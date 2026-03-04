4 de marzo de 2026 - 13:40

MacBook Neo: cuánto cuesta y cómo es la computadora más barata de Apple

El nuevo portátil sale a competir con otras notebooks de menor precio. Ligero, sencillo y con mucha personalidad para el día a día.

Apple sorprendió este miércoles con el anuncio de la nueva MacBook Neo, una computadora portátil de perfil accesible que arranca desde los 599 dólares y que apunta a captar nuevos usuarios dentro del ecosistema de la marca.

La compañía informó que el equipo saldrá a la venta el miércoles 11 de marzo y promete hasta 16 horas de autonomía con una sola carga, uno de los puntos fuertes de esta nueva línea pensada como puerta de entrada al universo Mac.

El modelo estará disponible en cuatro colores: rosa nube, índigo, plata y cítrico.

Liviana y una pantalla Liquid Retina de 13"

La MacBook Neo incorpora una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, con una resolución de 2.408 por 1.506 píxeles y un brillo máximo de 500 nits. El panel incluye una película antirreflectante para mejorar la visibilidad en distintos entornos de iluminación y ofrece soporte para hasta mil millones de colores.

El diseño está construido en aluminio y pesa 1,23 kilogramos, lo que facilita su transporte en mochilas o bolsos cotidianos.

Las esquinas redondeadas, según la descripción oficial, buscan mejorar el agarre y reforzar una estética más amigable y moderna.

Procesador A18 Pro e inteligencia artificial

El equipo funciona con el procesador A18 Pro, desarrollado por la propia Apple para la línea iPhone 16 Pro, y utiliza el sistema operativo macOS.

Además, incorpora funciones de inteligencia artificial a través de Apple Intelligence, integrando nuevas herramientas para el trabajo diario, desde asistencia en escritura hasta optimización de tareas.

Cámara, audio y conectividad de la MacBook Neo

En el apartado multimedia, la MacBook Neo incluye una cámara FaceTime HD de 1080p con procesamiento avanzado de imagen, dos micrófonos direccionales con reducción de ruido y aislamiento de voz, y dos altavoces laterales compatibles con audio espacial y Dolby Atmos, orientados a mejorar la experiencia en videollamadas y consumo de contenido.

En conectividad ofrece dos puertos USB-C, entrada para auriculares con cable, soporte para WiFi 6E y Bluetooth 6.

Se suma el Magic Keyboard para una escritura más cómoda y un trackpad Multi-Touch de gran tamaño.

Integración de la MacBook Neo con iPhone y puerta de entrada a los nuevos

La portátil mantiene la integración con el iPhone mediante la función Continuidad de macOS, que permite retomar tareas entre el teléfono y la computadora sin interrupciones.

Con este lanzamiento, la MacBook Neo recuerda a otros productos que funcionaron como puerta de entrada al ecosistema de la marca, como el iPod mini, el iPhone SE o las primeras versiones de la MacBook Air, que en su momento se convirtieron en opciones recomendadas para un público amplio.

