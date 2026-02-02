2 de febrero de 2026 - 10:52

Vuelve el reintegro a Chango Más: $20.000 con bancos y billeteras virtuales los días lunes

Chango Más ofrece un reintegro del 20% los lunes pagando con MODO, con tope de $20.000 por mes y compra mínima de $75.000.

El beneficio aplica en compras presenciales y online realizadas los lunes con tarjetas de bancos y billeteras adheridas.

El beneficio aplica en compras presenciales y online realizadas los lunes con tarjetas de bancos y billeteras adheridas.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Chango Más lanzó una nueva promoción que permite obtener un reintegro de hasta $20.000 por mes pagando con bancos y billeteras virtuales a través de MODO. El beneficio rige para compras presenciales y online y está disponible durante febrero.

Leé además

El descuento se aplica en línea de cajas y no tiene límite de reintegro.

Vuelve el descuento del 25% a Coto con Mercado Pago y sin tope de reintegro este viernes 30

Por Melisa Sbrocco
La promo rige hasta el 28 de febrero y permite usar más de un banco adherido.

Vuelve el reintegro en VEA y Disco de $25.000 con MODO los viernes, sábados y domingos

Por Melisa Sbrocco

La promoción rige los lunes y alcanza a usuarios que paguen con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas por entidades adheridas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Cómo acceder al reintegro de $20.000 en Chango Más con bancos y billeteras virtuales

Para obtener el reintegro, es necesario realizar compras en Chango Más los días lunes, utilizando la app MODO o su integración en aplicaciones bancarias. El pago debe efectuarse escaneando un código QR o mediante el botón de pago MODO, y no se aceptan transferencias bancarias.

MODO
El reintegro se acredita dentro de los 30 d&iacute;as posteriores a la compra en la cuenta asociada a MODO.

El reintegro se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta asociada a MODO.

La promoción aplica a pagos con tarjetas emitidas en la Argentina por entidades adheridas, siempre que el usuario tenga su cuenta asociada a MODO y no registre deudas con la entidad con la que opera. El reintegro es del 20% sobre el monto total de la compra y puede acumularse con otros descuentos bancarios vigentes.

El dinero correspondiente al beneficio se acredita dentro de los 30 días posteriores a la transacción en la cuenta asociada del usuario.

Bancos y billeteras virtuales adheridas

  • Banco Santander (solo con Visa)
  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • Banco BBVA
  • Banco Macro
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco ICBC
  • Banco Supervielle
  • Banco Credicoop
  • Banco Ciudad
  • Banco Bancor
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia
  • Banco del Sol
  • Billetera YOY
  • Billetera BUEPP
Chango Mas
Para alcanzar el tope de $20.000, es necesario realizar compras por al menos $100.000 durante el mes.

Para alcanzar el tope de $20.000, es necesario realizar compras por al menos $100.000 durante el mes.

Cuánto hay que gastar para obtener el reintegro máximo en Chango Más

La promoción establece una compra mínima de $75.000 para acceder al beneficio. Sobre ese monto se aplica un 20% de reintegro, con un tope de $20.000 por usuario por mes. Para alcanzar el reintegro máximo, es necesario realizar compras por $100.000 o más dentro del período de vigencia.

El beneficio está vigente del 2 al 23 de febrero de 2026, todos los lunes, desde las 00:00 del 2 de febrero hasta las 23:59 del 23 de febrero, inclusive, o hasta agotar el monto total destinado a reintegros. Aplica tanto para compras presenciales como online, siempre que se cumplan todas las condiciones de uso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La promoción aplica solo para compras presenciales en Jumbo.

Vuelve el reintegro de $25.000 en Jumbo con MODO y tarjetas de más de 10 bancos

Por Melisa Sbrocco
El Banco Nación ofrece un reintegro del 30% con MODO y BNA+ para ahorrar hasta $60.000 en supermercados y mayoristas durante cinco miércoles.

Vuelve el reintegro de $60.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
El reintegro se activa pagando con QR a través de MODO en compras presenciales los días martes.

Nuevo reintegro en Coto: cómo acceder a $25.000 con 19 bancos y billeteras

Por Melisa Sbrocco
El beneficio rige durante enero y alcanza tanto a compras presenciales como online en Chango Más.

Vuelve el reintegro a Chango Más en enero con MODO y permite ahorrar hasta $20.000

Por Melisa Sbrocco