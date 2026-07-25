Auriculares inalámbricos: por qué uno se descarga antes que el otro y cómo solucionarlo

Es una situación que desconcierta a miles de usuarios, pero es más habitual de lo que bis gustaría: al abrir el estuche de sus auriculares inalámbricos, descubren que un lado marca un cómodo 99% de carga, mientras que el otro agoniza con un 2%.
El desequilibrio en la autonomía de los auriculares inalámbricos no siempre es un fallo técnico. Desde la arquitectura interna hasta la suciedad en el estuche, varios factores influyen.
Es una situación que desconcierta a miles de usuarios, pero es más habitual de lo que bis gustaría: al abrir el estuche de sus auriculares inalámbricos, descubren que un lado marca un cómodo 99% de carga, mientras que el otro agoniza con un 2%.
Aunque la primera reacción suele ser pensar en un defecto de fábrica, este fenómeno es común en modelos como los AirPods de Apple, Xiaomi Buds o Redmi Buds 6 Lite, y suele responder a decisiones de diseño y hábitos de uso.
La causa principal reside en la arquitectura maestro-esclavo. En muchos modelos, un auricular actúa como el nodo central: establece la conexión Bluetooth con el móvil y luego retransmite la señal al otro auricular.
Este rol implica un esfuerzo adicional de procesamiento y sincronización. Según los expertos, “el auricular principal puede gastar entre un 10% y un 30% adicional por hora de uso respecto a su pareja”. En la práctica, el auricular principal no solo reproduce sonido: ejerce de router, central de conexión y micrófono permanente. "Es un pequeño centro de datos metido en la oreja”, dicen los especialistas.
Otro factor determinante es el uso del micrófono. Por defecto, los sistemas suelen asignar las llamadas y comandos de voz a un solo lado. Si el usuario utiliza siempre el mismo auricular para hablar por teléfono o escuchar notas de voz, ese dispositivo acumulará más ciclos de carga y su batería se degradará más rápido.
Además, existen factores externos que pueden dañar las celdas de litio de forma asimétrica, como el sol directo, el calor excesivo o la humedad. Los especialistas explican que "un auricular se agote antes que el otro no siempre significa que esté roto. Muchas veces es por uso desigual o por factores externos".
A veces, el problema no es que se descargue más rápido, sino que no llega a cargarse del todo por un mal contacto físico. La acumulación de polvo, grasa o cerumen en los pines de carga del estuche impide el flujo eléctrico.
Los expertos destacan que la causa está relacionada con un mal contacto entre el AirPod y los conectores internos del estuche. Si el auricular no queda perfectamente asentado, el estuche puede interpretar que está cargado cuando en realidad no ha recibido energía.
Si notas un desequilibrio marcado, puedes seguir estos pasos recomendados por los especialistas:
El criterio técnico es claro: si tras realizar estas acciones la autonomía de un auricular es menor a la mitad que la del otro, es muy probable que exista un fallo físico en la batería, lo que justifica tramitar la garantía en caso de estar dentro de ese periodo.Si no es así se puede consultar un técnico, o comprar unos nuevos.
Para la mayoría, sin embargo, basta con alternar el uso y mantener los conectores limpios para que ambos auriculares vuelvan a caminar al mismo ritmo.