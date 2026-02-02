Ayuda Escolar Anual de ANSES: cómo inscribirse para cobrar $85.000 en 2026

La Ayuda Escolar Anual vuelve a ser en 2026 un ingreso clave para las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) , en un contexto marcado por el inicio del ciclo lectivo y el aumento de los gastos escolares. El beneficio consiste en un pago único anual que busca acompañar la compra de útiles, indumentaria y materiales educativos.

Ayuda Escolar 2026: Anses confirmó los nuevos requisitos, el nuevo monto por hijo y fecha de cobro

Desde ANSES confirmaron que el monto por hijo es de $85.000 , pero aclararon que el dinero no se deposita de manera automática . Para acceder al cobro es obligatorio cumplir con un trámite específico que habilita el pago y define si el refuerzo se acredita o no.

La Ayuda Escolar Anual está destinada a titulares de la AUH y de asignaciones familiares que tengan hijas, hijos o personas a cargo que asistan a establecimientos educativos reconocidos oficialmente .

El refuerzo acompaña los gastos del inicio de clases y alcanza a titulares de AUH con hijos en edad escolar.

Desde ANSES ratificaron que “para poder cobrar la Ayuda Escolar Anual es obligatorio acreditar la escolaridad de los hijos” , y remarcaron que este requisito formal es el que determina si el pago se habilita.

El organismo explicó que el certificado de alumno regular debe ser presentado y validado correctamente para que el dinero se deposite. Una vez aprobado el trámite, el pago se acredita de forma automática, sin necesidad de nuevas gestiones.

El monto confirmado para el ciclo lectivo 2026 es de $85.000 por hijo, y se deposita en la misma cuenta bancaria en la que el titular cobra la AUH u otra prestación compatible.

Qué tener en cuenta para no perder la Ayuda Escolar Anual en 2026

Desde ANSES señalaron que la Ayuda Escolar Anual no se paga de forma retroactiva, por lo que si el certificado escolar no se presenta, el beneficio no se cobra.

Para evitar inconvenientes, el organismo recomienda:

Realizar el trámite con anticipación .

. Consultar el estado del trámite en Mi ANSES.

en Mi ANSES. Verificar los datos personales y familiares antes de presentar el certificado.

antes de presentar el certificado. Confirmar que el certificado escolar haya sido validado correctamente.

Turnos Anses.jpg El trámite para cobrar los $85.000 se realiza de forma digital a través de Mi ANSES y no es automático.

El procedimiento se realiza de manera digital a través de Mi ANSES e incluye:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

. Acceder a la sección Hijos .

. Seleccionar Presentar certificado escolar .

. Generar el formulario y hacerlo firmar por la institución educativa.

Volver a cargar el certificado en la plataforma.

La Ayuda Escolar Anual se suma a otros ingresos que perciben las familias con AUH, como la asignación mensual que se ajusta por inflación y la Tarjeta Alimentar, que mantiene valores fijos.