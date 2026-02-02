Vuelve el reintegro a Chango Más: $20.000 con bancos y billeteras virtuales los días lunes

Chango Más lanzó una nueva promoción que permite obtener un reintegro de hasta $20.000 por mes pagando con bancos y billeteras virtuales a través de MODO. El beneficio rige para compras presenciales y online y está disponible durante febrero.
Chango Más ofrece un reintegro del 20% los lunes pagando con MODO, con tope de $20.000 por mes y compra mínima de $75.000.
La promoción rige los lunes y alcanza a usuarios que paguen con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
Para obtener el reintegro, es necesario realizar compras en Chango Más los días lunes, utilizando la app MODO o su integración en aplicaciones bancarias. El pago debe efectuarse escaneando un código QR o mediante el botón de pago MODO, y no se aceptan transferencias bancarias.
La promoción aplica a pagos con tarjetas emitidas en la Argentina por entidades adheridas, siempre que el usuario tenga su cuenta asociada a MODO y no registre deudas con la entidad con la que opera. El reintegro es del 20% sobre el monto total de la compra y puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes.
El dinero correspondiente al beneficio se acredita dentro de los 30 días posteriores a la transacción en la cuenta asociada del usuario.
La promoción establece una compra mínima de $75.000 para acceder al beneficio. Sobre ese monto se aplica un 20% de reintegro, con un tope de $20.000 por usuario por mes. Para alcanzar el reintegro máximo, es necesario realizar compras por $100.000 o más dentro del período de vigencia.
El beneficio está vigente del 2 al 23 de febrero de 2026, todos los lunes, desde las 00:00 del 2 de febrero hasta las 23:59 del 23 de febrero, inclusive, o hasta agotar el monto total destinado a reintegros. Aplica tanto para compras presenciales como online, siempre que se cumplan todas las condiciones de uso.