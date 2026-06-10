Ni bicarbonato, ni alcohol, ni agua: el truco casero para quitar la oblea vieja de la RTO sin dañar el parabrisas

Realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) es un requisito indispensable para circular con un vehículo. Sin embargo, una vez completado el trámite, muchos conductores se enfrentan a un problema habitual : retirar la oblea anterior del parabrisas sin dejar restos de pegamento ni dañar el vidrio. Existe un truco para ello.

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En numerosos casos, las personas recurren a cuchillos, alcohol, espátulas improvisadas o productos abrasivos que pueden rayar la superficie o dejar marcas difíciles de eliminar. Frente a este inconveniente, existe un método sencillo que permite despegar la calcomanía en pocos minutos y mantener el parabrisas limpio y en perfectas condiciones.

La clave para retirar la oblea sin esfuerzo consiste en ablandar previamente el adhesivo mediante calor. Cuando el pegamento pierde rigidez, la calcomanía puede desprenderse con mucha más facilidad y sin romperse.

Este procedimiento evita tener que raspar el vidrio y reduce considerablemente las posibilidades de dejar residuos adheridos.

Para aplicar este método solo hacen falta algunos elementos que suelen estar disponibles en cualquier hogar:

- Un secador de pelo.

- Un paño de microfibra limpio.

- Un poco de vinagre blanco o limpiavidrios.

Con estos materiales es posible completar todo el proceso en apenas unos minutos.

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Paso a paso para retirar la oblea

1. Aplicar aire caliente

Encender el secador de pelo en una potencia media y dirigir el aire caliente hacia la oblea durante aproximadamente 30 o 40 segundos.

Se recomienda apuntar el calor desde el interior del vehículo hacia la zona donde se encuentra adherida la calcomanía para favorecer el ablandamiento del adhesivo.

2. Despegar una esquina

Una vez que el pegamento se haya suavizado, levantar cuidadosamente uno de los bordes utilizando la uña.

Luego, tirar lentamente y de manera constante para retirar la oblea completa sin romperla.

3. Eliminar posibles restos

Si después de retirarla quedan pequeñas manchas de adhesivo sobre el parabrisas, humedecer un paño de microfibra con una pequeña cantidad de vinagre blanco o limpiavidrios.

Frotar suavemente la superficie hasta eliminar cualquier residuo.

4. Dar el acabado final

Por último, utilizar la parte seca del paño para pulir el vidrio y recuperar el brillo original del parabrisas.

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Por qué conviene evitar otros métodos

Muchas personas intentan retirar las obleas utilizando elementos metálicos o productos inadecuados. Estas prácticas pueden generar rayaduras permanentes, afectar la transparencia del vidrio e incluso dificultar la correcta colocación de futuras obleas.

El uso de calor permite despegar el adhesivo de manera mucho más segura y eficaz, sin necesidad de aplicar fuerza excesiva sobre la superficie.