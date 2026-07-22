Samsung renovó sus teléfonos plegables Galaxy Z y sumó un tercer modelo: cómo son y cuánto cuestan

Samsung presentó hoy oficialmente su línea más completa de teléfonos plegables hasta la fecha: la nueva serie Galaxy Z, que además de los dos modelos esperados, sumó uno más para convertirse en el rey de la tendencia .

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Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la industria al ofrecer tres experiencias diferenciadas -Galaxy Flip8, Galaxy Fold8 y Galaxy Fold8 Ultra-, diseñadas para la productividad extrema, el descubrimiento inmersivo y la expresión personal, todo con la supervisión intensa de la inteligencia artificial.

La gran apuesta de este año es la integración profunda de Galaxy AI , optimizada específicamente para los formatos plegables. Gracias a colaboraciones con socios estratégicos, los dispositivos incluyen funciones como Gemini Intelligence , que permite automatizar tareas en más de 40 aplicaciones compatibles, y el nuevo Gemini Notebook para organizar notas, grabaciones y documentos en un espacio de trabajo inteligente.

Sobre esta evolución, TM Roh , director Ejecutivo y responsable de la división Device eXperience de Samsung Electronics, destacó: “A medida que la IA se vuelve más agentiva, los dispositivos móviles se convertirán en el punto de entrada más personal para experiencias que comprenden y se adaptan a cada usuario. Al establecer un nuevo estándar para los dispositivos plegables, estamos impulsando una vez más la experiencia móvil premium y abriendo la próxima era de la inteligencia a más personas”.

El nuevo Galaxy Z Fold8 Ultra se posiciona como el plegable más avanzado de la marca, integrando el estándar "Ultra" por primera vez en esta categoría. Con una pantalla principal de 8 pulgadas y un grosor de apenas 4.1 mm cuando está desplegado, es el modelo Fold más delgado hasta la fecha.

Características del módulo de cámaras del nuevo Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Samsung

Características principales:

Diseño ultradelgado: con un grosor de solo 4,1 mm cuando está desplegado y un peso de 215 g , es el modelo Fold más delgado de la historia de la marca.

con un grosor de solo cuando está desplegado y un peso de , es el modelo Fold más delgado de la historia de la marca. Pantallas de gran formato: posee una pantalla principal de 8,0 pulgadas (QXGA+) y una pantalla externa de 6,5 pulgadas (FHD+), ambas con tecnología Dynamic AMOLED 2X y frecuencia adaptativa de 120Hz .

posee una (QXGA+) y una (FHD+), ambas con tecnología Dynamic AMOLED 2X y frecuencia adaptativa de . Cámaras de nivel profesional: incluye una cámara principal de 200 MP con capacidad HDR, una ultra gran angular de 50 MP (apta para macros) y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3X.

incluye una con capacidad HDR, una ultra gran angular de 50 MP (apta para macros) y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3X. Potencia y rendimiento: está equipado con el procesador Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy , acompañado de opciones de 12GB o 16GB de RAM y hasta 1TB de almacenamiento interno.

está equipado con el procesador , acompañado de opciones de y hasta de almacenamiento interno. Batería y carga eficiente: tiene una capacidad de 5.000 mAh con una arquitectura de carga de doble vía de 45W , que permite alcanzar el 67% de carga en 30 minutos.

tiene una capacidad de con una arquitectura de carga de doble vía de , que permite alcanzar el 67% de carga en 30 minutos. Funciones avanzadas de video: soporta grabación en 8K y cuenta con herramientas como Cine LUT para ajustes cinematográficos de color directamente en el móvil.

soporta y cuenta con herramientas como para ajustes cinematográficos de color directamente en el móvil. Durabilidad y conectividad: cuenta con resistencia al agua IP48 , conectividad Wi-Fi 7 y una estructura de refrigeración de grafito expandido para tareas exigentes.

cuenta con resistencia al agua , conectividad y una estructura de refrigeración de grafito expandido para tareas exigentes. Colores disponibles: se ofrece en Graphite, Cream y el exclusivo Violet Shadow (además del Green Shadow exclusivo para compras en línea).

Galaxy Z Fold8: el nuevo y curioso formato

Por su parte, el Galaxy Z Fold8 estándar ha sido reinventado para ofrecer una experiencia más natural y ligera, pesando solo 201 grs.

Su diseño utiliza la nueva tecnología Flex Titanium, que emplea una estructura basada en titanio para lograr un cuerpo más delgado sin comprometer la durabilidad. Presenta proporciones de pantalla optimizadas, con una relación de 4:3 en su panel principal, ideal para lectura y juegos.

Características del módulo de cámaras del nuevo Samsung Galaxy Z Fold8 Samsung

Características principales:

Diseño Ultraligero: con un peso de solo 201 g , se posiciona como el modelo Galaxy Z Fold más liviano hasta la fecha.

con un peso de solo , se posiciona como el modelo Galaxy Z Fold más liviano hasta la fecha. Pantallas Optimizadas: Pantalla Principal: panel de 7,6 pulgadas QXGA+ con una relación de aspecto de 4:3 , diseñada para una lectura cómoda y una visualización inmersiva de juegos y películas. Pantalla Externa: de 5,5 pulgadas WUXGA+ con relación 10:16 , optimizada para interacciones rápidas como responder mensajes o navegar en redes sociales. Ambas son Dynamic AMOLED 2X con frecuencia de actualización adaptativa de 1 ~ 120Hz .

Potencia y Rendimiento: incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy y opciones de memoria de 12GB o 16GB de RAM , con almacenamiento de hasta 1TB .

incorpora el procesador y opciones de memoria de , con almacenamiento de hasta . Sistema de Cámaras: cuenta con dos cámaras traseras de 50 MP (gran angular y ultra gran angular) que mantienen un nivel uniforme de detalle en alta resolución.

cuenta con (gran angular y ultra gran angular) que mantienen un nivel uniforme de detalle en alta resolución. Batería y Carga: posee una batería de 4.800 mAh que admite carga rápida de 45W (alcanza el 63% de carga en 30 minutos), además de carga inalámbrica de 20W.

posee una batería de que admite (alcanza el 63% de carga en 30 minutos), además de carga inalámbrica de 20W. Durabilidad Avanzada: utiliza la nueva tecnología Flex Titanium , una estructura basada en titanio que permite un diseño más delgado sin sacrificar la resistencia, y cuenta con certificación IP48 de resistencia al agua.

utiliza la nueva tecnología , una estructura basada en titanio que permite un diseño más delgado sin sacrificar la resistencia, y cuenta con certificación de resistencia al agua. Innovación con Galaxy AI: incluye herramientas como Gemini Intelligence para automatizar tareas en aplicaciones y Gemini Notebook para organizar flujos de trabajo en un espacio inteligente.

incluye herramientas como para automatizar tareas en aplicaciones y para organizar flujos de trabajo en un espacio inteligente. Colores: está disponible en Graphite, Cream, el tono exclusivo Lavender y un color adicional para venta online denominado Pistacho.

El nuevo Samsung Galaxy Z Fold8 innova con un formato más cuadrado y suma variedad al mercado de los teléfonos plegables. Samsung

Galaxy Z Flip8: estilo y expresión personal

El Galaxy Z Flip8 es el modelo más elegante y compacto de la serie, con un peso de 180 g y un grosor de 6.1 mm. Su renovada FlexWindow (pantalla externa) ahora funciona como una interfaz nativa de IA, ofreciendo la función Now Brief para consultar información clave y próximos pasos de forma rápida sin abrir el teléfono. Además, incluye una cámara de 50 MP con el motor ProVisual Engine para capturar selfies con calidad profesional.

El Samsung Galaxy Z Flip8 es el modelo más económico de la línea y está orientado a un público más joven. Samsung

Características principales:

Diseño compacto y estilizado: tiene un peso de solo 180 g y un grosor de 6,1 mm cuando está desplegado.

tiene un peso de solo y un grosor de cuando está desplegado. Pantallas avanzadas: Principal: panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas (FHD+) con frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz . Externa (FlexWindow): Pantalla Super AMOLED de 4,1 pulgadas con frecuencia de hasta 120 Hz, que funciona como una interfaz nativa de IA.

Cámaras optimizadas para selfies: Principal trasera: de 50 MP con el motor ProVisual Engine para retratos detallados y bokeh dinámico. Ultra gran angular: de 12 MP. Frontal: de 10 MP. Incluye funciones como FlexCam para capturas manos libres, Camcorder Grip con Zoom Rocker y Super Steady con bloqueo horizontal.

Rendimiento y Almacenamiento: equipado con el procesador Exynos 2600 , cuenta con 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB o 512 GB .

equipado con el procesador , cuenta con y opciones de almacenamiento de . Batería y Carga: posee una batería de 4.300 mAh con carga por cable de 25 W (alcanza el 55% en 30 minutos), carga inalámbrica de 15 W y PowerShare inalámbrico.

posee una batería de con carga por cable de (alcanza el 55% en 30 minutos), carga inalámbrica de 15 W y PowerShare inalámbrico. Inteligencia Artificial Nativa: integración de Gemini Intelligence accesible desde la FlexWindow y la función Now Brief , que ofrece información personalizada y sugerencias de acciones rápidas basadas en la rutina del usuario.

integración de accesible desde la FlexWindow y la función , que ofrece información personalizada y sugerencias de acciones rápidas basadas en la rutina del usuario. Durabilidad: cuenta con certificación IP48 de resistencia al agua.

cuenta con certificación de resistencia al agua. Colores: está disponible en Graphite, Cream y Pink, con una variante exclusiva en línea llamada Mint.

Precio y disponibilidad

Los Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8 ya están disponibles para reservar a partir de hoy y tenerlo a partir del 7 de agosto, pero solo en algunos mercados. En Argentina, los modelos no tienen fecha de lanzamiento ni precio estipulado, aunque se especula que el precio puede ser similar o levemente más alto que los modelos precedentes que están en el mercado local.

En tanto, los precios en Estados Unidos son:

Galaxy Z Fold8 Ultra: desde U$D 2.099

desde U$D 2.099 Galaxy Z Fold8: desde U$D 1.899

desde U$D 1.899 Galaxy Z Flip8: desde U$D 1.199

Los nuevos modelos vienen en varios colores, pero aún no se sabe si todos llegarán a Argentina. Los que están disponibles en otros mercados son Graphite y Cream, con variantes exclusivas según el modelo como Violet Shadow (Ultra), Lavender (Fold8) y Pink (Flip8). Como beneficio adicional, los usuarios recibirán una prueba gratuita de 6 meses de Google AI Pro.