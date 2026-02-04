Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este jueves 5 de febrero

El dólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles a $1.465. Conocé cómo estarán las cotizaciones de los diferentes bancos del país este jueves.

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este miércoles a $1.465 en Banco Nación. Para el inicio del jueves se espera el mismo precio. En el contexto económico del país, desde el Banco Central anunciaron una nueva práctica para medir la inflación, luego de la polémica surgida días atrás.

dólar jueves 5 febrero Dólar jueves 5 de febrero 2026. WEB Precio del dólar para este jueves en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este jueves 5 de febrero Banco Nación: $1.465

$1.465 Banco Galicia: $1.460

$1.460 Banco BBVA: $1.470

$1.470 Banco Santander: $1.465

$1.465 Banco Ciudad: $1.465

$1.465 Banco Patagonia: $1.475

$1.475 Banco Macro: $1.475

$1.475 Banco Hipotecario: $1.465

$1.465 Banco Supervielle: $1.471

$1.471 Banco Credicoop: $1.465

$1.465 Banco Piano: $1.465

$1.465 Banco Comercio: $1.465

$1.465 ICBC: $1.485

$1.485 Brubank: $1.463 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El Banco Central de la República Argentina dio a conocer que avanzará en la elaboración de un indicador propio para seguir con mayor precisión el comportamiento de los precios. Esta nueva herramienta fue bautizada como “inflación subyacente” y tendrá un rol central en la evaluación de los próximos pasos de la política monetaria, en especial dentro de la denominada fase 4 del programa económico. Según explicaron desde la entidad, la trayectoria de este índice será clave para determinar si existe margen para continuar con la compra de dólares y una mayor expansión de la cantidad de dinero.

La iniciativa fue detallada en el último Informe de Política Monetaria (IPOM). Allí, el BCRA señala que el punto de partida para esta medición es la inflación núcleo que publica el Indec, la cual deja fuera de la cuenta general a los precios regulados y a los componentes estacionales. No obstante, desde la autoridad monetaria consideran que incluso esa medición presenta una volatilidad elevada, lo que dificulta la lectura fina de la tendencia inflacionaria.

Para reducir esos movimientos bruscos, el Central decidió excluir algunos rubros que suelen generar fuertes oscilaciones mes a mes. En particular, se dejaron de lado los precios de la carne y el rubro de alquileres (gastos conexos), dentro del cual se incluyen las expensas. Con estos ajustes, el organismo busca un indicador más estable y representativo de la dinámica de fondo de los precios.