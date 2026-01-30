Banco Central bajo sospecha: dos imputados buscan anular los allanamientos en la causa por el dólar barato

La investigación judicial que busca desentrañar un millonario esquema ilegal de dólar blue con presuntas complicidades dentro del Banco Central (BCRA) sumó un nuevo foco de tensión. Dos de los funcionarios imputados solicitaron la nulidad de los allanamientos realizados en sus domicilios, al considerar que el expediente se inició sobre bases irregulares.

Se trata de Diego Volcic , inspector jefe, y María Valeria Fernández , supervisora, quienes a través de sus abogados cuestionaron tanto la legalidad de las medidas ordenadas por la Justicia como la validez de las pruebas que dieron origen a la causa. Los planteos serán evaluados por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a partir del próximo lunes, una vez concluida la feria judicial.

Las defensas apuntan principalmente contra el testimonio de Carlos “Lobo” Smith , ex policía que declaró como arrepentido, y contra los audios que sugieren una presunta connivencia estatal para facilitar maniobras financieras ilegales. Según los abogados, Smith no tendría un vínculo directo con las operaciones cambiarias investigadas, sino con el supuesto armado de otra causa vinculada a drogas y armas contra el financista Francisco Hauque .

Uno de los ejes centrales del planteo es la grabación en la que una funcionaria admite que “había gente arriba entongada” . La defensa sostiene que no se acreditó la autenticidad ni la integridad del archivo , y que no existen peritajes que respalden su validez probatoria.

En esa línea, también calificaron los allanamientos y el secuestro de celulares y computadoras personales como medidas desproporcionadas , basadas en indicios que consideran débiles y sin sustento suficiente.

banco central.jpg Funcionarios del Banco Central buscan frenar la causa por nulidades. Web

La trama financiera bajo la lupa judicial

La Justicia intenta reconstruir cómo tres financistas —Piccirillo, Hauque y Migueles— habrían logrado sortear el cepo cambiario entre 2022 y 2023, accediendo a dólares a valor oficial. La hipótesis principal descarta la negligencia y plantea que la falta de controles del BCRA habría sido parte de un servicio deliberado, presuntamente incentivado mediante pagos ilegales, según el relato del arrepentido.

En los audios hoy cuestionados, se escuchan conversaciones en las que se menciona que Hauque habría presionado a funcionarios del Banco Central para sostener el flujo de divisas, bajo la amenaza de exponer a exdirectivos que habrían recibido retornos por estas operaciones.

Mientras se define si el material secuestrado será incorporado formalmente al expediente —considerado clave para probar vínculos financieros y políticos—, el Banco Central mantiene abiertos los sumarios administrativos contra los cinco funcionarios involucrados. Pese a la gravedad de las acusaciones, todos continúan, por el momento, formalmente en funciones.