Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 2 de febrero

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró el día viernes a $1.465 en Banco Nación. Para el inicio de esta semana se espera el mismo precio. A su vez, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó las reservas netas en dólares de nuestro país y la respuesta es negativa, según un informe sobre el Banco Central.
El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.
Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 2 de febrero
Banco Nación: $1.465
Banco Galicia: $1.460
Banco BBVA: $1.470
Banco Santander: $1.465
Banco Ciudad: $1.465
Banco Patagonia: $1.470
Banco Macro: $1.475
Banco Hipotecario: $1.470
Banco Supervielle: $1.471
Banco Credicoop: $1.465
Banco Piano: $1.465
Banco Comercio: $1.460
ICBC: $1.465
Brubank: $1.465
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
El nivel de las reservas internacionales volvió a quedar en el centro del debate económico a partir de las diferencias metodológicas que existen para medirlas. Al 31 de diciembre pasado, las reservas netas del Banco Central presentaban resultados muy distintos según el criterio utilizado. De acuerdo con el método aplicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el stock se ubicaba en saldo negativo por USD 14.100 millones, mientras que, bajo la metodología propia del BCRA, el saldo era positivo y alcanzaba los USD 2.900.
Esta divergencia fue ratificada por la autoridad monetaria en su último Informe de Política Monetaria, donde se precisó que las reservas netas son uno de los principales indicadores que el FMI evalúa en cada revisión del programa vigente (cuya próxima instancia está prevista para febrero). En paralelo, las reservas internacionales brutas mostraron una evolución favorable durante enero y lograron superar los USD 46.000 millones, el nivel más alto desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Este avance estuvo impulsado tanto por las compras de divisas realizadas por el BCRA como por la suba en el precio internacional del oro.
Según detalló el informe firmado por la gestión de Santiago Bausili, a fines de diciembre de 2025 las reservas internacionales brutas y netas se encontraban en USD 41.100 millones y USD 2.900 millones, respectivamente. Estos valores implican una mejora de aproximadamente USD 19.900 millones y USD 14.100 millones en comparación con el comienzo de la actual administración del Banco Central, el 12 de diciembre de 2023.
El organismo remarcó que no existe una única definición de reservas internacionales netas. Mientras que la metodología del FMI se orienta a monitorear la convergencia del programa en el mediano plazo, la utilizada por el BCRA responde a criterios jurídicos y contables más estrictos y busca medir la capacidad de acción en el corto plazo. En el acuerdo actual, el FMI define las reservas netas como las reservas brutas menos los pasivos en moneda extranjera del BCRA con vencimiento original menor a un año y los pasivos del Tesoro derivados de desembolsos netos acumulados.
Desde el Banco Central objetaron que esto no refleja adecuadamente la disponibilidad de divisas, no permite evaluar las necesidades inmediatas del mercado cambiario y subestima la capacidad de intervención. Bajo su propio criterio, la entidad incluye los fondos en moneda extranjera efectivamente disponibles, siempre que los pasivos asociados tengan un vencimiento original superior a un año, ofreciendo así una visión distinta del margen de maniobra cambiario.