4 de febrero de 2026 - 10:59

La yerba mate cerró un 2025 con récord histórico en exportaciones: cuál fue el formato más elegido

Según el informe anual del INYM, la industria creció un 7,3% impulsada por un salto extraordinario en las exportaciones, que aumentaron un 32%. El consumo doméstico también mostró signos de recuperación.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El sector yerbatero argentino finalizó el 2025 con cifras que consolidan un escenario de expansión global y consolidación local. De acuerdo con las estadísticas finales del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el movimiento total de yerba mate a salida de molinos alcanzó los 324.769.423 kilos, lo que representa un incremento del 7,3% en comparación con el ciclo 2024.

yerba mate
Comparación salida de molinos entre los años 2021 y 2025.

Boom exportador: las cifras nunca vistas

El dato más destacado del año fue el desempeño en el mercado internacional. Las exportaciones cerraron con un récord histórico de 57.980.911 kilos, marcando un crecimiento interanual del 32,2%.

Por su parte, el mercado interno también mostró una dinámica favorable. Tras un 2024 complejo, el consumo doméstico se recuperó un 3,1%, totalizando 266.788.512 kilos. Cabe destacar que la salida de molino es el termómetro más preciso del sector, ya que refleja el volumen enviado a centros de distribución, mayoristas e hipermercados.

Se desplomó el consumo de yerba mate.
Repuntó el consumo de yerba mate en el 2025.

En cuanto a la materia prima, el ingreso de hoja verde a los secaderos entre enero y diciembre del 2025 fue de 889.253.083 kilos. Si bien esta cifra representa una caída del 9,9% respecto a la zafra excepcional de 2024, el volumen se mantuvo por encima de los promedios históricos de años anteriores.

Preferencias en góndola: el medio kilo sigue siendo el rey

El análisis de los formatos de comercialización revela que los hábitos del consumidor argentino se mantienen estables. Los envases de medio kilo lideran ampliamente la preferencia, representando el 55,14% de las ventas.

El desglose por tamaño de envase es el siguiente:

  • Medio kilo: 55,14%
  • Un kilo: 39,45%
  • Dos kilos: 1,69%
  • Cuarto kilos: 0,79%
  • Otros formatos / Sin estampilla: 2,93%

En conjunto, los paquetes de medio y un kilo concentran el 94,59% del mercado interno.

