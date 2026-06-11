Pelotas que rebotan en chats y animaciones de Gol: WhatsApp, Instagram y Facebook suman funciones mundialistas

Con el inicio del Mundial FiFA 2026, Meta ha anunciado una apuesta total para integrar la pasión del deporte en todas sus plataformas globales. O sea que cada mención al Mundial en Instagram, WhatsApp o Facebook tendrán una animación o reacción especial.

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La estrategia busca transformar la manera en que miles de millones de personas interactúan con el evento al ofrecer desde contenidos exclusivos hasta funciones técnicas para la conversación en tiempo real para mantener la conversación sobre el Mundial que acaba de debutar en México.

En Instagram , la experiencia se centra en el descubrimiento y la creatividad. La aplicación ha mejorado su motor de búsqueda para crear un destino dedicado que agrupa los mejores Reels, Stories y contenido de canales oficiales. La tecnología de vanguardia llega a los mensajes directos (DMs) con efectos de voz impulsados por IA: al usar el efecto "¡Gol!", los usuarios desbloquean animaciones sorpresivas en sus chats.

Por su parte, Facebook estrena el "Modo Fútbol" , que se activa al tocar dos veces el logo de la plataforma en la parte superior del Feed. Esta función transforma la interfaz con reacciones temáticas, herramientas expresivas y acceso a un juego especial de fútbol.

Para los grupos de amigos, Messenger ha lanzado Actualizaciones en Vivo, una función que muestra goles, tarjetas rojas y momentos clave directamente en el chat, eliminando el retraso de las notificaciones y evitando adelantos no deseados.

Meta sumó nuevas funciones de Mundial a WhatsApp, Instagram y Facebook Meta sumó nuevas funciones de Mundial a WhatsApp, Instagram y Facebook. Meta

En WhatsApp, la personalización es la clave:

Upgrade Trionda: en alianza con Adidas, el emoji de la pelota de fútbol se ha actualizado al diseño oficial "Trionda" para el torneo y tiene efectos al usuarla como reacción a un mensaje o al enviarla en el chat.

en alianza con Adidas, el emoji de la pelota de fútbol se ha actualizado al diseño oficial "Trionda" para el torneo y tiene efectos al usuarla como reacción a un mensaje o al enviarla en el chat. Efectos en llamadas: nuevos filtros de realidad aumentada permiten a los usuarios decorar su rostro o fondo con temática futbolística durante las videollamadas.

nuevos filtros de realidad aumentada permiten a los usuarios decorar su rostro o fondo con temática futbolística durante las videollamadas. Directorio de Fútbol: un espacio centralizado dentro de la app para seguir cuentas regresivas, momentos detrás de cámaras y actualizaciones de las selecciones.

Threads, el centro de la conversación en vivo

La plataforma Threads -no tan popular en Argentina, pero aun bastante activa- se posiciona como el espacio para el debate instantáneo, similar a lo que sucede en redes sociales como X.

Entre sus novedades más destacadas se encuentran los "Chats en Vivo", sesiones presentadas por figuras como la leyenda argentina Sergio "Kun" Agüero e Ian Wright, donde los usuarios pueden interactuar directamente con los comentaristas durante los partidos. Además, la app ha incorporado marcadores en tiempo real con la identidad visual de las selecciones y la posibilidad de lucir una insignia con la bandera del país junto al nombre de usuario.

Seguridad y protección en línea

Más allá del entretenimiento, Meta ha reforzado sus sistemas de seguridad para este periodo. La empresa está implementando medidas específicas para proteger a atletas y aficionados contra el abuso, el acoso y las estafas relacionadas con la venta de entradas, además de resguardar la propiedad intelectual del torneo.

"Estamos a punto de presenciar el momento cultural más grande de todos los tiempos y Meta estará en el centro de todo", afirmó Rob Pilgrim, Líder Global de Fútbol de la compañía, destacando que el objetivo es permitir que los fans disfruten juntos de los altos y bajos del deporte.