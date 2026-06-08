Apple WWDC 2026: todo sobre iOS 27, la nueva Siri AI y el futuro de Apple Intelligence

Apple ha inaugurado su conferencia anual de desarrolladores, la WWDC 2026 , bajo una atmósfera de transformación histórica tanto tecnológica como ejecutiva y con una gran batería de anuncios que incluyen novedades de iOS 27, Siri y Apple Intelligence .

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En lo que representa la última conferencia de Tim Cook como CEO -que seguirá hasta septiembre cuando asuma John Ternus-, la empresa ha presentado una ambiciosa hoja de ruta centrada en la inteligencia artificial generativa para recuperar el terreno frente a sus competidores... aunque llega tarde.

La presentación se pudo seguir en vivo por YouTube y había muchas expectativas sobre las novedades, algo que al final ha dejado un sabor agridulce, porque todo lo anunciado es parecido a lo que se había mostrado en 2024 cuando se anunció Apple Intelligence, pero que finalmente nunca llegó y dejó a Apple aún más atrás en la carrera de las IA. Ahora, asociada a Google, la IA de Apple se potencia con Gemini y las expectativas vuelven a estar bien altas.

La novedad más llamativa es Siri AI , una reconstrucción total del asistente que Apple define como su mayor actualización desde el lanzamiento original en 2011, algo que los usuarios vienen pidiendo hace años ya que es uno de los servicios más flojos de la compañía.

Siri AI Apple Siri AI es la actualización del asistente de Apple que ahora se potencia con inteligencia artificial. Apple

Esta nueva versión está potenciada por modelos fundacionales de próxima generación, desarrollados en colaboración con Google Gemini, lo que le otorga una inteligencia y capacidad de respuesta sin precedentes.

Entre las nuevas capacidades de Siri AI destacan:

Comprensión de contexto personal: el asistente puede interpretar lo que ocurre en la pantalla del usuario y acceder a información en correos, mensajes y fotos para ejecutar acciones complejas.

el asistente puede interpretar lo que ocurre en la pantalla del usuario y acceder a información en correos, mensajes y fotos para ejecutar acciones complejas. Interacción natural y fluida: ahora es posible mantener diálogos continuos y realizar peticiones que requieran información actualizada de la web o el uso de datos personales dispersos en el dispositivo.

ahora es posible mantener diálogos continuos y realizar peticiones que requieran información actualizada de la web o el uso de datos personales dispersos en el dispositivo. Nueva App dedicada: Apple ha introducido una aplicación independiente de Siri para gestionar el historial de conversaciones, el cual se sincroniza de forma privada mediante iCloud.

Apple ha introducido una aplicación independiente de Siri para gestionar el historial de conversaciones, el cual se sincroniza de forma privada mediante iCloud. Modo Visual Intelligence: integrada en la cámara, permite realizar tareas como dividir una cuenta mediante Apple Cash, identificar platos de comida o añadir eventos al calendario simplemente apuntando con el iPhone.

Aunque todo esto suena prometedor, no llagará a todos lados de la misma manera. A Argentina -y América Latina- no tiene fecha específica, pero es probable que suceda en abril del 2027. También el propio Tim Cook aclaró que a China no llegará por las regulaciones del país, y la Ley de Mercados Digitales (DMA) hará que Siri AI no esté disponible inicialmente para iPhone y iPad en la Unión Europea, aunque sí llegará a Mac y Apple Watch en dicha región.

iOS 27: Rendimiento extremo y diseño refinado

El nuevo sistema operativo iOS 27 no solo sirve de plataforma para la IA, sino que introduce mejoras sustanciales en el rendimiento diario de los dispositivos. Apple promete que las aplicaciones se lanzarán hasta un 30% más rápido, la carga de fotos nuevas mejorará en un 70% y las transferencias por AirDrop serán un 80% más veloces.

Todas las novedades de Apple sobre Apple Intelligence, iOS 27 y Siri AI Todas las novedades de Apple sobre Apple Intelligence, iOS 27 y Siri AI Apple

En términos de diseño, se han aplicado refinamientos al lenguaje visual Liquid Glass, incluyendo un nuevo control deslizante en los ajustes para personalizar la transparencia de la interfaz y un rediseño de los iconos para que luzcan más nítidos. Además, el sistema de búsqueda en Spotlight, Fotos y Mail ha sido reconstruido para ofrecer resultados instantáneos y más relevantes.

Apple Intelligence: IA en cada rincón del sistema

La marca Apple Intelligence se consolida con herramientas avanzadas integradas en las aplicaciones nativas. Destaca la función Spatial Reframing en la app Fotos, que permite cambiar la perspectiva y el encuadre de una imagen después de haberla tomado mediante modelos espaciales integrados.

Otras novedades clave incluyen:

Image Playground: Una herramienta rediseñada para crear imágenes fotorrealistas, fondos de pantalla y pósteres de contacto mediante instrucciones de voz o texto.

Una herramienta rediseñada para crear imágenes fotorrealistas, fondos de pantalla y pósteres de contacto mediante instrucciones de voz o texto. Protección infantil mejorada: Nuevos controles parentales permiten gestionar qué aplicaciones usan los niños y bloquean automáticamente contenido violento o explícito en mensajes y vídeos.

Nuevos controles parentales permiten gestionar qué aplicaciones usan los niños y bloquean automáticamente contenido violento o explícito en mensajes y vídeos. Notify Me en Safari: Los usuarios pueden pedirle al navegador que monitoree páginas web específicas para avisar sobre cambios de precio o reposición de productos.

Compatibilidad y disponibilidad

iOS 27 mantiene una amplia compatibilidad, funcionando en todos los modelos que soportaron iOS 26, lo que incluye desde el iPhone 11 hasta la nueva familia iPhone 17. No obstante, Apple aclaró que solo los modelos más recientes, como el iPhone 17 Pro y el iPhone Air, podrán aprovechar todo el potencial de Siri AI debido a los requerimientos de hardware.

Las versiones beta para desarrolladores ya están disponibles, mientras que la beta pública llegará en julio. El lanzamiento final para todos los usuarios está previsto para septiembre de 2026.

Modelos de iPhone compatibles con iOS27:

iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max.

iPhone SE (2a y 3a generación)

iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max y 12 mini.

iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max y 13 mini.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max.

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max.

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro , 16 Pro Max y 16e.

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max y 17e.

iPhone Air.

Como es habitual, la actualización a iOS 27 en los modelos compatibles llegará oficialmente para todos los usuarios en septiembre de 2026 tras un par de fases beta que comenzarán en julio.

El fin de una era: Tim Cook se despide entre ovaciones

La edición de este año ha estado marcada por una profunda carga simbólica: se trata del cierre de etapa para Tim Cook, quien dejará el cargo de CEO el próximo 31 de agosto.

Tim Cook Apple Park Tim Cook presentó desde el Apple Park las novedades de la conferencia de desarrolladores WWDC 2026 y fue despedida oficial como CEO de la empresa. Apple

Durante la apertura, Craig Federighi, vicepresidente de ingeniería de software, bromeó sobre que este sería el último año de Cook inaugurando el evento, comentario que fue recibido con una ovación de pie por parte de los asistentes.En un mensaje cargado de emotividad, Cook expresó su gratitud a la comunidad: “Su imaginación e ingenio me han inspirado durante los últimos 15 años, y estoy profundamente agradecido de haber estado en este viaje con ustedes”.

A partir del 1 de septiembre, John Ternus, actual vicepresidente de ingeniería de hardware, asumirá el liderazgo como el octavo CEO en la historia de Apple, mientras que Cook pasará a desempeñar el rol de presidente ejecutivo. Ternus ya ha comenzado a ganar visibilidad pública, participando activamente en los encuentros previos con la prensa y desarrolladores.