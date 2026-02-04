Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 5 de febrero

El precio deldólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles a $1.465 en Banco Nación. Para el inicio del jueves se espera el mismo precio. En el contexto económico del país, desde el Banco Central anunciaron una nueva práctica para medir la inflación, luego de la polémica surgida días atrás.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 5 de febrero
Banco Nación: $1.465
Banco Galicia: $1.460
Banco BBVA: $1.470
Banco Santander: $1.465
Banco Ciudad: $1.465
Banco Patagonia: $1.475
Banco Macro: $1.475
Banco Hipotecario: $1.465
Banco Supervielle: $1.471
Banco Credicoop: $1.465
Banco Piano: $1.465
Banco Comercio: $1.465
ICBC: $1.485
Brubank: $1.463
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
El Banco Central de la República Argentina dio a conocer que avanzará en la elaboración de un indicador propio para seguir con mayor precisión el comportamiento de los precios. Esta nueva herramienta fue bautizada como “inflación subyacente” y tendrá un rol central en la evaluación de los próximos pasos de la política monetaria, en especial dentro de la denominada fase 4 del programa económico. Según explicaron desde la entidad, la trayectoria de este índice será clave para determinar si existe margen para continuar con la compra de dólares y una mayor expansión de la cantidad de dinero.
La iniciativa fue detallada en el último Informe de Política Monetaria (IPOM). Allí, el BCRA señala que el punto de partida para esta medición es la inflación núcleo que publica el Indec, la cual deja fuera de la cuenta general a los precios regulados y a los componentes estacionales. No obstante, desde la autoridad monetaria consideran que incluso esa medición presenta una volatilidad elevada, lo que dificulta la lectura fina de la tendencia inflacionaria.
Para reducir esos movimientos bruscos, el Central decidió excluir algunos rubros que suelen generar fuertes oscilaciones mes a mes. En particular, se dejaron de lado los precios de la carne y el rubro de alquileres (gastos conexos), dentro del cual se incluyen las expensas. Con estos ajustes, el organismo busca un indicador más estable y representativo de la dinámica de fondo de los precios.
El resultado será de un índice simple, construido con datos públicos y que puede ser replicado por analistas, pensado como una referencia adicional para el manejo de la política monetaria. Los primeros números ya muestran diferencias relevantes: en diciembre, el IPC y el IPC núcleo marcaron subas mensuales de 2,8% y 3%, mientras que el nuevo IPC-S BCRA registró solo 2,1 por ciento.
Algo similar ocurrió a lo largo de 2025. Las variaciones interanuales fueron de 31,5% para el IPC y 33,1% para el IPC núcleo, en tanto que la inflación subyacente cerró el año en 28,1%, ubicándose por debajo del 30%. Desde el BCRA aclaran que, más allá de estas brechas, en el largo plazo las distintas mediciones tienden a converger. La nueva metodología, además, se apoya en la encuesta de gastos de los hogares de 2018, una base más actual que la de 2004 que todavía utiliza el Indec.