión moderna genera una enorme curiosidad entre los fanáticos de la tecnología retro.

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Una consola retro por fuera, moderna por dentro A simple vista, el nuevo Family Game 2.0 conservaría muchos rasgos del modelo original. La carcasa mantendría las líneas rectangulares clásicas, aunque con materiales premium, iluminación LED discreta y terminaciones metálicas.

Los joysticks conservarían la clásica cruceta y los botones rojos que marcaron una época, pero incorporarían tecnología inalámbrica, vibración háptica y baterías recargables.