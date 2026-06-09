9 de junio de 2026 - 15:58

Así es el Family Game 2.0: la consola creada para atraer a los +45 de nuevo a los videojuegos

La innovadora consola Family Game 2.0 fusiona la nostalgia de los años 90 con tecnología de punta y juegos creados para revivir la experiencia retro.

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Por Ignacio Alvarado

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Durante décadas, el Family Game fue mucho más que una consola. Para millones de chicos representó la puerta de entrada al mundo de los videojuegos, con tardes enteras compartidas entre amigos, hermanos y vecinos. Hoy, cuando aquellos jugadores ya superan los 45 años, la idea de una versión moderna genera una enorme curiosidad entre los fanáticos de la tecnología retro.

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Una consola retro por fuera, moderna por dentro

A simple vista, el nuevo Family Game 2.0 conservaría muchos rasgos del modelo original. La carcasa mantendría las líneas rectangulares clásicas, aunque con materiales premium, iluminación LED discreta y terminaciones metálicas.

Los joysticks conservarían la clásica cruceta y los botones rojos que marcaron una época, pero incorporarían tecnología inalámbrica, vibración háptica y baterías recargables.

La consola ofrecería salida 4K, tiempos de carga prácticamente instantáneos y compatibilidad con televisores modernos mediante conexión HDMI 2.1.

Los nuevos juegos creados para la generación nostálgica

La gran apuesta del Family Game 2.0 estaría en su catálogo exclusivo.

Entre los títulos destacados aparecerían:

Barrio 1989

Un juego de aventuras donde los jugadores recorren una ciudad inspirada en la Argentina de finales de los años 80.

Fútbol de Potrero Legends

Partidos callejeros llenos de desafíos, gambetas imposibles y personajes caricaturescos.

Pixel Warriors Argentina

Un shooter cooperativo inspirado en los clásicos de acción de los noventa.

Ruta 40 Racer

Carreras arcade ambientadas en distintos paisajes argentinos con gráficos retro-modernizados.

Misión VHS

Una aventura donde los jugadores deben rescatar películas clásicas perdidas dentro de una videoteca virtual.

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La inteligencia artificial también forma parte

La consola incorporaría un sistema de inteligencia artificial capaz de adaptar la dificultad según la experiencia del jugador.

Además, permitiría crear niveles personalizados, generar desafíos únicos y hasta diseñar personajes mediante comandos de voz.

La idea es combinar la nostalgia de los videojuegos clásicos con herramientas propias de una consola moderna.

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Un regreso pensado para quienes crecieron jugando

Mientras la industria actual apunta principalmente a los jugadores más jóvenes, el Family Game 2.0 buscaría reconectar con quienes vivieron la época dorada de los videojuegos en Argentina.

Una consola que mezcla recuerdos, tecnología y nuevas experiencias para demostrar que nunca es tarde para volver a jugar.

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