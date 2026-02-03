Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este miércoles 4 de febrero

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este martes a $1.465 en Banco Nación. Para el inicio del miércoles se espera el mismo precio. Asimismo, el Gobierno realizó un nuevo pago de deuda al FMI por más de 800 millones de dólares.

Luego de haber cumplido a comienzos del año con el pago a los bonistas por USD 4.200 millones, el equipo económico volvió a enfrentar otro compromiso relevante en el frente financiero. En este caso, se trató de un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de USD 800 millones, que debía cancelarse en los primeros días de febrero. Según explicó el propio ministro de Economía, Luis Caputo, la obligación se saldó mediante una operatoria específica vinculada a los Derechos Especiales de Giro (DEGs).

El funcionario detalló que el Gobierno adquirió los DEGs a Estados Unidos y utilizó ese activo para cumplir con el pago de intereses al organismo multilateral. Caputo aclaró que, a diferencia de una cancelación directa en dólares, este tipo de compromisos exige contar previamente con DEGs, que luego se transfieren al FMI. En ese sentido, explicó que Estados Unidos actuó como vendedor de esos instrumentos, ya que dispone de excedentes de DEGs dentro del sistema financiero internacional.

Los DEGs funcionan como un activo de reserva creado por el Fondo, cuyo valor se determina a partir de una canasta de monedas internacionales. No son una divisa de uso corriente, pero sí un instrumento clave en las transacciones entre países miembros y en la contabilidad del organismo.

En paralelo a este movimiento, se observó un fuerte incremento en los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central. El jueves 29 de enero, último dato disponible, esos fondos pasaron de USD 156,17 millones a USD 552,74 millones, lo que implica un salto de USD 396,57 millones en apenas una jornada. Ese aumento no estuvo acompañado por cambios en los depósitos en pesos, que se mantuvieron en 2,2 billones de pesos, lo que abre interrogantes sobre el origen exacto de los dólares restantes necesarios para completar la compra de DEGs.

dólar miércoles 4 febrero Dólar miércoles 4 de febrero 2026. WEB

Todavía resta confirmar si los USD 300 millones adicionales provinieron de una operación directa con el BCRA, que desde el inicio de la fase 4 del programa monetario ya acumuló compras de divisas por casi 1.200 millones de dólares, o si se recurrió a otra fuente de financiamiento. Caputo descartó de plano la activación de un nuevo tramo del swap con Estados Unidos y aseguró que el pago se realizó con recursos propios, aunque sin precisar el detalle final de la operatoria.