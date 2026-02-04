MacBook Air M4 cuánto sale en Chile con la caída del dólar comparado con Argentina

La baja del dólar en Chile achica la brecha, pero la MacBook Air M4 todavía cuesta menos que en Argentina. Cuánto sale y cuál es la diferencia real.

El nuevo chip M4 y la autonomía de hasta 18 horas explican por qué el equipo mantiene alta demanda.

La caída del dólar en Chile volvió a encender la comparación de precios de productos Apple, en especial de la MacBook Air M4, uno de los lanzamientos más buscados por los consumidores argentinos. Aun con el tipo de cambio en baja, la diferencia sigue siendo relevante frente a Argentina.

Para quienes evalúan comprar tecnología durante un viaje o directamente comparar valores desde este lado de la cordillera, los números muestran que Chile continúa siendo una opción más conveniente, aunque el margen ya no es tan amplio como semanas atrás.

Cuánto vale la MacBook Air M4 en Chile y cuánto más barata es frente a Argentina En Chile, la MacBook Air M4 de 13 pulgadas se vende en Falabella a $1.149.990 pesos chilenos. Con el dólar cotizando a 850 pesos chilenos, el valor equivale a unos USD 1.353, que llevados al dólar oficial del Banco Nación en Argentina ($1.465) representan aproximadamente $1.982.000 pesos argentinos.

MacBook Chile En el mercado local, el mismo modelo se consigue en Carrefour a $2.800.000, lo que marca una diferencia cercana a los $818.000 a favor de la compra en Chile, incluso con la reciente baja del dólar trasandino.

MacBook Arg Desde Apple describen al equipo como una notebook que da la velocidad que necesitás para volar en todo lo que hagas y destacan que tiene una batería que dura hasta 18 horas. Además, remarcan que incorpora Apple Intelligence para facilitar tareas cotidianas y de trabajo creativo.

Cómo es la MacBook Air M4: diseño, potencia y autonomía La MacBook Air con chip M4 combina portabilidad con un salto fuerte en rendimiento. Apple asegura que es “hasta 23 veces más rápida que el MacBook Air con procesador Intel más rápido” y “hasta dos veces más veloz que el modelo con chip M1”, gracias a su CPU de 10 núcleos y GPU de hasta 10 núcleos. El equipo se ofrece en tamaños de 13,6 y 15,3 pulgadas, ambos con pantalla Liquid Retina, hasta 32 GB de memoria unificada y opciones de almacenamiento que llegan a 2 TB. Suma una batería de hasta 18 horas, cámara 12 MP Center Stage, sistema de tres micrófonos, audio espacial, Magic Keyboard retroiluminado con Touch ID, dos puertos Thunderbolt 4 y conector MagSafe.