Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 2 de febrero

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró el día viernes a $1.465 en Banco Nación. Para el inicio de esta semana se espera el mismo precio. A su vez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó las reservas netas en dólares de nuestro país y la respuesta es negativa, según un informe sobre el Banco Central.

dólar lunes 2 febrero Dolar lunes 2 de febrero 2026. WEB Precio del dólar para este lunes en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 2 de febrero Banco Nación: $1.465

Banco Galicia: $1.460

Banco BBVA: $1.470

Banco Santander: $1.465

Banco Ciudad: $1.465

Banco Patagonia: $1.470

Banco Macro: $1.475

Banco Hipotecario: $1.470

Banco Supervielle: $1.471

Banco Credicoop: $1.465

Banco Piano: $1.465

Banco Comercio: $1.460

ICBC: $1.465

$1.465 Brubank: $1.465 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país El nivel de las reservas internacionales volvió a quedar en el centro del debate económico a partir de las diferencias metodológicas que existen para medirlas. Al 31 de diciembre pasado, las reservas netas del Banco Central presentaban resultados muy distintos según el criterio utilizado. De acuerdo con el método aplicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el stock se ubicaba en saldo negativo por USD 14.100 millones, mientras que, bajo la metodología propia del BCRA, el saldo era positivo y alcanzaba los USD 2.900.

Esta divergencia fue ratificada por la autoridad monetaria en su último Informe de Política Monetaria, donde se precisó que las reservas netas son uno de los principales indicadores que el FMI evalúa en cada revisión del programa vigente (cuya próxima instancia está prevista para febrero). En paralelo, las reservas internacionales brutas mostraron una evolución favorable durante enero y lograron superar los USD 46.000 millones, el nivel más alto desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Este avance estuvo impulsado tanto por las compras de divisas realizadas por el BCRA como por la suba en el precio internacional del oro.

Según detalló el informe firmado por la gestión de Santiago Bausili, a fines de diciembre de 2025 las reservas internacionales brutas y netas se encontraban en USD 41.100 millones y USD 2.900 millones, respectivamente. Estos valores implican una mejora de aproximadamente USD 19.900 millones y USD 14.100 millones en comparación con el comienzo de la actual administración del Banco Central, el 12 de diciembre de 2023.