Luis Petri y Tadeo García Zalazar calentaron la disputa por la gobernación en la Fiesta de la Ganadería

El almuerzo oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas volvió a convertirse en escenario de definiciones políticas dentro del oficialismo mendocino. Allí, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri , respondió a las declaraciones que había realizado días atrás el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar , quien había cuestionado su presencia en la provincia.

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La tensión entre ambos se había iniciado luego de la ausencia de Petri en la Asamblea Legislativa del 1 de Mayo. En ese contexto, García Zalazar había señalado: “ No lo veo en Mendoza ”, y agregó que “ no lo veo en general en Mendoza, no sólo por lo del viernes ”.

El legislador libertario decidió no asistir a esa instancia institucional y, en cambio, recorrió los departamentos de San Rafael y Malargüe .

Allí, el exministro de Defensa conversó con las cámaras de comercio de ambos departamentos para conocer de primera mano la situación del sector productivo , especialmente de las pymes mendocinas.

Los Andes le consultó sobre esas declaraciones durante su paso por General Alvear, Petri respondió: “Ayer llegué a Alvear y me encanta estar acá. Todos los días que vengo a Mendoza estoy recorriendo los departamentos. La semana pasada estuve en Malargüe, lo importante es que los mendocinos sí me ven y ven mucho” .

Luis Petri El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, en la Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear. Marcelo Álvarez / Los Andes.

El dirigente agregó que recibe muestras de apoyo en las recorridas que realiza por la provincia y sostuvo: “Estoy contento por el afecto de la gente y porque estoy recorriendo cada rincón de la provincia escuchando, fundamentalmente escuchando porque lo importante es escuchar a los mendocinos”.

Petri también fue consultado por el mensaje de unidad que había dado el gobernador Alfredo Cornejo durante la paella radical a la cual no asistió, realizada el viernes en General Alvear. “Está muy bien, no escuché el discurso”, respondió brevemente.

El cuenta kilómetros de García Zalazar

Tras los dichos de Petri, García Zalazar volvió a responder y relativizó el intercambio, aunque dejó una nueva referencia vinculada a las aspiraciones políticas de cara a 2027.

“Cada uno hace su juego, eso es parte del folclore que tiene cada una de las pretensiones y aspiraciones, pero esas son cosas que están más que nada en la agenda de los medios y de la dirigencia, no son cosas que estén en la agenda de la gente”, expresó.

El funcionario provincial redobló la apuesta y remarcó: “Acá hay que mostrar el cuentakilómetros y yo muestro el mío, así que cuando quieran lo vemos”.

Dentro del oficialismo mendocino empiezan a delinearse distintos movimientos pensando en la sucesión provincial. García Zalazar busca posicionarse como uno de los dirigentes de la continuidad de gestión dentro de Unión Cívica Radical y Cambia Mendoza.

Tadeo García Zalazar en la Paella Radical El ministro de Educación, Infancias, Cultura y DGE, Tadeo García Zalazar. Marcelo Álvarez / Los Andes.

En tanto, todo parece indicar que el escenario para el 2027 se encamina para una continuidad de la alianza con La Libertad Avanza.

En paralelo, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, también aparece entre los dirigentes con aspiraciones hacia la gobernación en 2027.

El pedido de Cornejo sobre unidad y continuidad de gestión

En el marco de la tradicional paella radical realizada en General Alvear, Cornejo dejó un mensaje enfocado en preservar la unidad interna del radicalismo y sostener la continuidad del modelo de gestión provincial.

Durante su discurso, el gobernador pidió evitar disputas partidarias que puedan afectar la administración provincial y remarcó la necesidad de consolidar equipos de trabajo para dar continuidad a las políticas impulsadas desde 2015.

Sobre ese planteo, García Zalazar sostuvo que hubo “dos cosas muy claras” en el mensaje del mandatario. “La primera es cuidar la gestión, lo que él nos recomendó ayer. Cuidar la gestión significa seguir redoblando esfuerzos, trabajando duro, mostrando objetivos”, señaló.

El ministro agregó además que “para que eso tenga futuro creemos que alguien del equipo tiene que seguir la gestión de Alfredo Cornejo” y destacó que el gobernador también habló de “unidad del partido y sus aliados”, además de la necesidad de construir “alianzas estratégicas”.

Por su parte, Ulpiano Suarez afirmó que “el radicalismo se ha mantenido unido desde el comienzo de este proceso de gestión en diciembre del 2015 y es lo que hay que seguir consolidando”.

El intendente capitalino señaló además que uno de los ejes del mensaje de Cornejo fue mostrar “un radicalismo enfocado en la gestión cuya prioridad es gobernar bien a nivel provincial y municipal”.

Ulpiano Suarez en la Pella Radical El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez. Marcelo Álvarez / Los Andes.

También remarcó “la importancia de sostener la unidad” y consideró que existen “muchos dirigentes con ganas y expectativas de conducir los destinos de Mendoza a partir de diciembre de 2027”.

En ese sentido, Suarez volvió a defender las PASO como mecanismo de definición interna y sostuvo: “Yo sigo defendiendo las PASO como herramienta necesaria para que la ciudadanía defina quién va a representar a nuestra alianza”.

Finalmente, el jefe comunal volvió a mostrar sus aspiraciones políticas al expresar que se encuentra “preparándose” para el desafío de conducir la provincia a partir de 2027.