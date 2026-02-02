Vuelve el reintegro a Chango Más: $20.000 con bancos y billeteras virtuales los días lunes

Chango Más lanzó una nueva promoción que permite obtener un reintegro de hasta $20.000 por mes pagando con bancos y billeteras virtuales a través de MODO. El beneficio rige para compras presenciales y online y está disponible durante febrero.

La promoción rige los lunes y alcanza a usuarios que paguen con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Para obtener el reintegro , es necesario realizar compras en Chango Más los días lunes, utilizando la app MODO o su integración en aplicaciones bancarias. El pago debe efectuarse escaneando un código QR o mediante el botón de pago MODO, y no se aceptan transferencias bancarias.

La promoción aplica a pagos con tarjetas emitidas en la Argentina por entidades adheridas, siempre que el usuario tenga su cuenta asociada a MODO y no registre deudas con la entidad con la que opera. El reintegro es del 20% sobre el monto total de la compra y puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes .

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta asociada a MODO.

Bancos y billeteras virtuales adheridas

Banco Santander (solo con Visa)

Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

Billetera YOY

Billetera BUEPP

Chango Mas Para alcanzar el tope de $20.000, es necesario realizar compras por al menos $100.000 durante el mes.

Cuánto hay que gastar para obtener el reintegro máximo en Chango Más

La promoción establece una compra mínima de $75.000 para acceder al beneficio. Sobre ese monto se aplica un 20% de reintegro, con un tope de $20.000 por usuario por mes. Para alcanzar el reintegro máximo, es necesario realizar compras por $100.000 o más dentro del período de vigencia.

El beneficio está vigente del 2 al 23 de febrero de 2026, todos los lunes, desde las 00:00 del 2 de febrero hasta las 23:59 del 23 de febrero, inclusive, o hasta agotar el monto total destinado a reintegros. Aplica tanto para compras presenciales como online, siempre que se cumplan todas las condiciones de uso.