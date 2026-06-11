Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en el celular antes de que se vuelva lento

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas del mundo y, con cada mensaje, foto, video, audio o documento que circula por los chats, también aumenta la cantidad de espacio que ocupa en el teléfono. Con el paso del tiempo, esa acumulación de archivos puede saturar la memoria interna del dispositivo y afectar su rendimiento.

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Sin embargo, en dispositivos Android algunos archivos residuales pueden permanecer almacenados en la memoria interna, ocupando espacio sin que la persona lo advierta. Esta situación puede derivar en problemas de almacenamiento y provocar que el equipo funcione con mayor lentitud.

Estos son los celulares que van a dejar de tener WhatsApp desde el 1 de julio

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La falta de espacio suele manifestarse a través de diferentes síntomas . Uno de los más frecuentes es la disminución del rendimiento general del sistema, que se traduce en demoras al abrir aplicaciones, bloqueos ocasionales o una respuesta más lenta del dispositivo.

También pueden aparecer advertencias que informan la imposibilidad de instalar nuevas aplicaciones , descargar archivos o realizar actualizaciones debido a la escasez de memoria disponible. En muchos casos, estos inconvenientes comienzan de forma gradual y pasan desapercibidos hasta que el almacenamiento alcanza niveles críticos.

A diferencia de otras plataformas, WhatsApp no conserva archivos eliminados en sus servidores ni ofrece una papelera interna para recuperarlos. Sin embargo, cuando un usuario borra contenido desde la aplicación, ciertos elementos pueden permanecer almacenados físicamente en el dispositivo.

Los celulares en los que WhatsApp dejó de funcionar este 1° de enero de 2020

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En Android, parte de esos archivos puede encontrarse en carpetas internas accesibles mediante el administrador de archivos. Por esa razón, eliminar contenido desde la interfaz de WhatsApp no siempre implica una liberación inmediata del espacio utilizado.

Además, si existe una copia de seguridad reciente, algunos cambios pueden no reflejarse de manera inmediata en el almacenamiento hasta que se actualicen los respaldos correspondientes.

Estos son los celulares en que WhatsApp dejará de funcionar el 31 de mayo - Imagen ilustrativa / Web Estos son los celulares en que WhatsApp dejará de funcionar el 31 de mayo - Imagen ilustrativa / Web

Cómo eliminar los archivos residuales de WhatsApp

Para realizar una limpieza más profunda es necesario acceder al administrador de archivos del teléfono. Desde allí se pueden localizar las carpetas donde WhatsApp guarda imágenes, videos, documentos y otros elementos temporales que ya no aparecen dentro de la aplicación.

Una vez identificados los archivos innecesarios, es posible eliminarlos de forma definitiva para recuperar espacio. Este procedimiento ayuda a reducir la cantidad de información acumulada y mejora la gestión de la memoria interna del dispositivo.