15 de marzo de 2026 - 15:21

La Comisión Investigadora del caso $LIBRA brindará una conferencia de prensa a raíz de los hechos recientes

La conferencia se realizará este lunes en el Congreso y abordará nuevas informaciones surgidas en la investigación.

Comisión $Libra. (archivo)

Comisión $Libra. (archivo)

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Cámara de Diputados de la Nación
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Diputados que integran la comisión investigadora del caso $LIBRA convocaron a una conferencia de prensa para el lunes 16 a las 16 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

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Según informaron en un comunicado difundido a la prensa, el encuentro se realizará en una sala del Congreso que será confirmada en las próximas horas y tendrá como objetivo brindar detalles sobre las recientes informaciones que tomaron estado público en relación con la causa.

Conferencia de prensa por la causa $LIBRA
Conferencia de prensa por la causa $LIBRA.

Conferencia de prensa por la causa $LIBRA.

La relación con el informe de la comisión

Durante la conferencia, los legisladores explicarán cómo se vinculan los nuevos datos con el informe final que la comisión investigadora presentó en noviembre de 2025.

Además, se espera que detallen los pasos institucionales que consideran necesarios tanto en el ámbito legislativo como en el judicial a partir de las novedades del caso.

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Las nuevas revelaciones en la causa

La convocatoria se produjo luego de que trascendiera que el teléfono celular del lobista Mauricio Novelli contenía una anotación sobre un presunto acuerdo por cinco millones de dólares vinculado al apoyo del presidente Javier Milei al criptoactivo $LIBRA.

De acuerdo con copias del documento difundidas en la investigación judicial, el material fue recuperado por peritos del Ministerio Público Fiscal tras un intento de borrado.

El denominado “memo” detalla tres pagos en tokens o efectivo, que incluirían un adelanto inicial, otro vinculado a un tuit presidencial y un último pago asociado a la firma de un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial.

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