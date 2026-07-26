Nuevos teléfonos plegables: más finos que nunca, pero tan caros como siempre

39El miércoles Samsung renovó su serie de teléfonos plegables con tres nuevos modelos, en vez de dos como hasta ahora, e hizo algo que hace un tiempo habría sonado exagerado: mostrar que el celular con “tapa” no es un experimento, sino una categoría consolidada.

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Esta reciente renovación muestra que aún son una apuesta fuerte de las marcas, aunque se va agotando el margen para la sorpresa. Además, ser un producto establecido no lo exime de problemas y aquí es donde el precio, entre más opciones y mejor tecnología, es todavía el hueso más duro de roer.

El Galaxy Unpacked, realizado en Londres, fue el evento donde Samsung presentó tres novedades: Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra y Z Flip8 . Así, la marca decidió romper ese esquema y meter un tercer jugador en la cancha.

El más llamativo de los tres es el que lleva el nombre más conocido. Galaxy Z Fold8 estrena un formato completamente nuevo dentro de la familia: más ancho y más corto que sus antecesores , con un diseño al que ya califican como "tipo pasaporte". Plegado, se parece más a un teléfono convencional; abierto, gana en superficie cuadrada, ideal para ver contenido o repartir la pantalla en varias tareas a la vez.

El Galaxy Z Fold8 Ultra, en cambio, es la novedad puertas adentro: es la primera vez que la marca Ultra -reservada históricamente para la gama alta de los S- desembarca en un plegable. Mantiene el formato alto y angosto ya visto en los Fold anteriores, pero le suma tratamiento premium de cámaras, batería y potencia propia de esa línea y, según Samsung, el Fold más fino hasta la fecha.

Por último, Galaxy Z Flip8 sigue jugando en la liga de los compactos: un plegable con “tapita”, más liviano y más fino que su antecesor, con pantalla exterior FlexWindow ahora más útil gracias a funciones de inteligencia artificial que resumen notificaciones y agilizan accesos directos sin necesidad de abrir el teléfono.

TM Roh, CEO de la división de Experiencia Móvil de Samsung, resumió la apuesta de la compañía en la idea de que “a medida que la IA se vuelve más agéntica, los dispositivos móviles se convertirán en el punto de entrada más personal para experiencias que comprenden y se adaptan a cada usuario”. Ese es, en definitiva, el argumento de venta detrás de los tres modelos: no es solo la bisagra, sino lo que el software hace con ella.

A la espera de Apple

Durante años, el plegable fue una rareza de nicho, casi una curiosidad para ”early adopters” con dinero y tolerancia a la frustración. Pero el relato cambió.

Según datos de Counterpoint Research, se espera que el mercado global de plegables crezca un 21% este año, impulsado por la demanda sostenida de los modelos tipo libro y por la inminente llegada del primer iPhone plegable.

Liz Lee, directora asociada de la consultora, planteó que este año marca una nueva fase para el segmento: la entrada de Apple elevaría la vara de lo que se espera de un plegable premium, aunque Samsung -según su lectura. todavía conserva ventaja en madurez de producto y alcance de canales de venta.

Desde hace tiempo circulan por redes varios conceptos y filtraciones sobre cómo será el iPhone fold o plegable.

Sin embargo, la sombra de Apple ya se siente. Gerrit Schneemann, analista principal de Counterpoint, señaló que apenas algunos usuarios de Android empiecen a considerar un eventual plegable de Apple como alternativa, la presión competitiva sobre marcas como Samsung, Motorola o Google se intensificará.

Desde IDC, la lectura es todavía más audaz. Nabila Popal, directora sénior de investigación de la consultora, proyectó que la categoría podría crecer hasta un 30% interanual este año, empujada por múltiples lanzamientos simultáneos. Su colega Francisco Jerónimo, vicepresidente de dispositivos de cliente en IDC, fue un paso más allá al describir la llegada del primer iPhone plegable como el verdadero punto de inflexión para todo el segmento.

Aunque suene a consolidación, hay que aterrizar el dato: los plegables todavía representan apenas alrededor del 2,5% de los envíos globales de smartphones. Es un mercado que crece rápido, pero que sigue siendo pequeño en el volumen total de teléfonos que se venden en el mundo.

Crece, pero no se masifica

La consolidación de los plegables convive con una tensión que todavía no se resuelve: son productos que ganan terreno en el discurso de la industria, pero que siguen siendo minoritarios en la calle.

La depreciación tampoco ayuda: los plegables pierden valor de reventa más rápido que un modelo premium convencional, lo que complica la ecuación para quien piensa en el celular como una inversión.

El Samsung Galaxy Z Flip8 es el modelo más económico de la línea y está orientado a un público más joven. Samsung

Entonces ¿por qué Samsung suma un tercer modelo? porque es posible que la apuesta sea en realidad ofrecer una puerta de entrada distinta para cada tipo de usuario y aumentar las chances de que, tarde o temprano, alguno de esos perfiles decida dar el salto al plegable.

El bache en el camino

Aunque hay altas expectativas de que los plegables se masifiquen, hablar de precio es la parte menos entusiasta de esta historia.

En Estados Unidos, el Galaxy Z Flip8 cuesta U$S 1.199,99, el Fold8 U$D 1.899,99 y el Fold8 Ultra U$D 2.099,99 dólares. O sea, un valor tan o más alto que muchos smartphones tradicionales de gama alta.

¿Y en Argentina? Por ahora Samsung no ha confirmado precios ni fecha de lanzamiento. Como en modelos anteriores, impuestos, aranceles de importación y brecha cambiaria elevan el precio final, pero ya podemos apostar que no serán económicos porque nunca lo fueron.

OPINIÓN

El pliegue que no cierra

Hace un año escribí en esta sección una nota titulada “Teléfonos plegables: crece la oferta y la innovación, pero el furor popular aún no llega”. La ocasión era el lanzamiento de los Galaxy Z Flip 7 y Z Fold 7. Muchas de las características anunciadas en ese entonces son similares a las actuales: más delgado, potente y con fuerte apuesta por la IA. Pero también noto que en este tiempo sus contras parecen haberse modificado poco. Entonces -y ahora- el problema era la falta de público masivo.

Motorola presentó oficialmente la edición especial de su plegable razr fold en colaboración con la FIFA por el Mundial de Fútbol 2026 Los Andes

Lo que sí cambió en este tiempo es que la variedad creció. Motorola, por ejemplo, sacó dos versiones fold -tipo libro- y ya ofrece cuatro modelos en el mercado argentino que van desde $1,5 millones hasta $3,6 millones.

Pero incluso las versiones económicas de otras marcas tiene un valor alto frente a smartphones de gama media premium. El Nubia Flip 2 se consigue por algo más de $1,4 millones y el Phantom V Flip 2 de Tecno tiene un valor similar.

Los plegables tienen muchas ventajas -quizá la principal sea que llevan tiempo siendo sólidos y no versiones de prueba-, pero el público no termina de enamorarse, por más bonitos,pequeños o prácticos que sean.

Por eso persiste la duda: ¿cuánto va a tardar el plegable en dejar de ser el capricho del que puede pagarlo y pasará convertirse en el teléfono que cualquiera elige sin pensarlo dos veces?