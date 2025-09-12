WhatsApp: qué es el nuevo "amigos cercanos" y para qué sirve

La popular aplicación de WhatsApp está preparando una función muy esperada por millones de usuarios : la posibilidad de compartir estados únicamente con “amigos cercanos” . Esta novedad, inspirada en la herramienta de Instagram , apunta a ofrecer mayor privacidad y control sobre las publicaciones, permitiendo que fotos y videos lleguen solo a un círculo más reducido.

Esto dice la psicología sobre las personas que no publican ni contestan mensajes en sus redes sociales

Con este nuevo sistema, los estados dejarán de estar disponibles para toda la lista de contactos y podrán mostrarse de manera selectiva. El objetivo es que cada persona decida con quién quiere compartir y evitar situaciones incómodas con quienes no forman parte de esa lista privada.

La herramienta aparecerá en la sección de privacidad de los estados de WhatsApp . Allí, cada usuario podrá configurar quiénes forman parte de su grupo de confianza. Según trascendió en WABetaInfo, la lista se podrá gestionar en cualquier momento sin que nadie reciba notificaciones sobre cambios, manteniendo la discreción total.

Además, cuando se publique un estado limitado a esta función, la interfaz de WhatsApp mostrará un color o indicador diferente, distinguiéndolo de las historias normales que todos los contactos pueden ver. De esta manera, se tendrá un mayor control visual sobre qué contenido está destinado a “amigos cercanos” .

Tal como ocurre con las historias tradicionales, los estados compartidos con amigos cercanos estarán disponibles durante 24 horas y conservarán el cifrado de extremo a extremo, una característica central de la app para garantizar la privacidad .

Si bien aún no se confirmó la fecha de lanzamiento, se espera que esta función llegue pronto tanto a iOS como a Android. Será una de las próximas actualizaciones destacadas de la plataforma.

Una apuesta por experiencias más personalizadas

Con esta incorporación, WhatsApp busca ofrecer mayor flexibilidad a sus usuarios, que podrán disfrutar de un espacio selectivo y seguro para compartir momentos cotidianos. La función de “amigos cercanos” refuerza la estrategia de la compañía de adaptar sus herramientas a las distintas formas de comunicación digital.

En definitiva, la novedad combina exclusividad y simplicidad, convirtiéndose en un recurso ideal para quienes valoran el control de la privacidad y prefieren interactuar solo con los vínculos más cercanos.